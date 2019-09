Atletismo | Mundiales de Doha Mariano García, eliminado en la clasificación de los Mundiales de Doha Mariano García, durante la prueba clasificactoria de los 800 metros. / EFE Acabó sexto con un tiempo de 1.49.08, sin la menor opción de repesca por tiempos EFE Murcia Sábado, 28 septiembre 2019, 19:51

El murciano Mariano García quedó eliminado en la clasificación a las semifinales de 800 metros de los Mundiales de Doha. Los otros dos españoles, el salmantino Álvaro de Arriba y el lucense Adrián Ben, sí que accedieron a la siguiente ronda. De esta manera, se acaba el sueño mundialista para el atleta de Fuente Álamo, que ya consideraba un éxito su participación.

Mariano García abrió el fuego en la primera serie. Partía con la sexta marca (1.45.67) entre los 9 contendientes, por lo que sus opciones eran, a priori, escasas. Pasó séptimo al toque de campana, la mitad de una carrera en la que compitió por la calle dos. Siguió tratando de avanzar pero clavó en la última curva: finalizó sexto con un tiempo de 1.49.08, sin la menor opción de repesca por tiempos.

En marzo pasado, en la misma final de Glasgow que proclamó campeón de Europa en pista cubierta a De Arriba, el murciano se quedó a las puertas del podio. El salmantino tampoco pasó con suficiencia. Iba sexto a falta de 400 metros, y por momentos parecía en peligro de cortarse, pero cambió al entrar en la última recta y avanzó hasta el cuarto en la meta. Acabó metiéndose en semifinales mediante la repesca, con un registro de 1.45.67.

Adrián Ben, de 21 años, salió a continuación. También era su primer Mundial absoluto. Su participación parecía aún más complicada porque no ganaba, por marca previa (1.45.78), a ninguno de sus rivales. Aun así tomó la primera posición en el 300 y la mantuvo hasta la última curva. Solo dejó que le adelantara el keniano Ngeno Kipngetich, vencedor con 1.46.07 frente a los 1.46.12 del gallego, la segunda mejor marca de su vida. «Yo he salido a hacer 1:46 pelaos y he hecho mi propia carrera», confesó el discípulo de Arturo Martín. Las seminales se disputarán este domingo a las 21.55 horas locales (20.55 en España).