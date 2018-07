Boxeo Mari Carmen Romero, campeona de España Mari Carmen Romero, de rojo con su medalla de oro. / lv La boxeadora murciana logró la victoria, pese a sufrir problemas intestinales el último día Lunes, 23 julio 2018, 08:15

El boxeo murciano está de enhorabuena, tras el título conquistado ayer por la lumbrerense Mari Carmen Romero, en la modalidad K1, en el Campeonato de España del Consejo Superior de Deportes celebrado en Guadalajara. Mari Carmen logró la victoria, pese a sufrir problemas intestinales el último día. La boxeadora de Puerto Lumbreras fue dejando a rivales por el camino como Vaanem Marja, de Valencia, María del Mar Vega, de Barcelona, Carmen Virginia, de Asturias, y María García, de Andalucía. Mari Carmen ha practicado kung fu, kick boxing y muay thai, antes de centrarse en el boxeo. «Lo llevo en la sangre. El boxeo es mi vida, me he criado y he crecido practicando boxeo y no tengo otra forma de vivir que al lado de este deporte», dijo en una ocasión a 'La Verdad'.

IV Legua Huertana

Triunfos de José Antonio Alcaraz y Piedad María

El calendario popular brindó por cuarto año la cita con la Ribera de Molina, que vivió el sábado su IV Legua Huertana Con el Corazón, sobre una distancia aproximada de 5km. en la prueba absoluta. El más rápido en completar la distancia sería el atleta del Grupo Alcaraz José Antonio Alcaraz. Por el lado femenino, la victoria correspondió a la atleta del Real Running Piedad María Muñoz.

Fútbol playa

El Bala Azul acaba segundo el Nacional

El Bala Azul ha sido subcampeón de España de fútbol playa tras caer en la final ante el Levante 8-2 en Mazarrón. El conjunto dirigido por Borja Paredes debutó con triunfo 6-0 ante el Huelva, se impuso 2-6 a La Nucía y derrotó en el último partido del grupo al Mentidero Cádiz 1-8. El otro equipo murciano, el Playas de Mazarrón, debutó con derrota ante el Levante 0-5, venció 2-7 al Barbate en el segundo partido y cayó en el último duelo frente al Cádiz Soitelo 10-4. Tras finalizar tercero de grupo se enfrentó a La Nucía, tercero del otro grupo, y perdió 2-3.