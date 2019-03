«Voy a luchar a muerte» Mariano García, ayer, en la semifinal de los 800m. / RFEA Un pletórico Mariano García se mete en la final de 800m y buscará un metal histórico esta tarde en Glasgow EFE Domingo, 3 marzo 2019, 11:44

El salmantino Álvaro de Arriba y el murciano Mariano García se clasificaron este sábado con sendas victorias en sus series para la final de 800 metros de los Europeos en pista cubierta, en la que intentarán un asalto al podio esta tarde en Glasgow.

Mariano García, de 21 años, campeón de España sub-23 y absoluto este año, llegaba como tapado, a la sombra del consagrado De Arriba, que venía de obtener una victoria de prestigio en la reunión de Dusseldorf (Alemania), última del World Indoor Tour. El de Fuente Álamo corrió la segunda semifinal con la peor marca de salida (1:47:75). Rápidamente se vio al fondo del paquete pero adelantó en el 300 para colocarse a la espalda del francés Lusine. Oyó la campana en tercer lugar y esprintó en la recta para ganar la serie con 1:48:84.

Sobre la carrera, Mariano García comentó que «parecía la final de un 100, tal y como han salido, pero poco a poco han ido frenando y me he dicho que era la mía. Así que me he colocado más adelante y en la última vuelta he visto que el francés iba detrás; he controlado bien y me he llevado la semifinal para adelante». Sobre la final de este domingo, el de Fuente Álamo explicó que «a ver si Álvaro y yo podemos dar algún sustito. Es muy difícil, pero nada es imposible. Yo no esperaba ni pasar de ronda, pero ayer pasé, he recuperado y hoy he ido bien, así que mañana voy a luchar por las medallas a muerte y a dejarme la piel en la pista».

De Arriba, que obtuvo la medalla de bronce hace dos años en Belgrado, ratificó que vuelve a ser un importante candidato a medalla. Por marca del año (1:46:63) y sobre todo por su récord personal (1:45:53) era superior al resto en la primera semifinal, y lo demostró sobre la pista. El salmantino pasó a cola del grupo por el 400 (56.32) pero un breve esprint en la curva le dejó en cabeza con 300 metros por delante. Nadie pudo alcanzarlo y ganó su serie con 1:50.12. La final masculina de 800 se disputará este domingo a las 19.57, hora peninsular española.

Plata para Husillos

Además, el palentino Óscar Husillos se proclamó subcampeón de Europa de 400 metros con un tiempo de 45:66, nuevo récord de España, solo por detrás del noruego Karsten Warholm.

El otro murciano ayer en los Europeos de Glasgow, Sergio López, campeón de España de 60 metros lisos, fue el único español que superó la primera ronda gracias a un crono de 6:76 que le dio una de las seis plazas de repesca para las semifinales. Sergio López era el que mejores perspectivas tenía de los tres españoles seleccionados. Con un crono de 6:69 podía aspirar a una de las tres plazas de acceso directo a semifinales y, aunque fue cuarto con una pésima salida (la peor de todas, 211 milésimas), estuvo por la tarde en la penúltima ronda. El murciano completó una gran semifinal (6:71) y finalizó 11º en el cómputo global.