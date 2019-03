Deporte femenino Dos líderes contra la precariedad Desiree Glod y Helena Torres. / Antonio Gil / Paco Alonso / AGM La lucha por la igualdad La venezolana Desiree Glod y la murciana Helena Torres abanderan la lucha por subir de los humildes Algar Surmenor y Alhama, los equipos femeninos del momento en la Región FRANCISCO J. MOYA Lunes, 4 marzo 2019, 19:06

Los 60 kilómetros que separan Alhama de El Algar son un paseo comparados con los 7.000 que hay de distancia entre Caracas y Murcia, donde nacieron Desiree Glod y Helena Torres, respectivamente. No se conocen de nada y sus historias son bien diferentes. Una tiene 36 años, ha tocado la élite y está de retirada. La otra, a sus 20 años, es una deportista precoz que sigue haciendo méritos para hacerse un hueco entre las mejores. Solo coinciden en dos cosas: su amor a la pelota y en que lideran los dos humildes equipos femeninos de la Región que esta temporada están haciendo historia.

Con ellas como protagonistas, el Algar Surmenor y el Alhama Fémimas son segundas en sus correspondientes Ligas y ocupan plaza de promoción de ascenso a Superliga y Liga Iberdrola. En otras palabras, en El Algar (8.000 habitantes) y Alhama (21.000 habitantes) sueñan como nunca antes lo hicieron con que sus equipos alcancen la cima del voleibol y del fútbol femenino, respectivamente. Lograr el objetivo en este tramo final de temporada va a depender, en buena medida, de los puntos que sea capaz de anotar Desiree Glod y de los goles que pueda marcar Helena Torres. Ellas, por supuesto, claman contra la desigualdad.

Desiree Glod (Caracas, 1982) llegó en enero a El Algar para reforzar una plantilla que se había quedado sin referente tras la marcha de la canadiense Renee Helmer. «Ya estaba pensando en la retirada. Quiero ser madre cuando lo deje. Mi marido está en Colombia y toda mi familia está en Venezuela. Yo vivo sola en El Algar (Cartagena). Estaba sin equipo desde septiembre, pero es que no veo el momento de dejarlo. La gente me dice que estoy igual que hace diez años. Y es verdad. Me surgió la opción de venir a El Algar, para ayudarles en esta segunda vuelta, y no me lo pensé. Es la primera vez en toda mi carrera que juego en Segunda División y en un equipo amateur. Pero España me tira mucho. Acepté la oferta porque suponía volver a España después de diez años», explica la atacante venezolana acerca de su fichaje por el equipo entrenado por el gijonés David Sánchez.

«No creo que el voleibol recupere los niveles de antes de la crisis en España» Desiree Glod

«En 2008 todo se derrumbó»

Ella llegó a Gijón con solo 19 años. Y después pasó por Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca y Valencia. «Adoro España y me iba a quedar aquí para siempre. Pero llegó la crisis y en 2009 me tuve que marchar a Italia. En los buenos años, aquí se ganaba bastante dinero y las mejores jugadoras del mundo querían venir a la Liga española. A partir de 2008 todo se derrumbó. No creo que el voleibol femenino recupere esos niveles», cuenta Desiree, una estrella caída del cielo en El Algar.

«A nosotros nos da mucho. Nos da el plus de calidad que necesitábamos y ojalá nos pueda ayudar a ascender», confiesa Juan Sáez, presidente del Algar Surmenor. El problema es que no tiene contrato laboral y está aquí con un visado de turista que caduca en tres meses. Así, tendrá que volver a su país a mediados de abril. Y la final a cuatro por el ascenso, que el club pretende organizar en El Algar, se disputará el 27 y el 28 de abril. «Estoy dispuesta a irme y regresar a la semana siguiente. Quiero ayudar a las chicas y es un reto muy bonito el que tenemos por delante», dice Desiree, capitana de una selección venezolana a la que no tiene pensado volver.

«Las cosas en mi país están mal, aunque no tanto como se dice aquí. Me sorprende que Venezuela salga tanto en las noticias de España. También hubo problemas en Perú, Argentina o República Dominicana y no se le dio la misma importancia. Maduro tiene que irse. Claro que sí. Hay gente que no tiene para comer y al final muchos quieren que entren los Estados Unidos a echarlo. Maduro no es Hugo Chávez. Antes sí se cuidaba el deporte y a los deportistas venezolanos. Ahora, Maduro no les hace ni caso. Las niñas de las categorías inferiores de la selección estaban en una residencia internas y sus padres han tenido que llevárselas de allí, porque no había de nada. El año pasado estuve seis meses de gira por todo el mundo con la selección, por África, Australia y Sudamérica. Pero no quiero seguir», señala Desiree.

«Cuando empecé venían a vernos 20 personas. En Alhama ahora se llena la grada» Helena Torres

Una goleadora precoz

La infancia de Helena Torres (Murcia, 1998) en el murciano barrio del Carmen estuvo marcada por sus interminables pachangas, casi siempre rodeada de niños, en el patio del colegio. «Con 6 años me apuntó mi padre a la escuela de La Alberca y allí estuve cuatro temporadas, jugando en un equipo de niños. Con 10 me fichó el Ranero, ya en fútbol femenino. Con 11 años me tuve que ir al Elche porque entonces en la Región de Murcia no se podía jugar al fútbol 11 hasta los 15 años. Y en Alicante sí había una Liga autonómica. Luego me fui al SPA de Alicante y se dio la circunstancia de que fiché por su equipo sénior con 14 años y las reglas no permiten jugar en Segunda División hasta los 15. Tuve que esperar un mes, hasta cumplirlos, para poder debutar. He jugado dos veces en Primera, en el Albacete y en el Sevilla, pero en ninguno de los dos sitios me fue demasiado bien. Y por eso he vuelto», indica Helena.

Y su regreso está siendo fantástico. Lleva 14 goles en el Alhama Féminas, que coquetea con el ascenso a la Liga Iberdrola. Solo le supera Nazaret Segura, del Almassora, que suma 15 dianas. Precisamente hoy se enfrentan las dos 'pichichis' en el Polideportivo Guadalentín (16.30 horas). «Siempre he jugado de mediapunta. Mis ídolos de niña fueron Zidane y Rolandinho. Me ha gustado más dar el último pase que hacer el gol. Pero este año Randri [García, entrenador del conjunto alhameño] me ha puesto de '9' y no se me está dando mal», señala con un punto de modestia. «No pensamos en el ascenso. Solo en el siguiente partido. El objetivo al principio de Liga era estar en la parte media alta de la tabla y vamo segundas todo el año. Pero no hay que presionarse con el ascenso», opina.

Combina sus entrenamientos y partidos con la carrera de Ciencias Ambientales. Está en segundo. «El año pasado en Sevilla me costó mucho compatibilizar fútbol y universidad. Pero ahora mismo ambas cosas son mi plan A. Me apasiona el fútbol y en Primera hay mayor exigencia. En el Sevilla te exigen como una profesional, pero no lo eres. Porque el sueldo es muy pequeño y no te da para vivir. Me gustaría dedicarme al 100% al fútbol, pero no me lo puedo permitir. Es una lástima, pero es lo que hay», se resigna.

Claro que ve «mejoría», pero todavía «nos quedan muchos pasos» por dar en el fútbol femenino. «Cuando yo empecé venían a vernos veinte personas y algunos para reírse de nosotras o hacer el cafre. Hoy en Alhama llenamos la grada con 500 espectadores y el respeto es brutal. No obstante, aún estamos muy lejos del fútbol masculino», subraya Helena.

Desiree Glod Ella nació en Caracas y tiene 36 años. Trayectoria Gijón, Maspalomas, Ícaro, Universidad de Valencia, Palma, Chieri, Giaveno, Soverato, Crovegli, Académicas de Caracas, Salihli Belediyesi, Vikingas de Miranda y ACD Túpac Amaru. En la actualidad Llegó en enero para reforzar al Algar Surmenor, que está en zona de 'playoff' de ascenso a la Superliga de voleibol.