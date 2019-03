Las 'Leonas' rugen hacia lo más alto

El ex primer ministro británico Winston Churchill dijo una vez: «El rugby es un deporte de 'hooligans' jugado por caballeros». Varias décadas después, la mujer ha roto un estereotipo más en el deporte de la 'melé' y el 'touch'. El rugby ha sufrido una transformación, tan necesaria como lógica por el avance de la sociedad, y ha introducido en una práctica dominada por hombres cercanos a las 'bestias', con dos metros de altura y que superan los 100 kg de peso, a miles de chicas enamoradas de este deporte y que consiguen labrarse un nombre a través del esfuerzo y la disciplina.

El XV Rugby Murcia femenino es un ejemplo del avance de la mujer en este deporte. Un equipo que fue creado hace dos años por un grupo de veteranos rugbistas, entre los que destacan Horacio García, presidente de la entidad, y Nacho Herrero, entrenador de 'Las Leonas', como se hacen llamar estas guerreras que están tocando el cielo esta temporada: «Hace diez años creíamos que había una forma diferente de entender el rugby y creamos el club. La carencia que tenía esta entidad era la de un equipo femenino. Lo intentamos hace tres años y no pudo ser, pero contactamos con José Juan Ríos y con Nacho Herrero, los dos entrenadores hoy del equipo, y comenzamos la temporada pasada. Este año el salto ha sido importante, el compromiso de las chicas ha sido bárbaro», indica Horacio.

Menos de dos años después del nacimiento del equipo, las 25 chicas que integran el XV Rugby Murcia femenino están firmando una temporada brillante, en la que han logrado un pleno de victorias en la primera fase y han quedado líderes en su grupo. Se han convertido en el primer equipo de rugby de la Región que disputará una liga nacional. Siempre que no asciendan a la máxima categoría, jugarán la campaña siguiente en la nueva competición, denominada División de Honor B. Uno de sus técnicos, Nacho Herrero, que comparte banquillo con Jose Juan Ríos 'Jotote', destaca el compromiso y la raza de sus jugadoras como principal activo de esta magistral temporada: «El secreto ha estado en no ponernos metas a corto plazo. Han ido aprendiendo poco a poco lo que es el rugby. Tienen un compromiso mayor que el de los hombres, cualidad sin la que no se llega a ningún sitio en este deporte. El nombre de 'Leonas' o 'Guerreras', que es como ellas se llaman, es el ideal porque son realmente guerreras».

Las 25 'leonas' entrenan dos días a la semana, a veces tres, durante dos horas, para rugir lo más fuerte posible cada fin de semana. Y lo han hecho. Han superado todas las expectativas con un equipo recién nacido y su constancia les ha aupado a una liga superior y a luchar en la fase de ascenso a la máxima categoría del rugby femenino, la División de Honor A. La más joven tiene 16 años, la más veterana 50, se aficionaron a hacer ensayos y 'tackles' desde bien temprano, compaginan el deporte con los estudios o el trabajo y son una verdadera piña. «Nuestro secreto es el compromiso, el trabajo y el sacrificio. Somos más que un equipo; una familia. Estamos tan unidas que sentimos que nos protegemos unas a otras en los partidos», señala Emilia Navarro, que juega en la posición de apertura.

Este sábado, la primera final

El equipo afronta desde este sábado, a las 16.00 horas, en el estadio Monte Romero, su primer encuentro en el 'playoff' de ascenso a División de Honor A frente a Industriales. Participan en una liguilla de cuatro equipos en el que hay que sumar a Les Abelles y Sant Cugat. Los dos primeros clasificados disputarán la eliminatoria final contra el líder y el segundo de otro grupo. Finalmente asciende uno y el otro se la juega contra el penúltimo de la categoría superior. Una oportunidad que a corto plazo reconocen ver como un sueño pero en la que no negocian la lucha. «Los equipos de otras comunidades tienen más nivel que Murcia pero estamos ahí dentro y vamos a pelear por ello. Puede ser una realidad alcanzable pero a medio plazo con más trabajo y con más gente que se apunte a este deporte porque vamos muy justas de efectivos por las lesiones», relata Emilia y Carmen Blaya, 'flanker' del equipo.

Las chicas del XV Rugby Murcia ensalzan la labor de la mujer en el deporte. Además de pelear con los rivales por cada balón jugándose el tipo cada fin de semana en campos embarrados, estas leonas luchan por la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte y que las pequeñas generaciones tengan referentes femeninos, tal y como señalan Emilia y Carmen: «Estamos rompiendo barreras. Poco a poco damos a conocer no solo este club sino el valor del deporte femenino. Estamos dando un pasito más hacia la igualdad. Nos consideramos parte del crecimiento y de esta lucha. Somos mujeres, jugamos al rugby y es maravilloso».