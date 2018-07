Clara González: «Los Juegos son palabras mayores, pero estaría guay ser olímpica» La piragüista Clara González, ayer, en Calasparra. / lv La piragüista murciana prepara el Campeonato de Europa en Calasparra, tras su cuarta corona nacional en categoría cadete JUAN A. CALVO MURCIA Miércoles, 1 agosto 2018, 01:12

Es la reina indiscutible del piragüismo murciano y una de las grandes promesas del español. A sus 15 años, esta murciana no solo ha conseguido cuatro títulos nacionales consecutivos en categoría cadete -categoría que abandona este curso para pasar a ser júnior de primer año-, sino que se ha clasificado para el Europeo de Bratislava (Eslovaquia), donde acudirá representando al piragüismo nacional del 17 al 19 del mes que hoy arranca.

Esas son, a grandes rasgos, las credenciales que presenta Clara González, una joven de Murcia que veranea en Calasparra y a la que a los nueve años le dio por el piragüismo, como le podía haber dado por otro deporte. Pero no, fue por la canoa y el kayak, sus dos modalidades en unas aguas bravas que apenas existen en la Región, como no sea un tramo muy determinado del río Segura por tierras calasparreñas. Pero sus padres, Alfonso y Puchi, tienen una casa en Calasparra como segunda residencia y pasan los veranos a orillas del río.

Fue así como Clara se familiarizó con nueve años a las canoas y el kayak en el Club de Piragüismo de Calasparra y dio sus primeras paladas en el río como infantil: «Siempre me había gustado el piragüismo, pero no había tenido oportunidad de practicarlo hasta que llegué a Calasparra. Y lo que fueron actividades veraniegas pronto se convirtieron en una constante todo el año. No solo iba allí el verano a pasar las vacaciones y hacer piragüismo, sino que esta práctica se fue ampliando a los fines de semana del invierno, hasta que me integré en el club y comencé a competir», explica.

Pronto empezó a destacar. Lo hizo como alevín (aunque no podía competir porque no había pruebas para esa categoría), pero luego pasó a infantil, más tarde a cadete de segundo año y ahora acaba de terminar como cadete de primer año, a la espera de dar el salto el curso que viene a júnior.

-Y eso que en Murcia apenas hay aguas bravas.

-Por eso nos tenemos que ir a competir al norte, a León, Cataluña, Galicia y Asturias. En el sur solo hay un club de aguas bravas, el nuestro. Había antes dos más, en Cuenca y Écija, pero ambos desaparecieron y nos quedamos solos de Madrid para abajo. Tener que desplazarnos ineludiblemente al norte cada vez que vamos a competir es una dificultad añadida, pero ¡qué le vamos a hacer!

-La canoa es su modalidad favorita, la especialidad en la que ha ganado sus cuatro títulos de España consecutivos, el último el fin de semana pasado en Seo de Urgell. ¿Qué diferencia hay entre la canoa y el kayak?

-En el kayak vas con las piernas estiradas hacia adelante y paleas por ambos lados. En canoa vas de rodillas y sentado sobre los tobillos, y solo paleas por un lado. Me gusta bastante más y mis mejores resultados los he conseguido en canoa. Ahora ha aparecido una nueva categoría, la C-2, cuya tripulación es mixta y vamos a ver lo que da de sí.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos como piragüista?

-De momento tengo en puertas el Europeo de Bratislava, donde me gustaría llegar a semifinales y ampliar mi corta experiencia internacional. Luego, mi mente está en el Campeonato del Mundo júnior del año que viene y comprobar qué puedo hacer. Las expectativas son muy altas, pero ya veremos.

Un programa especial

-Estudia 1º de Bachiller en un instituto de Murcia, pero este próximo curso se le avecina un cambio importante, ¿cuál es?

-El curso que viene voy a seguir un programa especial diseñado especialmente para deportistas. Se trata de un colegio en San Pedro del Pinatar bilingüe, lo que me permitirá viajar más que ahora y dedicarme con más intensidad al deporte.

- ¿Y los Juegos Olímpicos?

-Esas son ya palabras mayores y de momento me quedan un poco lejos. Tendré entonces 18 años y ya veremos cómo he evolucionado en categorías superiores, pero reconozco que sería muy guay llegar a ser olímpica. Ahora mismo lo veo un poco lejos, antes me gustaría conseguir una medalla en unos Mundiales, pero reconozco que internacionalmente aún estoy un poco verde porque comencé el año pasado a competir fuera de España. El Europeo de Bratislava me va servir de experiencia para comprobar lo que puedo hacer fuera. Por cierto, será la primera vez que vayamos dos palistas de este club con el equipo nacional. Iremos Juan Martínez y yo. Esperemos que salga bien.