Juanfran no tomó la alternativa

Juan Francisco Fernández empezó en los toros en 2012, cuando entró en la escuela de Murcia, pero no encontró respaldo para tomar la alternativa y decidió dejar los ruedos para hacerse duatleta

Juan Francisco Fernández toreó por última vez hace dos años. Fue en Archena y algo le decía que aquella vez podía ser la última. Lo fue. Pese a ser novillero de éxito -un álbum con recortes de prensa que le hizo su madre lo refleja-, no encontró respaldo para tomar la alternativa y decidió dejar los ruedos para hacerse duatleta. 33 corridas, ahí se ha quedado hasta nueva orden, aunque hoy, dos años después y con un Nacional y un Europeo de duatlón ennobleciéndole el currículo, sus pasos no parecen encaminarlo al toro, sino a la bici. Bici y carretera, el nuevo 'ruedo' de este estudiante de Psicología de 24 años que se lleva la bici y entrena entre clase y clase, donde algunos colegas lo llaman loco, mientras él se rompe el alma para que la carretera le dé lo que los ruedos le negaron.

Fernández de la Torre era su nombre como torero, en recuerdo de su abuelo, y así aparece campaneando en los carteles. Ahora no, en el podio es Juanfran o Juan Francisco Fernández, como en el de Ibiza, donde el 21 de octubre conquistó el Campeonato de Europa para edades de 20 a 24 años, aunque según dónde, aún se oye su antiguo nombre de novillero, como en el homenaje que le rindieron en Cehegín por su reciente triunfo. Tampoco le importa, en el fondo echa de menos su paso por los ruedos, aunque tiene claro que aquello es historia. «De hecho, guardo todo de entonces, como el álbum de mi madre, al que le tengo mucho cariño, pero también dos trajes de luces y otros dos de corto (para el campo). Sí, lo guardo todo, pero no volvería a los ruedos a poner dinero, solo para algún evento especial».

Aquel mundo lo embauló en Archena, en aquella última corrida a la que asistió un autobús con gente de su pueblo y, claro está, su familia, con su madre y su novia de siempre, a quienes brindó dos toros «por lo que sufren. Mi novia me dice que no sabe si lo pasaba peor antes, cuando me veía delante del toro, o ahora, cuando me echo con la bici a la carretera, con la cantidad de accidentes que hay».

EN DATOS Campeonato de Europa El pasado 21 de octubre logró el Europeo en Ibiza, en la categoría de 20 a 24 años, tras correr 10km, completar 40 en bici y terminar con otros 5 a pie. Personal Nacido en Cehegín, tiene 24 años y pertenece al Triatlón Archena. Objetivo Su gran reto es el Mundial de duatlón, que se disputará en 2019 en Pontevedra.

Sin apoderado

Juanfran empezó en los toros en 2012, cuando entró en la escuela de Murcia, y debutó con picadores justamente en esa corrida final de Archena. «Es entonces cuando para seguir necesitas un apoderado, pero en nuestros días es difícil que apuesten por gente sin nombre y, para continuar, tienes que ponerte a vender entradas o pagar a los novilleros, no solo no ganas, sino que te cuesta dinero esto. Por eso lo dejé».

Hasta entonces pillaba la bici o salía a correr en plan 'pachanga', nada serio, solo por mantenerse en forma delante de aquellos toros, «animales igual de grandes o más que los de toreros profesionales», explica. A partir de ese momento, se hizo más metódico, oficializó sus ganas de ser atleta y, en vez de la alternativa, tomó entrenador y se enroló en el Triatlón Archena.

Hoy es fácil verlo con su 307 ranchera y los sillones reclinados para acomodar la bici camino del Campus de Espinardo. Baja, va a clase, sale, se cambia, y hale, a entrenar. Luego vuelve, se ducha, se cambia, guarda la bici y hale, otra vez a clase. Una de las asignaturas que más lo encandila es la de Psicología Deportiva, por sus aplicaciones prácticas en duatlón. «Para animarme en Ibiza me acordé de cuando gané el Campeonato de España, y es que la técnica de la visualización funciona muy bien». Consiste en pensar en positivo antes de la carrera para estimularse y despistar al ramalazo de nervios que achuchan a todos, pero no a Juanfran. «A mí me va bien, consigo estar tranquilo antes de las carreras».

«La universidad me cambió la vida, me abrió la mente, antes solo quería saber de toros»

Entrenar y estudiar a la vez

Cuando peor lo pasa es en época de exámenes. Ahí es una locura, porque tiene que apretar en el aula, sin aparcar la bicicleta. Llega a hacer de todo a un tiempo. «Si hace mal día, por ejemplo, me pongo la bici en el rodillo y un PDF o lo que sea enfrente para ir estudiando mientras entreno». Es lo que tiene ser deportista y estudiante, y no quiere aflojar en ningún terreno. Juanfran sabe que el duatlón es una ocupación incierta, y con la Psicología pisa tierra algo más firme. «Es que la universidad -estudia en la UMU- me ha cambiado la vida, me ha ayudado a madurar, a abrir mi mente. Cuando estaba en Cehegín no quería oír nada que no fuera de toros, de hecho, fui a la selectividad sin convicción. Es más, el día antes tuve una corrida, pero el caso es que fui y aprobé y por eso seguí estudiando».

Estudiando y haciendo deporte. Ahora hasta cuenta con un pequeño ramillete de patrocinadores, nada grandioso, pero al menos le da para ir tirando y para Ibiza sacó unos 500 euros, que fue lo que le costó participar. Ha cambiado de entrenador, que se llama Alfonso Martínez, y tiene el Europeo de Rumanía, en junio, y el Mundial de Pontevedra, el próximo año, en el horizonte de sus objetivos, sobre todo este último. Está claro, ya ve el mundo del ruedo por el retrovisor, porque ahora es duatleta y tiene ganas de comerse el mundo. «Ojalá los medios me sigan llamando», dice, «será una buena señal».