Waterpolo Juan de Dios: «Lo más importante es olvidar los prejuicios de los demás» 01:57 Juan de Dios Cano, jugador del Club Waterpolo Thader. / Guillermo Carrión / AGM El joven waterpolista cuenta con una discapacidad auditiva del 100% desde que nació y le acompaña un implante coclear que no puede utilizar en la piscina FERNANDO PERALS Murcia Jueves, 21 febrero 2019, 00:42

Juan de Dios Cano Hernández (12 de noviembre del 2000) es un jugador de waterpolo distinto al resto. Es el único que disputa este deporte en la Región de Murcia con una discapacidad auditiva del 100%. Hándicap con el que vive desde que nació y por el que le acompaña un implante coclear que le ayuda a escuchar a su alrededor siempre y cuando está fuera de la piscina defendiendo al Club Waterpolo Thader.

– Un waterpolista diferente.

- Así es. Ttengo una discapacidad auditiva del 100% desde que nací. No escucho absolutamente nada y me he ido acostumbrando con el tiempo a convivir con ello y a llevarlo lo mejor posible. Gracias a una operación que me hice cuando era pequeño y a la tecnología, ahora puedo oír a mi alrededor.

- ¿Qué aparato le acompaña?

- Llevo un implante coclear, que realiza una función muy sencilla: El aparato capta los sonidos que se producen a mi alrededor y los retransmite a través de un micrófono. Estos llegan a un procesador y a través de una onda magnética llegan al cerebro. Este funciona como el martillo del oído y hace que esas ondas me lleguen en forma de señal.

- ¿De dónde le viene la afición por el waterpolo?

- Yo siempre he querido practicar un deporte pero los típicos eran de mucho contacto y a mí eso no me gustaba mucho por el tema del aparato. Mi madre llegó a casa un día y me avisó de que se había empezado a practicar waterpolo en la piscina de Molina. Decidí probar, empecé a entrenar, me gustó mucho el ambiente que había y al final me quedé. Entré hace dos años y poco a poco he ido ganando la afición a este deporte.

- ¿Qué obstáculos encontró para llegar a ser jugador federado de este deporte?

- Dificultad he encontrado muchas, como no podía ser de otra forma, pero las he ido resolviendo por el camino. Cuando entro a la piscina, que no llevo el aparato, no escucho nada, y tengo que estar pendiente de todos mis compañeros, del entrenador y del árbitro para poder realizar las acciones que deba y seguir el ritmo de lo que ocurra en el momento.

- ¿Cómo gestiona esta discapacidad en el vestuario?

- Llevo muchos años siendo sordo y cada día aprendo más. Hay muchas maneras de adaptarte a tu alrededor: aprendiendo lenguaje de signos, leyendo los labios, etc. Yo he desarrollado la lectura de labios. De esta manera, cuando estoy en el vestuario con mis compañeros o en un entrenamiento me fijo mucho en los labios de la gente cuando habla y me entero si me dicen algo.

- ¿Qué ocurre cuando Juan de Dios se mete en la piscina y comienza un partido?

- Cuando estoy dentro del agua en un partido tengo que fijarme en mis compañeros y sus movimientos, en los que están fuera por si hay un cambio, en las señales del entrenador, en la pelota, los rivales y en el árbitro. Tengo que estar pendiente de mil cosas. A veces he perdido pelotas por culpa de esto o me han expulsado por entrar antes de tiempo en la piscina cuando sustituyo a un compañero. Poco a poco voy ganando agilidad, aprendiendo conceptos e igualando mi nivel al de los compañeros. Con mi entrenador, Nani, tengo varias señales predeterminadas en los partidos. La que más utilizamos es la de las posiciones. Él me enseña los dedos índice, corazón y anular de las dos manos y según el que mueva de los 6, sé la posición en la que me tengo que colocar, ya sea extremo, lateral o bolla.

- ¿Dónde encuentra la mayor dificultad en este deporte?

- En la aceptación de los demás. Al ser sordo, hay cosas que no puedo hacer como todos. He tenido compañeros que han hablado mal de mí porque no me entero de algunas actividades y no ha sido fácil gestionar esas situaciones. Pero en la vida hay de todo y en el Club waterpolo Thader he tenido una suerte increíble porque el ambiente que hay es el mejor y entre los compañeros nos llevamos muy bien y no tenemos ningún problema.

- ¿Cómo es su vida fuera de la piscina?

- Mi vida es la misma que la del resto de personas. La única diferencia es que siempre tengo que llevar un paquete de pilas conmigo porque si el aparato deja de funcionar estoy perdido. Estudio segundo de Bachiller y me gustaría hacer la carrera de Veterinaria o Biología. Soy el típico al que le gusta estar riéndome en clase y hay algunas veces que me echan la bronca y 'me hago el sordo' (risas).

- ¿Qué le aconsejaría a los jóvenes que viven con este problema?

- Lo más importante es olvidarse de los prejuicios de los demás. Debes tenerte en valor, quererte a tí mismo, olvidarte de lo que te diga el resto y centrarte en lo que quieres. Te gusta el deporte que te guste, hazlo. Una persona discapacitada tiene los mismos derechos que cualquier otra.

Nani, entrenador del Club Waterpolo Thader

- ¿Cómo gestiona entrenar a un jugador con discapacidad auditiva?

Cuando vino su madre a comentarnos que al chico le gustaba mucho la piscina pero que tenía ese hándicap, en ningún momento dudamos en aceptarlo en el equipo. Ha sido todo un éxito y todo un orgullo poder tenerlo en este club. Todo lo que eran problemas se han convertido en una satisfacción total. Él disputa la liga de desarrollo con chicos cadetes, infantiles y a parte, juega en una liga de categoría absoluta que se disputa en Elche donde juegan equipos de la Comunidad Valenciana. Ha habido una gran aceptación entre todos los jugadores y los árbitros y esto nos permite seguir avanzando en este deporte con él.

- ¿Cómo es la convivencia con Juan de Dios en el vestuario?

- Es el padre de todos. Una vez que se quita el aparato, todos los niños que son más pequeños quieren jugar con él. Se ha adaptado perfectamente al medio acuático y a todos sus compañeros.

- ¿De qué forma se desenvuelven técnico y jugador en un partido?

- Las señales predeterminadas varían según el partido. Él tiene las órdenes bastante claras antes de empezar el encuentro, igual que sus compañeros. Todos conocen los gestos que deben hacerle para detenerse, atacar o defender. El comité de árbitros fue avisado del problema de Juan de Dios y lo tomaron con mucha alegría.

- ¿Qué le pide principalmente Nani a su pupilo?

- Le pido que lo pase bien. Este es un deporte minoritario. Desgraciadamente, los padres y madres están acostumbrados a que si a su hijo le salpican, llora, y fuera del agua. Yo quiero que disfruten y que se lo pasen bien. Soy feliz con que salgan con una sonrisa de la piscina.