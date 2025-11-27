Josema Beast: desde Yecla hasta el olimpo del culturismo Entre pesas y poses. El atleta de 24 años continúa grabando su nombre con letras de oro en el certamen Mr. Olympia, donde es todo un referente mundial

Hasta hace nada, algún seguidor del mundo 'fitness' lo paraba de cuando en cuando, a la salida del cine o mientras llenaba la cesta de la compra. Un casual 'te sigo en Instagram' o 'veo todos tus vídeos'; conversaciones breves, fotos de rigor y a otra cosa. Pero eso era hasta hace nada, porque ahora lo reconocen «hasta niños de siete años», como aquel que le soltó «eres un monstruo» después de ver cómo se ganaba al público en La Revuelta de David Broncano. Aunque más preciso sería calificarle de 'bestia', porque el 'monstruo' ha reventado las mejores tarimas del mundo del culturismo bajo el nombre de Josema Beast (Yecla, 24 años).

Del Altiplano a Las Vegas, Josema atiende el teléfono desde Madrid, reconciliado con la comida, lejos del gobierno de la báscula, antes de una sesión de fisio. «Llevo los tendones de los dos tríceps tocados, una microrrotura y una zona de la rodilla también con dolor», admite con la naturalidad de quien convive con el dolor como parte del oficio. En medio de unas semanas de merecido descanso, no pierde de vista el objetivo: un año entero para preparar su físico superdotado a conciencia y sacar su mejor versión en el próximo Mr. Olympia, el tercero consecutivo en una carrera que todavía gatea, pero que ya le ha valido para consumarse como un absoluto referente de la disciplina.

La forja de la bestia

Antes de 'Beast' sus amigos lo conocían como José Manuel Muñoz, un niño hiperactivo al que la pretemporada en el fútbol se le hacía demasiado larga. La solución fue ese primer contacto, de la mano de su madre, con apenas 14 años. «Al principio de apuntarme al gimnasio no me dejaban hacer pesas porque era muy joven», recuerda. Hasta ahí, todo normal.

Lo inusual llegó un par de años más tarde, cuando el alias empezó a cobrar sentido con un volumen que cruzaba puertas de perfil y reventaba las costuras de las camisetas. «Con 17 años ya estaba cerca de los 100 kilos», asegura el culturista, cercano a los 1,80 metros, con una genética privilegiada que no tardó en probar encima de los mejores escenarios.

«Esa primera competición fue mi peor experiencia», reconoce. «Estuve todo el tiempo con la sensación de querer bajarme de la tarima». Pero aquel mal trago en Marbella no sació su sed competitiva; le enseñó de paciencia, «casi tan importante como la genética». Desde entonces, su recorrido en el culturismo es el de un ascenso sin respiro, no exento de retos.

Tras sufrir una bacteria intestinal que cortó su desarrollo de volumen en 2024, se vio obligado a recalificar a la categoría 'Classic Physique' apenas un par de semanas antes de jugarse el billete al Mr. Olympia, la competición reina del culturismo. Tras dos semanas de vivir «como un zombie» que no dormía por el ruido de las tripas, el peor momento de su carrera canalizó en un billete hacia la élite. «Esa clasificación en Alicante fue mi mejor día en competición. Fue como una explosión, se me juntó todo», explica sobre aquella actuación memorable que terminó entre lágrimas de alegría, y su primer billete al Mr. Olympia.

Con solo 24 años, Josema Beast ya ocupa un lugar privilegiado en la tarima histórica del culturismo español. En su debut en el Mr. Olympia, en 2024, logró un increíble sexto puesto, pero su hambre no conoce límites. El pasado octubre, reventó Las Vegas con un cuarto lugar que le sirvió para firmar el mejor resultado de un atleta español en la historia de la categoría 'Classic Physique'. De aquel chaval que se veía «el peor de todos» en el 'backstage' de su debut, a un absoluto referente más allá de las fronteras nacionales. «La constancia, el sacrificio y la pasión, haciendo las cosas perfectas día tras día, es lo que me ha traído hasta aquí», narra.

El escaparate de La Revuelta ha sacado del nicho del culturismo su personalidad genuina y campechana, como se muestra frente a la vasta comunidad que ha edificado. «Recibo un apoyo increíble. Jamás en mi vida habría imaginado tener una comunidad así, es una sensación brutal», asegura sobre el más de medio millón de seguidores que el 'influencer' yeclano reúne en redes. Un mundo al alza, donde realiza una labor didáctica con aquellos que le tienen como referente.

Luces y sombras

En plena era del culto al cuerpo, mientras las franquicias de gimnasios se multiplican por barrios, el culturismo representa el paroxismo de la fiebre por el 'fitness'. Supone llevar el cuerpo humano al límite, en la frontera de lo saludable, con porcentajes de grasa corporal de un solo dígito y músculos que no se estudian en los libros de anatomía. Josema se ha enfrentado a todos los estigmas del gremio: «No es solo el culturismo, cualquier deporte de alto nivel, llevado al extremo, no es saludable», reflexiona. «El problema viene cuando la gente que empieza hace locuras, sin el control médico adecuado», asegura Josema, que también sufre la carga mental: esa báscula que manda durante semanas y un espejo en el que «nunca te vas a ver al cien por cien; siempre quieres más».

Preguntado por las líneas rojas, el culturista lo tiene claro: «Lo primero siempre debe ser la salud. Si me dijeran que de seguir a este ritmo, existen probabilidades de lo peor, lo dejo ese mismo día. Ahora mismo, el culturismo es mi vida, pero después habrá otra vida», explica, decidido a disfrutarla con esa familia yeclana que extraña desde Madrid. «Los echo mucho de menos, pero entienden que este es mi sueño. Nunca había visto a mi familia tan unida. Están orgullosos y felices de ver dónde estoy, y eso no se paga con dinero», asegura.

De momento, esa vida futura cabe en un certamen: el Mr. Olympia 2026, tercer asalto seguido a la cumbre absoluta del culturismo. La meta es «llegar más fuerte física y mentalmente» que nunca, fiel a esa máxima que se repite como un mantra: «Lo que cuesta no es llegar, es mantenerse». Entre analíticas, sesiones de fisio, platós de televisión y viajes relámpago a Yecla para abrazar a los suyos, sigue caminando sobre esa fina línea que separa el sueño del desgaste. Mientras Josema Beast escala puestos entre los mejores físicos del planeta, José Manuel Muñoz no pierde de vista la única medalla que no está dispuesto a hipotecar: esa vida después de las tarimas donde podrá contar cómo un chaval del Altiplano grabó su nombre con letras de oro en la historia del culturismo mundial.

