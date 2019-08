Atletismo Joaquín, el policía de oro Joaquín López, en su casa, muestras las tres medallas conseguidas en China. / pablo sánchez / agm El agente cartagenero, de 43 años, regresa con tres medallas de los Juegos Mundiales FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 28 agosto 2019, 02:46

Joaquín López Gómez, cartagenero de 43 años, es el policía más resistente del país. El rey del mediofondo entre policías, bomberos y personal de emergencias. Está destinado en el servicio de Atestados de la Policía Local de Cartagena y su cometido es reconstruir accidentes de tráfico. No suele correr detrás de los ladrones. Pero siempre le gastan la misma broma. «Es rara la entrevista en la que no me digan eso de que con lo que corro no hay ladrón que se me escape. No suele darse ese caso, pero lo importante es estar preparado por si surge», cuenta con resignación desde su casa de Nueva Cartagena.

Acaba de llegar de la ciudad china de Chengdu, donde consiguió la medalla de oro en la prueba de 3.000 metros obstáculos en los Police & Fire Games. «Son las Olimpiadas de policías, bomberos y personal de rescate y emergencias. Han participado 10.000 atletas de 70 países en un montón de deportes», explica. En total, 64 modalidades, todas las olímpicas y otras de moda, como el crossfit, el dragon boat, el ultimate fire fighter, la pesca, el baloncesto 3x3 o los dardos.

SU DNI Nombre y edad: Joaquín López Gómez. Tiene 43 años. Resultados: Acaba de ganar tres medallas (oro en 3.000 obstáculos, plata en 5.000 lisos y bronce en el cross de 5.000) en las Olimpiadas de policías y bomberos.

Lo suyo es el atletismo, el deporte rey en estos juegos junto a la natación, como en las Olimpiadas. «Estoy muy contento porque mi prueba favorita son los 3.000 obstáculos y en los Mundiales de Los Ángeles hice plata. Mi objetivo era el oro en esta distancia y lo he logrado en China», indica. Antes se había colgado también el bronce en la carrera de 5 kilómetros, en modalidad de cross. Y después se hizo con la plata en los 5.000 metros lisos, en pista.

López, que pertenece al club Runtritón, ha podido acudir al campeonato gracias a la colaboración del Ayuntamiento y el Centro Médico Virgen de la Caridad. «Es la primera vez desde que compito que esto no me ha costado el dinero. Me han sufragado todos los gastos. Es una alegría que vayamos avanzando», confiesa. Es el único cartagenero que ha estado en estos Juegos Mundiales para policías, bomberos y personal de rescate y emergencias. Y ya acumula siete medallas en torneos de esta índole.

«Este Mundial ha sido muy duro. Hacía mucho calor en Chengdu, con temperaturas de 35 grados durante las pruebas y una alta humedad que nos hacía competir con una sensación térmica de 40 grados. En algunas pruebas, de hecho, se corrió con dos cañones gigantes vaporizando agua», dice el agente cartagenero, quien empezó a tomarse «en serio» el atletismo cuando sacó la oposición y se enteró, «de casualidad», que existían estos torneos, tanto a nivel europeo como mundial.

«De niño corrí en mi colegio, el San Francisco Javier de Los Barreros. Pero lo dejé ahí. Nunca me federé y no pasé de los torneos interescolares. Ya de adulto, cuando me hice policía, lo retomé. Suelo correr las carreras populares que me cuadran por nuestra zona y entreno en la pista de atletismo de Cartagena. Lo normal es hacerlo durante dos horas y media. Y entreno seis días a la semana. Descanso solo uno», comenta Joaquín.

Al llegar a casa se ha encontrado con numerosas muestras de afecto de compañeros y amigos. «Es un orgullo ver que tantos policías de Cartagena se alegran de mis éxitos y que el nombre de nuestra ciudad suene en lugares tan lejanos por el trabajo de uno», admite.