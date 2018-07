Joaquín Peñaranda: «Mis jugadoras han hecho historia» El entrenador Joaquín Peñaranda, ayer, en su casa de Los Valientes. / vicente vicens / agm «Ganar la Liga no entraba en nuestros planes», dice el entrenador del Jimbee Roldán de fútbol sala femenino, que ha sido elegido como mejor preparador de la temporada en Primera División FERNANDO PERALS Murcia Sábado, 21 julio 2018, 00:19

El Jimbee Roldán FSF es el flamante campeón de la Primera División Femenina de fútbol sala. Su entrenador, Joaquín Peñaranda, ha sido designado como mejor entrenador del año tras una temporada histórica con el conjunto pachequero. Peñaranda y la directiva del club ya preparan un nuevo proyecto prometedor para que el próximo año sea tan exitoso como la temporada pasada.

-Se ganó la Liga y se cayó en semifinales de la Copa. ¿Qué valoración hace de esta temporada?

-Ha sido histórica. En ninguno de nuestros planes entraba conseguir estos resultados, y mucho menos el título de Liga. Hemos vencido a equipos que dominaban el fútbol sala. Hemos sido regulares. En la Copa llegar hasta semifinales es como una victoria, pero las lesiones nos lastraron en el último partido y no pudimos dar más.

-Se ha renovado a casi a toda la plantilla. ¿Considera clave la continuidad del grupo para defender el título?

-Por supuesto. Ellas son las que han hecho historia y nos han traído el título más importante, el de Primera División. Son grandes jugadoras y maravillosas personas. Tienen que ser ellas las que nos sigan permitiendo competir con los mejores. Nuestra filosofía es avanzar y con este grupo lo haremos.

-Usted también sigue. ¿Ha sido sencillo renovar con el club o había ofertas de otros lugares?

-Ha sido fácil. Es mi tercera etapa aquí y estoy muy a gusto. Siempre hay exigencias que arreglar pero la confianza del club, las jugadoras y lo fácil que se hace el trabajo me invitan a quedarme.

-Han llegado nuevos fichajes para este proyecto. ¿Qué se espera de las nuevas jugadoras?

-Esperamos que nos ayuden a seguir compitiendo con los mejores. Claudia Terrés, que vuelve al club, tiene un gran potencial, es joven y, si encuentra la madurez deportiva, nos puede dar un salto de calidad. Sara Navalón nos aportará un gran físico y un buen número de goles. Además, la profundidad de plantilla será muy importante, ya que tenemos cuatro competiciones.

-¿Qué criterio se está siguiendo para incorporar jugadoras? ¿Qué perfil están buscando?

-Ahora mismo nos estamos centrando en la vuelta de las chicas lesionadas. Tenemos tres o cuatro jugadoras que, si vuelven a tope, nos pueden ayudar mucho.

-La temporada comienza a final de septiembre. ¿Cuándo volverá el equipo a los entrenamientos? ¿Continuarán en Torre Pacheco o se irán a Cartagena?

-La temporada comienza el 20 de septiembre con la Supercopa frente al Atlético de Madrid en su casa. Volveremos a los entrenamientos el 13 de agosto. Queremos llegar en las mejores condiciones a esa cita que nos marcamos como la más importante por ser la primera. No sé en qué lugar jugaremos el año que viene, pero estamos muy agradecidos a Torre Pacheco.

-El equipo jugará en Europa la próxima temporada. ¿Qué se espera de esta competición?

-Es una experiencia nueva. Se juega durante una semana y aún no se sabe la sede. Queremos llegar lo mejor posible.

-¿Cuál cree que es el punto fuerte de su equipo?

-Me quedo con la madurez deportiva. Hemos solventado situaciones difíciles bajo presión de la mejor manera. Mis jugadoras no han bajado los brazos en ningún momento y no se han rendido. Han demostrado un carácter clave. También conseguimos una riqueza táctica importante durante la temporada.

-¿Qué objetivo se marcan para el próximo año?

-Dar un poco más. Si hemos sido capaces de ganar, debemos ser capaces de competir. Lo difícil no es ser campeón sino luego mantenerse competitivos.