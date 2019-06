Jimbee rompe con el Roldán Las jugadoras del Jimbee Roldán celebran el histórico título de Liga, hace un año. / nacho garcía / agm La empresa deja al campeón femenino tras un lustro para centrarse en el Cartagena RUBÉN SERRANO CARTAGENA Viernes, 7 junio 2019, 01:30

Era un secreto a voces, hasta que ayer se hizo oficial: la empresa Jimbo Fresh ya no será el sostén económico del Jimbee Roldán, el equipo que en un lustro ha llevado a la élite del fútbol sala femenino con la conquista de un campeonato de Liga en Primera División y una Copa de Europa como principales títulos. La firma, que tiene su base de operaciones en La Puebla y está liderada por Miguel Ángel Jiménez Bosque, ha decidido dejar a un lado ese proyecto y centrarse exclusivamente en la gestión del fútbol sala cartagenero, a través del Jimbee Cartagena. Al club lo rescató del abismo hace menos de un año y anda metido de lleno en la confección de la plantilla, para lograr grandes metas en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ambos clubes irán por caminos diferentes.

La noticia la dio ayer el actual gerente del club cartagenero, y mano derecha de Jiménez Bosque, Juan Giménez, en una rueda de prensa en el Palacio de Deportes. «Son cosas que pasan y hay que aceptarlo. Evidentemente, el proyecto de Jimbee Cartagena es tan potente que necesitamos de alguna manera concentrar todos los esfuerzos. Nos hubiera hecho mucha ilusión aunarlo con el proyecto de Roldán. Entendemos que allí el proyecto estaba un poco estrangulado, sin muchas posibilidades de crecimiento, y este es un tren que ha empezado a andar. Podían sumarse, pero no fue posible. Son cosas que ocurren en la vida. Por una parte es triste y por otra alegre, porque sé que las jugadoras van a competir a gran nivel. Algunas de ellas [como las internacionales Consuelo Campoy y Mayte Mateo] son protagonistas a nivel mundial», explicó Giménez a preguntas de los periodistas.

El motivo que dio ayer el gerente es que en su momento le ofrecieron al Roldán mudarse a Cartagena, para jugar sus partidos en el Palacio de Deportes y crecer a nivel de repercusión, en una instalaciones «modernas», con un parqué nuevo y con facilidades para ser televisado. «Nuestra idea era unificar ambos proyectos en una misma estructura, como tiene el Burela. Nos hubiera gustado hacerlo, pero ellos no han querido venir. Lo teníamos todo para hacerlo. Querían un gestión diferente», explicó Giménez.

La directiva roldanense, formada por familiares de las jugadoras, dará una rueda de prensa el martes en Torre Pacheco

Todos los esfuerzos del Jimbee están centrados en este momento en hacer un equipo capaz de pelear con los más potentes de la LNFS. «Nuestro compromiso es con la ciudad de Cartagena. Tenemos que atender las demandas de aquí y no se puede estar en todos sitios», dijo. Giménez hizo esas declaraciones en la rueda de prensa de la presentación de Marcio Simeao como segundo entrenador del primer equipo. El brasileño será la mano derecha de André Brocanelo y también echará un cable en la gestión de las bases. Su trayectoria en los banquillos está muy vinculada al fútbol sala femenino, en el Poio Pescamar de Primera. Esta campaña estuvo como segundo del Noia, de la Segunda División de la LNFS. «Estoy sorprendido y feliz por esta oportunidad», confesó el de Sao Paulo. El club lanzará la campaña de abonados el martes 11, con el objetivo de despachar alrededor de 1.500 carnés. Este pasado curso no se alcanzaron los mil.

La Copa de la Reina

Lógicamente, en ese contexto, en Roldán no sentaron bien esas palabras, que ya conocían con anterioridad pero no se había hecho oficial. Un portavoz de la directiva, formada por familiares de las jugadoras, indicó a 'La Verdad' que no harán declaraciones al respecto. Además, llamó a «mantener la cautela» y remitió a una rueda de prensa que tendrá lugar el martes 11 en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, sin nadie de Jimbo Fresh, para dar las «explicaciones pertinentes». También remitió a esa fecha la presidenta, Antonia González. Las chicas siguen compitiendo y el día 14 jugarán la Copa de la Reina en Burela. Esta semana renovó un año más la capitana Mayte Mateo.