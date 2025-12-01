El Jimbee y ElPozo se miden en otro duelo de altura marcado por la fatiga de ambos equipos

La cuesta de noviembre del fútbol sala español se está haciendo tortuosa. Tan escarpada que ya estamos en diciembre. La cima se deja ver, está ... aquí mismo, pero las piernas pesan y el oxígeno escasea. Como colofón final: un derbi de alturas. Desapercibido quizá entre eliminatorias europeas, ventanas internacionales y ese otro derbi de fútbol entre granas y albinegros que amenaza a la vuelta de la esquina. Pero un Jimbee Cartagena - ElPozo Murcia, dos equipos de la máxima élite del fútbol sala mundial, nunca deja indiferente a nadie.

Extenuados por kilómetros de autobús y horas de vuelo, con bajas sensibles, en medio de un calendario que bien merecería una mesa redonda y alguna vuelta de tuerca, pero desde lo más alto de la tabla hasta un Palacio de los Deportes de Cartagena que esta tarde espera colgar el 'no hay billetes', con una de esas entradas propias de las grandes noches (20.30 horas, LaLiga+). Porque así lo merece la clasificación.

ElPozo aterriza en la ciudad trimilenaria como líder en solitario, al borde de sellar su papel como cabeza de serie en la Copa de España, pero después de dos empates en Palma (2-2) y ante el Jaén (2-2) tras una racha increíble de nueve victorias seguidas como candidatura a todo. Además, el Barça amenaza al acecho, a tres puntos, tomando nota de un duelo entre dos rivales directos obligados a restarse en el partido adelantado de la jornada 13 de Liga por los compromisos europeos del Jimbee, ese trámite que disputará el próximo viernes después del 1-9 cosechado en Malta el pasado fin se semana.

Dos empates seguidos

Pero el derbi de esta noche no pasa por ningún tipo de duelo intrascendente, porque el idilio europeo de los de Duda está dejando más incógnitas dentro del territorio nacional. El vigente bicampeón de la Primera División mira a su rival regional desde la tercera plaza, a siete puntos de distancia después de encadenar dos empates seguidos a domicilio, en Jaén (1-1) y el pasado fin de semana en Ferrol (2-2), tras dejarse igualar ante un recién ascendido después de comenzar ganando por dos goles, y ceder la primera derrota ante el Valdepeñas (3-4) en un Palacio de los Deportes que continuaba invicto tras cinco duelos ligueros.

Sin urgencias clasificatorias, pero con el final de la primera vuelta a tiro de piedra, una victoria melonera comprimiría la parte alta de la tabla y sellaría su presencia en Copa, dejando al Jimbee a solo cuatro puntos del liderato. Mientras, si ElPozo cruza de regreso el Puerto de la Cadena con los tres puntos, la distancia aumentaría hasta los dos dígitos, y los de Duda comenzarían a echar esas tediosas cuentas para estar en el torneo del KO.

Sobre el 40x20 se cruzarán dos cuadros de libreto reconocible. El juego de pívot, el desborde en las alas y el juego ofensivo de los guardametas del Jimbee, frente al bloque largo, intenso y fiable de ElPozo, el equipo menos goleado del torneo, que de nuevo echará en falta a los cierres Bebe y Ricardo, aunque sí podrá contar con el pívot Rafa Santos.

En un horario atípico, en medio de un calendario saturado, pero en un Palacio a reventar, donde llegarán tropas charcuteras. El gigante dormido frente al actual dominador del fútbol sala español. El vigente campeón de Liga y Supercopa ante el líder de la Primera División. Un nuevo Jimbee contra ElPozo; otro episodio de una rivalidad preciosa.

Duda y Josan aparcan su amistad antes de un derbi de altos vuelos

El derbi regional entre Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia llega marcado por el cansancio y el calendario, pero ni Duda ni Josan González rebajaron su importancia en las sendas ruedas de prensa del lunes. Ambos técnicos aparcarán su amistad en la víspera de un choque que, más allá de la rivalidad territorial, mide al campeón liguero con el líder de la competición.

Duda aseguró que el horario atípico del encuentro no es una excusa, y puso el foco en el factor cancha: «Los aficionados vendrán, pero nunca está de más pedir que esa conexión siga. No queremos perderla», subrayó antes de un duelo que espera muy equilibrado ante «un líder que llega en una dinámica muy positiva». En un momento de forma algo dubitativo, con malos resultados ligueros, el ex de ElPozo ve en el derbi «una grandísima oportunidad para recuperar» la senda de la victoria. Su rival llega siete puntos por delante, pero Duda mira de frente a un duelo emocional que va más allá de los tres puntos: «Es un partido muy importante para las dos aficiones».

Josan González, por su parte, insistió en que, por mucho ruido que genere el derbi, «son tres puntos», aunque reconoce que ganar en Cartagena supondría «un espaldarazo» para pelear por el campeonato de la Liga regular y llegar a la Copa de España como cabeza de serie. Ante la incompresión de un calendario que obliga a ElPozo a jugar tres partidos seguidos fuera de casa, asumió que tocará competir «con los que estemos y como estemos, a la guerra», sin Bebe ni Ricardo, pero con Rafa Santos de vuelta y varias piernas frescas del filial.