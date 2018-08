San Javier y Puerto Lumbreras ya esperan la Vuelta a España

Miguelín: «Sé que no he estado a la altura últimamente»

El capitán de ElPozo Murcia, Miguelín, dijo ayer que no ha estado «a la altura de las circunstancias» últimamente, pero que la próxima temporada lucharán por ser campeones de Liga y de la Copa de España. El balear, de 33 años, afrontará su octava temporada en el club. «Durante la pasada campaña me perdí 17 partidos por problemas físicos y no disfruté como espero hacerlo en esta», dijo. Para Miguelín, el momento más duro, al margen de las lesiones, tiene que ver con un adiós que estuvo cercano. «Estuve a punto de salir del club y me lo dijeron estando yo en Dubái con mi familia. Me quedaban tres años de contrato, pero no se hizo la operación y por suerte sigo en Murcia».