Sus inolvidables partidos en el campo de golf de Torre Pacheco Juan Carlos Aguado, Blanca Fernández Ochoa, Alfonso Legaz (fallecido) y Rafael Baeza (fallecido), en una imagen de 1999 en el campo de golf de Torre Pacheco. / Cedida Mª JESÚS PEÑAS Murcia Jueves, 5 septiembre 2019, 01:20

A Fernández Ochoa le unían a la Región sus 'escapadas' siendo joven a La Manga del Mar Menor, los cursos de buceo en La Azohía y otras actividades náuticas que esta lengua de playa y mar le ofrecían, sin escatimar en visitas a los nueve hoyos del Campo de Golf Municipal 'Alfonso Legaz' de Torre Pacheco, donde compartió inolvidables partidos. Algunas de ellas con el propio Legaz, quien fue gerente del campo y al que el Ayuntamiento de Torre Pacheco, tras su fallecimiento, puso su nombre a la instalación en reconocimiento a su labor en favor del golf. De aquel encuentro con Legaz en 1999, con Rafael Baeza, quien fuera presidente de este club y, uno de los árbitros de la Región y socios del club, Juan Carlos Aguado, queda testimonio gráfico en los históricos del propio club.

Al igual que la entrañable carta manuscrita que la olímpica les escribió años después y en la que felicitó a los responsables del club por su trayectoria: «Os felicito de todo corazón por esa labor que acerca a la gente y muy especialmente a los jóvenes al deporte. Y a ellos me dirijo con una premisa que siempre me acompañó en mi vida deportiva: 'Nuestra mayor gloria no está en no habernos caído nunca, si no en levantarnos cada vez que nos caemos. Mi enhorabuena'».

Maribel Romero, gerente del campo pachequero está conmovida con la noticia: «Era una gran deportista, nos sumamos al dolor de su familia. Porque no solo hemos perdido a una atleta excepcional, sino a una gran mujer». En unos días el campo será la sede del reputado Campeonato de España sénior individual masculino y femenino de P&P y durante la competición se guardará un minuto de silencio por la brillante carrera deportiva, vinculada de manera tan emotiva a este campo.