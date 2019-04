Incombustible Oiarzabal Juanito Oiarzabal, ayer, en Santomera. / edu botella / agm «Ilusión y ganas no me faltan», dice el montañero en Santomera sobre su reto de completar dos veces los 14 ochomiles JUAN ANTONIO CALVO SANTOMERA Viernes, 5 abril 2019, 03:10

Es, sin duda, el alpinista español más reconocido mundialmente. Juanito Oiarzabal (Vitoria, 1956) es el único montañero mundial que puede conseguir un hito histórico: subir dos veces a los catorce picos de 8.000 metros que hay en el mundo. Ya los subió una vez y ahora quiere hacerlo otra para convertirse en el único en el mundo que repite esta hazaña. Ayer en Santomera explicó su gran reto en una conferencia pronunciada dentro del marco de las jornadas de deporte y aventura organizadas en la localidad.

Juanito Oiarzabal es todo un personaje. A pesar de haber hecho 47 expediciones al Himalaya, de haber cubierto una vez los catorce ochomiles y de faltarle solo cuatro para la segunda, no se da por vencido. Ni siquiera el edema de pulmón que sufrió hace unos cuantos años y que le ha dejado importantes secuelas -«he perdido capacidad torácica, he engordado y me cuesta más escalar»- ha conseguido mermar su ilusión por culminar el poyecto. «Ahora mismo estoy todavía pasando revisiones médicas, pero si me diera la autorización el neumólogo mañana mismo me iba al Himalaya a seguir con mi serie de ochomiles. Ilusión y ganas no me faltan, pero también tengo que prestar atención a mi estado físico como consecuencia del edema de pulmón que sufrí hace tres años y que me ha tenido parado desde entonces», dice.

Sin dedos de los pies

Si consigue recuperar su estado físico y subir los cuatro ochomiles que le faltan -«son los más fáciles porque los realmente duros ya los he vuelto a subir»- se habrá convertido en todo un mito del alpinismo mundial. Ya lo fue al sufrir en 2004 una congelación cuando, en compañía de Edurne Pasaban, tuvieron que amputarle los diez dedos de los pies. Pero eso no lo condujo a la retirada, sino que siguió escalando y volvió, sin ningún dedo en los dos pies, a subir sus tan queridos 'ochomiles'.

«Evidentemente no es lo mismo. Sin ningún dedo en los pies tienes que comenzar de nuevo, adaptarte a las condiciones y hacer de tripas corazón para seguir subiendo picos. Lo que sí tengo decidido es que, si al final consigo rematar la faena, lo haré utilizando oxígeno, cosa que no he hecho antes. Pero la nueva situación física por la que atravieso me aconseja utilizarlo a partir de este momento. Es lo que toca. Yo espero que a lo mejor para este otoño o a principios del año que viene esté ya en condiciones de continuar mi empresa y culminar la ascensión a los cuatro 'ochomiles' que aún me quedan por subir por segunda vez. Ilusión y ganas no me faltan, la verdad. Solo hace falta que mi estado físico me lo permita», explicó ayer en Santomera.