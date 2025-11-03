Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia El mejor libra por libra de la UFC visita con sus familiares y amigos uno de sus locales favoritos, ubicado entre El Raal y Santomera

Javier Brocal Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:59 | Actualizado 12:08h. Comenta Compartir

Mientras Ilia Topuria continúa preparándose para volver al ring y entrenando a un gran nivel, este fin de semana se le pudo ver en uno de sus restaurantes favoritos, que se encuentra en la Región de Murcia.

Se trata de 'Rincón de Ignacio', un local especializados en arroces, paellas y carnes que se ubica en la carretera que une El Raal y Santomera. Durante su visita se pudo ver a Topuria brindando, rodeado de familiares y amigos. Además, los otros comensales que se encontraban en el establecimiento se llevaron una grata sorpresa, ya que tuvieron la oportunidad de tomarse una foto con él y así inmortalizar un momento especial para los presentes.

El restaurante agradeció la presencia de Ilia Topuria con una publicación en redes sociales: «¡Un honor tener al campeón Ilia Topuria en nuestro restaurante! Gracias por visitarnos y disfrutar de nuestra comida, ¡ha sido un verdadero placer recibirte️! Esperamos verte pronto de nuevo, ¡esta siempre será tu casa!».

Ilia Topuria es el actual campeón mundial de peso ligero de la UFC después de vencer el pasado 28 de junio a Charles Oliveira en Las Vegas. Con esta victoria, se consagró como el primer y único peleador invicto que se ha convertido en campeón en dos divisiones distintas de la UFC. Además, entró en la exclusiva lista de bicampeones en la que solo aparecen diez peleadores, él entre ellos. Después de este triunfo, el 1 de julio comenzó a liderar el ranking libra por libre, convirtiéndose en uno de los mejores luchadores del planeta.

La carrera de El Matador sufrió un ascenso histórico pocas veces visto en este deporte. Su debut en la compañía, en la que Dana White es presidente, fue el 10 de octubre de 2020 ante Youssef Zalal en Las Vegas. Tras esa victoria ante el marroquí, el hispanogeorgiano sumó ocho victorias consecutivas continuando así con su invicto en las 17 peleas realizadas.

Aún no se conoce cuándo volverá a pelear, ya que tiene la obligación de subirse al octágono para defender el título de campeón. Todo parece indicar que luchará en el primer trimestre del próximo año 2026, aunque se desconoce su posible rival. Para ello, Ilia Topuria