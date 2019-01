«Los hombres siempre ganan el doble» La lumbrerense Mari Carmen Romero, durante un entrenamiento. / jaime insa / agm «Es lo que hay, esta es mi pasión y lo hago porque me gusta», dice Mari Carmen Romero, boxeadora profesional que prepara el Mundial de muay thai para marzo en Tailandia CÉSAR GARCÍA GRANERO Sábado, 26 enero 2019, 18:04

Hace un tiempo se hizo boxeadora profesional, el único modo de sacar un dinero con lo suyo, «porque otra forma no hay, y así tampoco es que se gane mucho, tengo un combate el día 9 y nos dan 1.200 euros a cada una. Luego vendrá el Nacional y nos darán unos 2.000, la mitad que a los hombres. Ellos siempren ganan el doble», dice. Está claro, Mari Carmen Romero (Puerto Lumbreras, 1985) que ya iba a artes marciales «cuando las demás niñas pedían sevillanas», no hace esto por dinero, sino por gusto. No puede ser de otro modo para eslabonar su trabajo como guardia de seguridad en Lorca con los entrenamientos, sin olvidar que por ahí andan Aarón y Abraham, que tienen 10 y 5 años y son sus hijos. «Hoy mismo uno tiene un cumple, pero no puedo acompañarlo, tengo que entrenar», dice. Sus hijos le preguntan a veces por qué se pierde algunos eventos familiares y ella les contesta: «Vamos a ver, yo no puedo ser como todas las madres, ¿qué preferís, deportista o no?». Ellos lo tienen claro: «Deportista, mamá», le dicen.

Tiene que entrenar y tiene que entrenar mucho. Lo primero es el peso, porque está en 57,5kg y necesita bajar a 56 para el combate del 9 en Málaga, para luego atijerarlo hasta 54 para el Mundial de muay thai o boxeo tailandés, que se disputa en marzo en Bangkok. Se ha puesto en manos de un dietista y no puede oler el azúcar ni de lejos, ni siquiera la de la fruta. «Tengo que perder kilos, pero no masa muscular, por eso me han bajado los hidratos, pero me dan suplementos con un poco de todo. También hierro, porque nosotras tenemos la regla y lo necesitamos más que los hombres». Además, aumenta su energía con algunas hierbas vigorizantes como la raíz de maca, una planta originaria de Perú.

Pero no es el peso lo único que tiene que cuidar. En el muay thai, a diferencia del boxeo, se permite golpear con las piernas, las rodillas y los codos, lo que la va a obligar a cambiar de entrenamientos. Ella define el boxeo como una partida de ajedrez, «algo más estratégico, donde importa más la astucia que la fuerza. Ahora, por ejemplo, mis entrenadores han visto a mi rival del día 9, sé que golpea muy fuerte con la derecha y estoy entrenando para estar alerta por ese flanco; pero cuando acabe esto tendré que cambiar el chip, porque en muay thai te golpean por todos lados, hay que ser muy dura, pero bueno, por eso me llamaron. Los que organizan el Mundial me dijeron que necesitaban a una española dura y me querían. Por eso iré a Tailandia».

Los agarres

Para preparar el Mundial Mari Carmen Romero va a poner especial atención en los agarres, ese momento en que los combatientes quedan cuerpo con cuerpo para concederse un respiro. «Este terreno es el suyo, los tailandeses son muy buenos en el agarre y yo no puedo combatirlos por ahí, por eso intentaré evitarlos y ser más dura en la pegada; si no, será difícil que tenga posibilidades», explica.

En todo caso, no es un mundo ignoto para ella, ya que antes del boxeo ya estuvo en esta especialidad, de la que llegó a ser campeona de Europa, así que solo tiene que efectuar un cierto reciclaje para, justo después, empezar a preparar el Campeonato de España, ese en el que solo gana dos mil euros, pese a lo cual ella seguirá entrenando, trabajando y haciendo de madre. «Si es que todo esto lo llevo dentro, es mi pasión. Afortunadamente mi marido me ayuda, pero no es fácil porque tengo que ir a Lorca a trabajar, entrenar en el gimnasio aquí y buscar 'sparring'. Por eso voy a veces al CAR de Los Narejos, donde me entreno junto al equipo júnior».

Asegura que sus hijos la han visto en algún combate, es algo que tienen normalizado, que han mamado casi desde que tenían pañales, «y no sufren cuando me ven en un ring, qué va, es más, si no estoy bien hasta me regañan».