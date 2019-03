Mountain bike La «gran victoria» del trial bici Un joven piloto, ayer, intenta subirse con la bici a una de las rocas que forman parte del nuevo circuito de Los Camachos. / antonio gil / agm El nuevo circuito de Los Camachos atrae mañana a los mejores pilotos y, en junio, el Campeonato de España RUBÉN SERRANO Sábado, 2 marzo 2019, 03:05

No abre telediarios, informativos radiofónicos ni es portada en la prensa, salvo cuando algún piloto sufre un accidente. Pero el deporte existe, crece a pasos agigantados y en Cartagena, donde solo el Efesé y el Jimbee se llevan los aplausos, se ha hecho una apuesta muy seria por una práctica poco valorada en España. Es el trial bici (también llamado bike trial) y mañana será el punto de encuentro de los mejores nombres del panorama nacional, con la celebración del trofeo Ciudad de Cartagena, primera prueba del campeonato regional. El evento, que reunirá a casi un centenar de participantes, servirá además para el estreno del circuito del polígono industrial de Los Camachos, llamado a ser una referencia en la geografía española.

El recinto está ubicado en la calle Nitrógeno y es uno de los mejores de España por varios motivos. Lo primero, porque tiene una superficie de 40.000 metros cuadrados, dividida en las modalidades de bicicletas como trial bici, mountain bike y BMX. Además, todos los materiales que utilizan los pilotos para hacer sus peripecias son reutilizados. La tierra y las rocas proceden de unas escolleras retiradas del Mar Menor, y de los sobrantes de la Vía Verde del Barrio Peral; el cerro de la parcela se ha reconvertido en varias rampas, y los troncos repartidos en el circuito proceden de unos pinos que cayeron en Tentegorra, en el temporal de viento de diciembre de 2017.

FICHA DEL CIRCUITO Qué Ubicado en la calle Nitrógeno del polígono de Los Camachos, con zonas para trial bici, mountain bike y BMX. Cuándo Se estrena mañana con el trofeo Ciudad de Cartagena. Los días 22 y 23 de junio será la sede del Campeonato de España. Cómo Tiene 40.000 metros cuadrados, ha costado 65.000 euros y hay obstáculos reciclados, como escolleras retiradas del Mar Menor.

Lógicamente, la inauguración de la instalación es un soplo de aire fresco para el club Trial Bici Cartagena, el único que se dedica en exclusiva a esta disciplina en la Región de Murcia. Su responsable, que además ideó y presentó el proyecto hace dos años al Ayuntamiento, es el once veces campeón de España Raúl Martínez, cartagenero y que compatibiliza su pasión con su empleo en Relesa Galvame. Tiene a una treintena de niños en la escuela de trial y ahora se le abre un abanico de posibilidades para dar más difusión a este deporte. «Llevo dos años trabajando mano a mano con los técnicos de Infraestructuras y es el mayor logro, la gran victoria que he conseguido, más que todos los títulos. En el circuito de Los Popos [de 7.000 metros cuadrados] estábamos muy limitados. Aquello era una escombrera y sufríamos actos vandálicos, con pintadas y robos. Voy camino de los 37 años y, con esta instalación, ojalá en un futuro el resto de jóvenes puedan ser más reconocidos a nivel regional. Las marcas no apuestan y hacer este deporte olímpico podría ayudar», reconoce.

Tiene 40.000 metros cuadrados y obstáculos reciclados, como un árbol arrancado por el viento en Tentegorra

A la cita de mañana vendrán los mejores pilotos de trial. El campeón del mundo, Alejandro Montalvo; el campeón alevín, Benito Ros; y la campeona del mundo en féminas, Vera Barón, son algunos de los nombres destacados. Montalvo y Barón, de hecho, ya salieron victoriosos en la Copa de España celebrada el verano pasado en Canteras. El Ciudad de Cartagena en Los Camachos será el anticipo de lo que vendrá después: el Campeonato de España, el más importante de todos, los días 22 y 23 de junio. «Lo del domingo va a ser un simulacro de que lo podremos ver en junio. La ubicación es ideal, está alejado del tráfico, hay buena zona de aparcamiento y hoteles cercanos. Es una pena que este deporte no esté valorado. Con este circuito, nos espera un 2019 lleno de emociones», recalca Martínez.

Como pronto, el Club Trial Bici va a poder dar más cobertura en la ciudad y la próxima semana abrirá una escuela de mountain bike, con tres monitores, que se unirán a la ya existente de trial bici. «Tenemos varias peticiones y creemos que este proyecto nos ayudará a tener más difusión. Aquí prima el compañerismo, los chicos se divierten y no hay malos rollos. Ahora, vamos a poder llegar a más gente».

Una cascada y zonas verdes

La instalación ha costado 65.000 euros y, además de tener materiales reciclados, posee una zona ajardinada con 3.000 plantas y arbolado. Para la cita de mañana, los técnicos municipales ya ultiman el vallado del recinto, la solera de hormigón y la instalación de los focos, y en Hidrogea ya tienen la conexión de agua. La previsión es que de cara al Campeonato de España, el circuito cuente con una cascada de agua, con un sistema de bomba que servirá para regar el espacio verde. «Ahora mismo, estamos al 80%. Queremos añadir más obstáculos, estrenar la zona de BMX y ampliar de diez a quince los espacios en la de trial. No existe un sitio como este. Vamos a ser los pioneros».