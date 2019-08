TIEMPO AÑADIDO Gloria Rodríguez, en el Movistar hasta 2021 Ganadores del Campeonato Mar Menor de fútbol playa. SÁNCHEZ-BOLEA Martes, 13 agosto 2019, 09:38

El Movistar ha renovado a cuatro corredoras en su plantilla, atando hasta el término de la campaña 2021 a Sheyla Gutiérrez, Lourdes Oyarbide, Alicia González y la pachequera Gloria Rodríguez, «ciclistas jóvenes y de contrastada calidad», según el comunicado del equipo. La escuadra telefónica, dirigida por Sebastián Unzúe y Jorge Sanz, apuesta por la experiencia y juventud de estas cuatro corredoras, destacando la renovación de la murciana Gloria Rodríguez, de 27 años, quien logró un subcampeonato de España en 2018 y un bronce en contrarreloj en 2019. Para Sebastián Unzúe, manager del Movistar femenino, «la renovación de estas cuatro corredoras supone mantener la columna vertebral, lo que significa algo muy importante» para el equipo. «Lourdes, Gloria y Alicia han estado con nosotros desde que este proyecto echó a andar y su continuidad es la respuesta a su gran trabajo», añadió Unzúe.

UCAM CB

Sadiel Rojas pide permiso para estar hoy en Murcia

No ha querido desaprovechar la oportunidad para ejercer de capitán. Sadiel Rojas, uno de los cuatro internacionales del UCAM que se incorporarán más tarde a la pretemporada, que arranca hoy de manera oficial, sí estará sin embargo esta mañana en el Hospital Mesa del Castillo, para comparecer ante los medios de comunicación junto a Alejandro Gómez, presentarse ante sus nuevos compañeros como capitán del equipo y saludar a los ya conocidos. Esta circunstancia ha sido posible porque el combinado nacional de la República Dominicana, del que Rojas forma parte, se encuentra desde el pasado fin de semana concentrado en Madrid como parte de su preparación para la Copa del Mundo, en la que se incluye un amistoso contra España el día 22. El jugador del UCAM ha pedido un permiso que le ha concedido su técnico, el ex del Fuenlabrada Che García, y será hoy mismo cuando retorne a Madrid. A quien no podrá saludar será a Askia Booker, que por una cuestión familiar tiene permiso del UCAM para llegar a Murcia el jueves. ::

Baloncesto

El UCAM Jairis renueva a Piechnik

El UCAM Jairis sigue cogiendo forma. Ayer anunció la renovación de Piechnik, internacional por Dinamarca. Piechnik ha jugado con su selección desde el combinado sub-16, pasando por el sub-18 y el absoluto. Es una alero de 1,71m que llegó la pasada temporada procedente del Horsholm 79ers danés, donde se proclamó campeona de liga y copa, y donde consiguió la medalla de oro en el campeonato del mundo FIBA de países pequeños. De este modo, la plantilla que dirigirá Víctor Verdú ya cuenta con las siguientes jugadoras: Laura Fernández, Vicky Robles, Ester Aracil, Rut Marín, Carla Díaz, Mica Barriga y la propia Line Piechnik.

Baloncesto

Más de 500 participantes en el 3x3 de La Ribera

Más de medio millar de deportistas de 116 equipos disputaron el 3x3 La Ribera, que cumplía su 25 aniversario. El evento se disputó en la Explanada Barnuevo, organizado por la AD Marme y el Ayuntamiento de San Javier.

Fútbol playa

Triunfo del AIS San Javier en el torneo Mar Menor

El AIS San Javier conquistó el Campeonato Mar Menor Fútbol Playa que congregó a 300 jugadores de 28 equipos de Murcia, Alicante, Valencia y Madrid durante el fin de semana. El torneo ya va por su 12ª edición y está organizado por la AD Games Sport y el Ayuntamiento de San Javier. A esta edición no faltaron representantes de la selección como David Ardil, Pedro José García y Pablo.