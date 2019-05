Alpinismo Garranzo se saca la espina en el Lhotse Garranzo, antes del ataque, a 7.300 metros de altura. / CARLOS GARRANZO Es el primer alpinista murciano que hace cumbre en la cuarta montaña más alta del mundo; en 2006 ya lo logró en el Everest RUBÉN SERRANO CARTAGENA Viernes, 17 mayo 2019, 04:15

«Estoy cansado, hecho mierda». Con temperaturas de hasta 22 grados bajo cero y a 8.516 metros de altura, a Carlos Garranzo apenas le salía ayer la voz del cuerpo cuando pudo hablar unos segundos con su mujer, Victoria, desde lo alto de la cuarta montaña más elevada del mundo: el Lhotse, en Nepal. En ese momento eran las 9.30 en España. En ese momento, este veterano deportista madrileño, pero afincado en Cartagena desde 1987 y confeso «cartagenero de pura cepa», hizo historia en el alpinismo regional al convertirse en el primer 'murciano' que hace cumbre en ese ochomil, el segundo en su amplia carrera: en 2006 ya fue pionero al tocar el cielo en el Everest (8.846 metros).

El hito logrado por Garranzo tiene un mérito enorme, porque este cabo del Servicio de Extinción de Incendios de Cartagena tiene 58 años. Y porque, además, jamás se le podrá reprochar que ha tirado la toalla. Tenía un mal sabor de boca, acumulado por los intentos fallidos en aventuras anteriores, pero esta vez lo logró a conciencia. El año pasado, este deportista de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia viajó hasta Pakistán con el difícil reto de hacer cima en dos de los catorce ochomiles: el mítico K2 (el segundo pico más alto del planeta, con 8.611 metros) y el Broad Peak (8.047). Ambos se le resistieron, entre otras cosas por el difícil clima y algunos problemas de salud. A partir de los 8.000 metros, el aire que entra en los pulmones es muy limitado, en comparación al nivel del mar.

Garranzo tenía esa 'espina' clavada desde entonces. Y desde mucho tiempo más atrás, de hecho, porque el Broad Peak lo tuvo realmente cerca en 2013. Tan solo se quedó a 22 metros de su segundo ochomil. En aquella ocasión, la última arista era muy complicada, físicamente no se encontraba bien y decidió no poner en peligro su vida. Ya le pudo costar caro en 2006, en el descenso al Everest, y desde entonces el cartagenero no se la juega. «Pensé que no iba a salir vivo de allí. Me dejé caer y fui rodando. Vi cadáveres. Y salí vivo de milagro», confesó en mayo del año pasado a 'La Verdad', semanas antes de emprender el viaje a Pakistán.

Mejor Deportista por la FMRM

Con esos antecedentes, y con menos repercusión que en otras ocasiones, el alpinista cartagenero se marchó a Nepal hace más de un mes. Nadie podía imaginar un desenlace así, pero lo cierto es que esta vez sí se había preparado a conciencia para hacer historia. Sus opciones de lograrlo ganaron fuerza la pasada madrugada, cuando tan solo estaba a 800 metros de la cima del Lhotse. Garranzo formaba parte de una expedición liderada por el catalán Sergi Mingote, uno de los mejores alpinistas del país, y todos ellos iniciaron el ataque a la cumbre. La completaron en unas ocho horas, con un sherpa.

En ese momento, llamó a su mujer Victoria, que es la que ha ido haciendo el seguimiento de su aventura por las redes sociales. A las 9.30 horas, colgó en 'Twitter' y en 'Facebook' el mensaje, acompañado de un audio de algo más de medio minuto de duración. «Te llamo desde la cima del Lhotse. Estoy con Sergi [Mingote] y con mi sherpa. Estoy cansado, hecho mierda». Inmediatamente después, inició el descenso al campo base 4, a 7.719 metros. Mingote, por su parte, está a un solo ochomil de completar seis sin la ayuda de bombona, en tan solo un año, lo que sería un récord. El director técnico de alpinismo de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, Juan Carlos García, adelantó ayer a 'La Verdad' que van a proponer a Garranzo como mejor deportista de la Región de Murcia.