Una familia en el ring Abraham, Mari Carmen Romero, Francisco Ponce y Aarón, en el pabellón de El Esparragal de Puerto Lumbreras. / jaime insa / agm En casa de la lumbrerense Mari Carmen Romero, campeona de España en supergallo, se respira boxeo en cada rincón: su marido es su entrenador, sus hijos, de 6 y 11 años, ya se ponen los guantes y hay un saco en la entrada para darle hasta de madrugada CÉSAR GARCÍA GRANERO Lunes, 1 julio 2019, 07:55

Mari Carmen Romero y Francisco Ponce, Aarón y Abraham, dos nombres inhabituales que Mari Carmen escogió para sus hijos porque no le gustan los más corrientes y sacó de un listado porque empiezan por a y estaban primero. En realidad, muchas cosas no son corrientes en esta familia, que ha creado un estilo de vida propio en torno al boxeo. Ella (33 años) es campeona de España, él (48) es entrenador y los pequeños, de 6 y 11 años, ya se ponen los guantes en el gimnasio donde entrenan sus padres y donde tienen una sala para hacer los deberes mientras sus padres no acaban. El gimnasio está en el pabellón de El Esparragal, una localidad de Puerto Lumbreras de unos 3.000 habitantes donde el nombre de Mari Carmen empieza a tener vislumbres de estrella. Por algo el pabellón multiusos se llama como la actual campeona del mundo de muay thai y de España en boxeo supergallo. Allí viven todos, no muy lejos del ring, en una casa cuya entrada es toda una declaración de intenciones. En el mismo umbral hay un saco para fustigarlo y achichonarlo en según qué momentos. Y ya dentro, junto a la chimenea, los guantes que usó en Tailandia y un buda típico que empacó con el título. Está claro: aquí, en esta casa y en esta familia, hay un deporte rey y no es precisamente el fútbol.

Y es que de pelota, nada de nada. Ya de chica, Mari Carmen, un poco bicho y revoltosa, vivió uno de esos momentos germinales, de los que deciden una vida, cuando su madre, harta de verla travesear de impaciencia a todas horas desde bien temprano, le preguntó si la apuntaba a sevillanas y ella dijo que las sevillanas ni en pintura:

-Mamá, lo que yo quiero es hacer kung fu -le dijo.

Por algo en el colegio la llamaban Maribicho, y así la llaman aún algunos, siempre con un dejo de cariño, el que se ha ganado en el pueblo, y no solo por sus puños, también por su 'pizarra'. Y es que Mari Carmen, como su marido, es profesora de boxeo, con más de cien alumnos entre Lorca y Puerto Lumbreras. Algunas madres la tienen en un altar. La ven tratar a sus hijos como a los propios y valoran su empeño, entrega y pasión. Mari Camen es una mujer de carácter, que no se guarda nada y cree en su deporte con una firmeza indesgarrable. Tanto la quieren que el sábado 15, cuando ganó el Campeonato de España en Alcantarilla, muchas entre el público eran madres: las de sus alumnos.

Sus hijos van a verla

Allí estaban también sus hijos, que suelen ir a verla. Esto puede chocar a algunos padres, que consideren poco edificante un combate de boxeo para unos chicos tan pequeños, y si uno de los púgiles es su madre, ya mejor ni hablar, pero Francisco Ponce, marido de Mari Carmen, sale al paso de este pensamiento: «Los chicos vienen con nosotros y seguirán viniendo. De las artes marciales, que han mamado desde pequeños, les quedan la disciplina, el orden, el saber que las cosas no vienen solas, el espíritu de sacrificio y el valorar que lo importante no es vencer al oponente, sino superarse a sí mismo en cada momento».

Él la conoció cuando la madre la llevó al club tras preguntarle si quería ir a sevillanas: «A kung fu, mamá», dijo ella

Mari Camen ayudaba a Ponce en el gimnasio estando embarazada, así que los chicos han vivido el boxeo incluso antes de venir al mundo: se habituaron al olor del guante casi antes que al sabor del chupete. Los dos lo practican «porque criarlos en el mundo del deporte es criarlos en un mundo sano, es darles valores como el respeto y la humildad, que no tienen en otros ámbitos», dice Mari Carmen, la Supermami, como la llaman los chicos y confirma su marido: «Si es que es una madraza, está llena de energía, no para. Afuera pueden pensar que solo piensa en el boxeo, pero no es así, se preocupa de sus notas, de que vayan bien vestidos, de sus deberes, de que todo esté en orden...», añade Ponce, que tan bien la conoce.

Palmarés Muay thai Campeona de Europa, su gran logro llegó en marzo, proclamándose campeona del mundo en Bangkok en 54 kilos. Boxeo Varias veces campeona de España de boxeo olímpico, estuvo en el equipo español y acaba de conquistar el Campeonato de España profesional de boxeo en supergallo, en Alcantarilla. Otros Ha ganado dos Copas de full-contact y ha sido campeona de España y de Europa de kick boxing.

Y es que ella era una renacuaja aún cuando acudió a sus clases por vez primera. Tendría 5 o 6 años y de repente apareció por el gimnasio como un elefante en una cacharrería, probando esto, tocando aquello, agarrando los guantes, soltándolos, hecha un trasgo y con una querencia muy marcada desde bien temprano por el kung fu y otras artes de lucha. Fue cuando aquello de las sevillanas, que ella ni se planteó. Ponce tenía unos veinte años y le costó un mundo encauzar a aquella niña pugnaz, que no paraba quieta. «Era muy revoltosa, se metía con todos y recuerdo que solo había una forma de que se portara bien: decirle que la ibas a castigar dejándola sin clase; eso para ella era como matarla», dice su marido.

Diez años casados

Pasaron los años y Mari Carmen, que hizo del gimnasio una segunda casa, empezó a ayudarle con las clases. «Claro, el roce hace el cariño», dice ella. Es un tópico, sí, pero a veces es la mejor manera de explicar algo. Ahora llevan diez años casados, tienen dos hijos, una segunda casa que sigue siendo el gimnasio y una segunda piel que es el boxeo, una pasión indesmayable, pero insuficiente, porque no les da para vivir por sí sola. Así que ella trabaja como vigilante en la Seguridad Social de Lorca y él igual y también en Lorca, pero en el polígono industrial.

Así, además de boxeadores, son equilibristas, porque no es fácil trabajar, entrenar, ocuparse de la casa y de todo lo que va surgiendo, y que todo quepa en las 24 horas de cada día. «Si es que somos un 'show'», explica Francisco Ponce. De esta forma, puede ocurrir, cosas hay más raras, que usted pasee a la una o las dos de la mañana por Puerto Lumbreras, con todo en silencio y las calles solitarias, y de repente oiga unos golpes amortiguados, como lejanos, un toctoc distante y extraño. Si es así, no se preocupe, son ellos, a los que a veces pilla la madrugada dándole al saco, entrenando lo que no han podido al cabo del día.

Los dos son vigilantes y no es fácil compaginar horarios: «Nos dan las dos de la mañana y estamos entrenando»

Con su marido, Mari Carmen prepara todo lo que tiene que ver con la pegada, pero en las grandes citas ambos se apoyan en otros entrenadores para completar la preparación, como Martin Patrick, que reside en Alicante y en quien Ponce tiene una gran confianza, y Pedro, atleta con quien ella prepara todo lo que atañe a la parte física. En total, son más de cinco horas al día en vísperas de las grandes citas, eventos de envergadura para los que ella emplea baños de agua caliente como un paliativo contra los nervios y frente al peso, porque «al sudar pierdes un poquito. La primera batalla del boxeador es siempre contra la báscula», dice ella, quien exprime los ratos del día como bien puede, incluso sacando tiempo mientras limpia, como una interrupción amena. «No queda otra, hay que hacerlo así. De repente paro y me pongo a hacer tandas de flexiones».

En todo caso, a Supermami no le pesa. Ella lo resume así: «El boxeo es mi vida, ha llegado un punto, la verdad, en que, si no hago mis horas de entrenamiento, no me siento bien».