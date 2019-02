Un éxito para derribar murallas Consuelo Campoy, Noelia Montoro y Mayte Mateo, con sus medallas, ayer en Murcia. / v. vicens / agm Las campeonas de Europa esperan que este triunfo empiece a «cambiar las cosas» FRANCISCO J. MOYA Jueves, 21 febrero 2019, 02:29

No se les borra la sonrisa de la cara a Consuelo Campoy (Molina de Segura, 1994), Mayte Mateo (Cartagena, 1994) y Noelia Montoro (Mula, 1997), las tres jugadoras de la Región que el domingo hicieron historia levantando junto a sus compañeras de la selección española la copa de campeonas de la primera Eurocopa femenina de fútbol sala que organiza la UEFA. La sociedad avanza, el fútbol sala evoluciona, el deporte español está cambiando vertiginosamente, las mujeres deportistas van rompiendo techos de cristal y estas tres murcianas siempre podrán contar a sus nietos que ellas fueron pioneras. Sus nombres quedarán para siempre como el de las primeras campeonas de Europa de fútbol sala.

Ayer se volvieron a juntar en el centro comercial Zig Zag de Murcia, a petición de este periódico. No se cansan de dar entrevistas y posar para los fotógrafos. De lo bueno, uno no se cansa nunca, confiesan. Consuelo, Mayte y Noelia volvieron a pasar un rato juntas, aunque la realidad es que casi no se han separado desde que hace dos semanas quedaron concentradas a la órdenes de la seleccionadora nacional, Claudia Pons, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Todo lo que han vivido en estos últimos quince días es un sueño. Una experiencia mágica que no puede quedarse en esto y terminar. Tiene que ser el principio de todo.

De hecho, en estos días de celebración y entrevistas, tanto la seleccionadora como sus jugadoras están haciendo muchísimo hincapié en que el título logrado el pasado domingo en Oporto (Portugal) «tiene que ser el principio de algo muy gordo para el fútbol sala femenino en España», resume la gallega Vane Sotelo, máxima goleadora y MVP del torneo.

En esa línea se mueve Consuelo Campoy, la molinense del Jimbee Roldán que ha sido pieza clave de la selección en esta Eurocopa. «No queríamos meternos presión, pero el objetivo era ganar, precisamente para dar visibilidad a nuestro deporte. Esto puede empezar a cambiar las cosas. Estamos muy lejos del masculino y creemos que este título dará al fútbol sala femenino el empujón que necesita», señala Consuelo, quien debutó en Primera con solo 15 años, con la camiseta del UCAM. Con la selección se estrenó a los 19 y ya es una de las veteranas. No obstante, aún le queda mucho camino por andar con 'La Roja'. Su siguiente reto será ganar el primer Mundial de la historia, que podría disputarse en España.

Mayte Mateo, natural de la diputación cartagenera de La Palma, lleva trece años en el Jimbee Roldán, club en el que ha escalado desde las infantiles hasta el primer equipo, donde lleva ya nueve temporadas. Es la 'jugadora-franquicia' del actual campeón de Liga, debutó con la selección en noviembre de 2017 y el domingo ante Portugal marcó el primer gol de la primera final de una Eurocopa femenina. «Eso ya no me lo quita nadie. Fue una jugada ensayada que se nos da bien y en esta ocasión salió perfecta», reconoce.

Confiesa la palmesana que «lo que estamos viviendo desde el domingo es muy emocionante y la verdad es que estamos desbordadas, ante tanta entrevista, tantas llamadas y tantos mensajes. Todavía hay peticiones que no hemos podido atender, pero es porque nos falta tiempo. No estamos acostumbradas a todo esto, pero se agradece este apoyo y que de vez en cuando tengamos esta visibilidad», subraya Mayte.

Por su parte, la muleña Noelia Montoro es la más joven e inexperta de las tres. La cierre del UCAM ElPozo no jugó la final, pero sí tuvo minutos en la semifinal contra Rusia. Debutó con la selección el pasado mes de octubre, en Archena y con gol incluido. El futuro es suyo. «Poco a poco estamos avanzando en el deporte femenino y esta experiencia tiene que servir de mucho. Ha sido algo inolvidable. Para mí siempre ha sido un sueño llegar a la selección y estar en el Europeo ha sido más que un sueño», cuenta.