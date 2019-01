Balonmano | Mundial España jugará el torneo preolímpico Jordi Ribera, seleccionador nacional de balonmano. / EFE La paciencia premió al equipo de Jordi Ribera en la segunda mitad para derrotar al Egipto de Davis MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Sábado, 26 enero 2019, 20:35

España jugará el torneo preolímpico al conquistar la séptima plaza del Mundial tras derrotar con autoridad a Egipto, dirigido por el expucelano David Davis. Los Hispanos hicieron gala de la paciencia tras una primera parte en la que Egipto se le subió a las barbas, donde los rebotes siempre acababan en manos africanas y donde sus estrellas consumían sus fuerzas, para tras el descanso dar la puntilla en el momento preciso y con una calidad y precisión exquisitas de la mano de la primera línea formada por el jugón Gurbindo, Raúl Entrerríos y el cañonero Cañellas. Con este partido, la selección española cumple un ciclo y algunos de sus veteranos dirán adiós al equipo nacional después de muchos años de servicio. El torneo preolímpico ya debe servir para que nuevos valores den un paso adelante y se postulen con la camiseta nacional.

36 España Pérez de Vargas (17 paradas), Ferrán Solé (7, 2 de penalti), Gurbindo, Entrerríos (5), Cañellas (9), Aguinagalde, Ángel Fernández (1) –siete inicial–, Corrales, Alex Dujsebaev (1), Virán Morros, Aleix Gómez (4), Aitor Ariño (3), Guardiola, Goñi (2) y Figueras (4). 31 Egipto Eltayar (2 paradas), Eissa (3), Abdou, Elahmar (9, 1 de penalti), Shebib (6), Abdelrahim (1), Sanad (3) –siete inicial–, Hendawy (9 paradas), Elmasry (1), Omar (3, 1 de penalti), Khairy, Elderaa (1) y Zeinelabedin (2), Hagag (2) y Elwakil (3). marcador cada cinco minutos 3-2, 6-5, 10-10, 13-12, 14-14 y 17-18,20-21, 25-22, 28-24, 31-28, 34-29 y 36-31. árbitros Gjeding Martin y Hansen Mads (Dinamarca). Excluyeron a Virán Morros (min. 12), Cañellas (min. 45 y 48)y a Eissa (min. 11), Zeinelabedin (min. 18), Elwakil (min. 34) y roja directa a Elmasry (min. 16). incidencias Partido disputado en el Jyske Bank Boxen de Herning.

David Davis propuso un partido abierto y su selección saltó a la cancha sin ningún tipo de recelo ante la poderosa España. Con un ataque muy dinámico, hombres capaces de encarar el uno contra uno y lanzadores sin ningún tipo de resquemor al lanzamiento exterior, Egipto puso en serios aprietos a la defensa española, que no acaba de cogerle el ritmo al juego africano y no decidía bien la acción a abortar. El zurdo Elahmar era una pesadilla, pero también el pivote Shebib o los lanzadores Zeinelabedin, Omar o Hagag. Afortunadamente, España tampoco encontraba especiales dificultades en sobrepasar la línea defensiva egipcia, y más aun tras la expulsión con roja directa del pilar central africano Elmasry mediada la primera parte por un manotazo a la cara de Guardiola. Hasta ese momento, España mandaba en el electrónico con mínimas ventajas, pero no supo aprovechar incluso una doble superioridad y la suerte se puso de lado de los egipcios con seis o siete rebotes que les favorecieron para adelantar y marcharse al descanso con un engañoso 17-18.

Ribera estuvo muy acertado con el tiempo muerto al descanso para aconsejar a sus hombres paciencia y tranquilidad, a la espera de tiempos mejores tras el receso. Y así fue. David Davis, consciente de que sus estrellas no aguantaban los sesenta minutos, ordenó una defensa 5-1. Unos minutos de acoplamiento, en los que incluso Egipto tuvo balón para irse de tres goles, y salió a relucir la capacidad de juego de la primera línea hispana, con un Gurbindo soberbio que dejaba a sus compañeros siempre en la mejor opción. Además en defensa, la ausencia de la amenaza de Elahmar dejaba en clara inferiorida a los africanos. En apenas cinco minutos, cinco goles de diferencia, con toda una variedad de juego ofensivo, desde robos, contragolpes, cruces, balones al pivote y el cañón siempre disponible de Cañellas. Intentó Ribera colocar a Alex Dujsebaev en esos momentos, pero enseguida rectificó para dar continuidad a Gurbindo, un lujo de zurdo. Y en el pivote, Aguinagalde, inédito en el Mundial, dejó su puesto a un Figueras que se movía como pez en el agua tras la adelantada defensa egipcia. Con la cómoda ventaja, la vuelta deElahmar, Elwakil o Shebib ya no fue obstáculo para el total dominio de España, apoyada como siempre en un excelente Pérez de Vargas bajo los palos.