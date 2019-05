Tenis de mesa Erdelyi pone el broche Silvia Erdelyi celebra la victoria, ayer. / antonio gil / agm El UCAM Cartagena logra el triplete al ganar la Copa de Europa RUBÉN SERRANO CARTAGENA. Domingo, 12 mayo 2019, 09:37

El UCAM Cartagena Tenis de Mesa ha vuelto a escribir una página de oro en los libros de historia de este deporte. Las chicas entrenadas por Jesús Cantero, campeón nacional en todas las categorías, pusieron ayer el broche a una temporada espectacular al alzarse con la Ettu Cup, la Copa de Europa, en una final disputada en el Pabellón Cuatro Santos contra las francesas del CP Lyssois Lille Metropole (3-1). Este curso, las chicas ya ganaron la Liga y la Copa de la Reina. Con la Ettu Cup es el triplete. El club, en total, ya acumula 36 títulos en sus 43 años de historia.

La nueva hazaña de las de Cantero fue posible gracias al punto definitivo de la veterana Silvia Erdelyi, de 39 años, que se llevó los tres juegos en el partido más vibrante de la tarde. Jugó contra la francesa Agnes Le Lannic, otra deportista con mucha mili, y ambas exhibieron sus mejores golpes en un abarrotado Pabellón Cuatro Santos, poblado con más de un centenar de aficionados (también franceses), familiares y chicos del Primi Sport, club que tiene un equipo de tenis de mesa para discapacitados intelectuales. La jugadora serbia del UCAM Cartagena supo mantener la calma en los momentos decisivos: aunque Lannic alargó cada punto, no decidió bien en los golpes fuertes. A Erdelyi no le tembló la mano para lanzar la bola con fuerza en la última manga, que se llevó por 11-6.

El punto de la serbia puso el 2-1 a favor de las cartageneras. Ese resultado, sumado al 1-3 obtenido la semana pasada en Lille, permitió a las chicas levantar su tercer entorchado europeo. El club ya logró ese título de la Ettu Cup en 2009 y 2010, bajo la dirección deportiva de Enrique Pérez Miras. El gaditano Jesús Cantero, de 37 años y que sigue en activo jugando en Francia, tomó las riendas del equipo femenino en septiembre de 2018. Y en su primera campaña ha logrado todos los trofeos posibles.

El partido de Erdelyi puso el broche a una final que ya empezó encaminada antes de las siete de la tarde. En menos de una hora, Liu Xin fulminó a Yane por 3-1. La jugadora china no ha perdido ni un solo partido este curso y, aunque le costó arrancar y cedió una manga (por 4-11), su fiabilidad le hizo ganar su partido. Ahí se puso el UCAM Cartagena 1-0 por delante en la final. Xin ha ampliado su contrato esta semana por dos temporadas más.

En el segundo partido, María Xiao tenía en su mano dar el título y no demorarlo hasta el turno de su compañera Erdelyi, pero la española, muy fría, no pudo contra la número uno de Lille Metropole: la tailandesa Tamolwan Khetkuan (1-3). Xiao no tuvo opción alguna en la primera manga (11-2), pese a los ánimos de Cantero. Mejoró más en la segunda (9-11), aunque siempre fue por detrás en el marcador, se llevo la tercera (11-6) y tuvo en su mano el triunfo con un ajustado 11-13 en la última. Xiao, en cualquier caso, no continuará en el UCAM Cartagena: se marchará a jugar al Irún.

Sin Castejón ni Mora

Con el título amarrado, hubo que disputar un cuarto partido, por protocolo, que Xin le ganó a Khetkuan por 3-0. No hubo representación municipal en el pabellón, salvo el edil Mora al principio, en la entrega del título de Liga. Acudió el director general de Deportes, Alonso Gómez López; el de la UCAM, Pablo Rosique; y el presidente de la Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado.