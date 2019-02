Mariano García: «Empecé a correr para huir de un perro suelto que me perseguía» Mariano García, ayer por la tarde en la pista de tierra de Fuente Álamo en la que se entrena cada día. / a. gil / agm «He tenido que apagar el teléfono porque me estaban volviendo loco. No voy a escuchar a nadie hasta que pase el Europeo de Glasgow», afirma el campeón de España de 800 metros FRANCISCO J. MOYA Sábado, 23 febrero 2019, 00:14

Tenía 8 años y mucho miedo a los perros, concretamente a uno que andaba suelto por la calle en la que vivía -y vive- en Cuevas de Reyllo, una pedanía de Fuente Álamo de poco más de mil habitantes. Y para huir de ese perro ladrador -y no sabemos si mordedor porque nunca le alcanzó- empezó a correr como un gamo Mariano García (Cuevas de Reyllo, 1997). Poco después se apuntó al cross escolar de Fuente Álamo y quedó segundo en la primera carrera de su vida. Juan Antonio García Esparza, entrenador del CA Fuente Álamo, le echó el ojo y quedó con él al día siguiente. Todo arrancó entonces. No obstante, a ninguno de los dos se le pasó por la cabeza que Mariano García, trece años más tarde, se iba a convertir en la gran promesa del medio fondo español.

Pero la realidad es que el pasado fin de semana en Antequera, el atleta de Fuente Álamo dejó con la boca abierta a todo el mundo al derretir en la final de los 800 metros al salmantino Álvaro de Arriba, olímpico, medallista europeo y gran favorito, y colgarse su primer oro en un Campeonato de España absoluto en pista cubierta. Siete días antes, en Salamanca, había hecho lo mismo en el Nacional sub-23. Está lanzado Mariano García. Tanto, que algunos ya lo ven subiéndose el podio la semana que viene en el Europeo de pista cubierta que se celebra en Glasgow.

El protagonista - Mariano García Edad 21 años. Club Club Atletismo Fuente Álamo Caja Rural Regional. Palmarés Campeón de España absoluto y sub-23 en 800 metros lisos. Campeón de España promesa en 1.500 PC el curso pasado. Mejor marca en 800 1:47:75.

-¿Se cree lo que le está pasando?

-Es un sueño todo esto, sobre todo porque acabo de empezar a correr el 800. Es una prueba nueva para mí, pero parece que se me da bien.

-Ya le digo. Siempre hizo obstáculos, ¿verdad?

-Sí. Desde pequeño he hecho obstáculos y ganaba mis campeonatos regionales. Pero hace dos años, sin entrenarme, hice 3.45 en mi primer 1.500. Y mi entrenador [Gabi Lorente] decidió que nos pasáramos al medio fondo. Además, dejé los obstáculos porque tenía problemas de rodilla y era muy lesivo. Cuando sea más mayor, igual vuelvo a ellos.

-¿Por qué empezó a correr?

-Tenía 8 años y siempre había un perro suelto en mi calle. Me daba mucho miedo y siempre entraba a mi casa esprintando. Luego, quedé segundo en el primer cross que hice. Y después quinto, en mi primer campeonato regional. Se me daba bien y nunca me ha costado entrenarme. Me lo he pasado bien. Y me lo sigo pasando bien. Para mí es un hobby.

-Pero eso va a cambiar a partir de ahora. Es usted campeón de España de 800 metros. En Salamanca le ganó a atletas profesionales y en Glasgow se enfrentará a los mejores de Europa, tipos que ganan mucho dinero con el atletismo.

-Yo, de momento, no quiero saber nada de todo eso. He tenido que apagar el teléfono porque me estaban volviendo loco. Me han hecho ofertas para irme por ahí, pero no me puedo descentrar. Yo ahora solo quiero pensar en trabajar y en preparar lo mejor posible el Europeo de Glasgow, que es el fin de semana que viene. Cuando pase, me sentaré con mi entrenador y la decisión que tomemos será consensuada. Si me ofrecen algo de dinero y me cuadra, podemos pensar en salir de Fuente Álamo. Yo no necesito mucho, la verdad. Con lo que tengo aquí, me vale. ¿Y si me voy fuera de casa y no avanzo? Eso puede pasar también.

-Pero usted compite en desventaja con los demás. Ni siquiera se entrena en una pista, con zapatillas de clavos. Corre en tierra y fue campeón con unas zapatillas de 65 euros compradas en las rebajas.

-Mi entrenador dice que en la pista me transformo y cuando me pongo los clavos voy volando. Igual es una ventaja entrenarme en una pista de tierra [se ríe]. Somos muy humildes. La pista de Fuente Álamo en la que entreno es de 300 metros y no reúne las condiciones mínimas. Pero valoro estar con mi gente y muy a gusto. Cuando voy a la pista de Cartagena me siento extraño. No soy yo cuando entreno con clavos.

-¿Entonces, no se ve en otro sitio?

-Llevo nueve años con Gabi [Lorente], entrenando en la pista que hay junto a la piscina, donde ponen el mercado de Fuente Álamo. Y me ha ido perfectamente bien. Prefiero entrenar en Fuente Álamo que en Cartagena, aunque allí lo tengo todo. Y en la competición no me está afectando entrenarme en tierra. Al contrario, parece que corro más rápido.

-¿Cuántos kilómetros recorre a la semana?

-120 en época de carga y 60 en época de competición. Entreno tres horas al día. Por las mañanas voy al instituto de Alhama. Estoy haciendo el Grado Superior de Actividades Físicas y Deportivas. También hago pesas en el gimnasio del pueblo. Tenemos lo justo y una maquinaria un poco anticuada, pero nos vale. Trabajo a gusto.

-¿Qué sintió al cruzar la meta el primero en Antequera?

-Yo sabía que había llegado primero, pero no me lo creía. Vi a mis padres y a mis amigos saltando y me fui a por ellos. Y allí lo celebramos. También con mis compañeros del Club Atletismo Cartagena. Somos filiales de ellos y viajamos juntos.

-¿Qué le dijo Álvaro de Arriba, el gran favorito, que fue segundo?

-Álvaro está en un buen momento y no se lo esperaba [que Mariano le ganara en la final]. Luego me felicitó y todo fue muy normal.

-¿Cómo llega a Glasgow?

-Con humildad y muchas ganas. Son tres días seguidos de competición. Quiero disfrutar de la primera carrera, la eliminatoria. Y si entro en las semifinales, seguir disfrutando. Sé que si controlo los nervios puedo hacerlo bien. No he ido nunca a una competición internacional y voy a estrenarme en un Europeo absoluto. Es algo increíble para mí.

-Correrá sin presión. Todo lo que consiga en Glasgow será un éxito.

-Claro. La presión es para corredores que han estado en unos Juegos o han ganado ya medallas en estos campeonatos. Yo estoy en pleno proceso de formación y aprendizaje.

-¿Hablar de conseguir una medalla es una barbaridad?

-No puedo pensar en eso. Pero lo cierto es que estamos todos en un segundo y medio. Si me meto en la final, voy a luchar a muerte.

-¿Qué tipo de carreras le van?

-Antes me gustaban las carreras tranquilas y apretar al final. Pero este año me veo muy bien y tampoco me disgustan las carreras rápidas.

-¿Piensa en las Olimpiadas?

-El objetivo de todo deportista es intentar estar en unas Olimpiadas y sinceramente yo siempre he soñado con las de 2024. Lógicamente, si puedo estar en las de 2020, pues mucho mejor. Ahora que soy campeón de España puedo pensar en eso.

-¿Pista cubierta o aire libre?

-Cubierta me gusta bastante, pero el atletismo al aire libre es lo mejor.

-¿Qué ayudas tiene?

-Solo tengo una subvención pequeña del Ayuntamiento de Fuente Álamo. Mi club es muy modesto, pero me ayuda en todo lo que puede.

-¿Tiene que hacer muchos sacrificios para competir a este nivel?

-Sí, por supuesto. Hay que cuidar mucho la dieta y descansar bien. No salgo de noche y solo en vacaciones de verano me relajo un poco.