Elena Rodríguez hace historia en el Nacional sub-10 de ajedrez

A sus diez años es toda una campeona. Y no en el sentido figurativo sino en el literal. No en balde Elena Rodríguez Cánovas es campeona de España de ajedrez sub-10, título que consiguió la semana pasada en la localidad granadina de Salobreña «pero con el mérito de haber sido doble campeona de las partidas lentas y rápidas, lo que es realmente histórico».

Quien así habla es su orgullosa madre, Adeli, que está siendo testigo de cómo su hija pequeña (tiene otros dos hijos mayores) está progresando a ojos vistas en la práctica el ajedrez. «Y todo partiendo de cero, sin que en la familia haya tradición. Es más. En casa no había ni siquiera tablero ni ninguno sabíamos jugar. Pero Elena comenzó en el colegio (el de la Consolación en Espinardo) como refuerzo a la clase de matemáticas. Le gustó, le cogió el aire y hasta ahora. Y lo que comenzó como una extraescolar más, a las órdenes de su profesor Francisco Javier García Albarracín se ha convertido en una pasión. El ajedrez, la música (toca percusión en la banda Las Musas de Guadalupe) y el fútbol son sus tres pasiones». Pertenece al club Casa Ajedrez de Murcia, en Santa María de Gracia. Ahora, la familia se debate entre ir o no ir al Campeonato de Europa, que se celebrará en Eslovaquia el próximo mes de agosto, del 1 al 11. ::

Fútbol

Tamara cuelga las botas y coordinará el Alhama

El Alhama Femenino, que afrontará la temporada 2019-20 en la nueva Primera División B de fútbol, lo hará sin una de la que ha sido sus referentes como es Tamara Ruiz García, quien ha anunciado su decisión de colgar las botas a la edad de 30 años y se dedicará a coordinar el primer equipo y las bases del club.

La deportista se ha mostrado «muy ilusionada por empezar esta nueva etapa» y ha asegurado que trabajará «duro» para «seguir creciendo de manera conjunta».

Fútbol sala

El Roldán renueva a Etayo y a Alba Gandía

El Roldán FSF, equipo femenino de fútbol sala vigente campeón de Europa, ha renovado a la portera navarra Ana Etayo y a la ala pívot yeclana Alba Gandía, quienes continuarán en un conjunto que seguirá entrenado por Joaquín Peñaranda.

Etayo, internacional absoluta con España y entre las nominadas a la mejor guardameta del mundo, afrontará su tercera campaña en el conjunto murciano, al que llegó en 2017 procedente del Móstoles FS tras haber estado antes en el Lacturale Orvina. A la continuidad de la navarra, quien el 16 de agosto cumplirá 24 años y que es una fija en la selección nacional, se suma la de Alba Gandía, una jugadora que, pese a su juventud -tiene 23 años-, se encamina a vivir su octava temporada en el club.

Motociclismo

Dos podios de Álvaro Carpe en Valencia

Un campeón con mayúsculas. El joven piloto murciano Álvaro Carpe ha logrado dos segundos puestos en las dos carreras del Nacional ESBK en la categoría de Promo3 celebradas el pasado fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. No había podido correr antes por no tener los 12 años cumplidos. Ser el piloto más joven de la parrilla no le impidió llegar en segunda posición en las dos carreras, llegando a alcanzar los 200k a final de recta de meta.