Fútbol sala Duda, entrenador de ElPozo durante 17 años, dirigirá al Rieti italiano Duda, durante su etapa como entrenador de ElPozo. / Vicente Vicéns / AGM «Estoy muy feliz de ser parte de este ambicioso proyecto. Estamos formando un buen equipo y estoy ansioso por comenzar», confiesa el técnico hispano brasileño EFE Jueves, 18 julio 2019, 13:36

El técnico hispano brasileño de fútbol sala Eduardo Sao Thiago Lentz, más conocido como Duda, quien fue entrenador de ElPozo Murcia durante 17 temporadas consecutivas, desde 2001 hasta 2018, y antes jugador del equipo grana, proseguirá su ya larga carrera en los banquillos en Italia al haber fichado por Real Rieti, de la Serie A de la Divisione Calcio a Cinque

Duda, de 49 años -nació el 9 de diciembre de 1969 en Florianópolis- puso fin a su periplo en Kuwait, país al que fue tras dejar Murcia al comprometerse con el Yarmouk, y ha encaminado sus pasos hacia Italia, donde ya ha sido presentado como entrenador de su nuevo equipo en principio hasta junio de 2020.

«Estoy muy feliz de ser parte de este ambicioso proyecto. Estamos formando un buen equipo y estoy ansioso por comenzar», ha comentado este profesional que espera «devolver esta confianza y ayudar a que Real Rieti sea un poco más grande al final de la próxima temporada».

Duda tendrá a su disposición una plantilla a la que también se ha incorporado un viejo conocido de la afición de ElPozo como es el ala pívot internacional croata Dario Marinovic, quien perteneció a la disciplina del cuadro grana durante tres campañas, hasta finales de 2018, y luego fichó por el FC Split Tommy de su país.

Otros jugadores que han llegado al conjunto transalpino son Rodolfo Fortino, quien procede del Asti; los brasileños Ramón Bueno, ex jugador del Jaén Paraíso Interior; y Rafinha de Souza, ex del Kuwait Sport Club; y el también croata Franco Jelovcic, ex del Napolés.