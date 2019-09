Nada detiene a Denise Denise Belcher posa sonriente para 'La Verdad', el pasado martes en el pabellón de El Algar. / j. m. rodríguez / agm La jugadora de Florida que ha fichado el Algar Surmenor dejó su país tras el paso del huracán Dorian y se encontró con la DANA al llegar aquí FRANCISCO J. MOYA Jueves, 19 septiembre 2019, 02:36

A la estadounidense Denise Belcher (Fort Knox, Kentucky, 1995) le persiguen los fenómenos meteorológicos adversos. Esta jugadora de voleibol -fichaje estrella del Algar Surmenor para su histórico estreno en la Superliga 1- vivió en primera persona el azote del huracán Dorian, que arrasó buena parte de Florida y dejó un balance de 51 muertos en Bahamas durante la primera semana de este mes de septiembre. Ella estudió en la Universidad de Florida y vive allí. Unos días después del paso de Dorian por su tierra voló hacia España, para incorporarse a la pretemporada de su nuevo equipo. Y al llegar a la diputación cartagenera de El Algar, uno de los sitios de la Región donde más agua cayó el pasado viernes, se encontró con el brutal episodio de gota fría que barrió todo el sureste español.

Lo explica Denise sentada en un banco de madera del polideportivo de El Algar. Habla en inglés, despacio y bajito, con un hilo de voz que casi es un susurro. Tímida y risueña, cuenta esta doble experiencia para 'La Verdad' rodeada de sus compañeras de piso. Son la brasileña Edna Bugmann (ex de Elche), la también norteamericana Devon Rachel (ex Universidad de Charleston) y las almerienses Paula García (ex Unicaja) y Marta Ruano (ex Cajasol Sevilla). Las cinco han llegado este verano para reforzar la plantilla algareña en su primer año en la élite. La Liga arranca el 12 de octubre. Y ya viven juntas en un piso que el club ha alquilado para ellas en el pueblo, junto al conocido restaurante Los Churrascos.

«Lo del otro día se pareció mucho a un huracán. En Florida estamos acostumbrados y por suerte nunca he tenido problemas graves allí. La tormenta de aquí fue parecida, con mucha lluvia, truenos y relámpagos. La única diferencia es que en los huracanes lo que da más miedo es el viento, que sopla con mucha fuerza. En ese último [Dorian] no hubo grandes daños. Yo no tuve problemas. Y aquí, en El Algar, lo único es que entró agua en el garaje», indica Denise.

«He venido porque quería seguir en España y me han dicho que el voleibol se vive mucho aquí», cuenta

La temporada pasada destacó en el Haro riojano, que acabó el campeonato en séptima posición. Los ocho meses que pasó en tierras riojanas no le dieron para aprender castellano. «Es curioso. En Florida casi todo el mundo habla español. Menos yo», suelta. Se ríe y luego encoge los hombros. Promete aplicarse y terminar esta temporada dominando el castellano. «More or less», añade. Y vuelve a sonreír. Porque su intención es quedarse «un tiempo» en España. «Me gusta el país, me gusta su cultura y la experiencia del año pasado en esta Liga fue muy buena. Es un torneo igualado y muy competitivo. Hay buenas jugadoras y muchos equipos de nivel», dice.

Estuvo en Suecia

Antes de fichar por el Haro en agosto de 2018 había jugado un año en Suecia, en el Lindesberg. «El campeonato sueco es mucho más flojo que el español. Este es más potente y yo quiero progresar como jugadora. Me viene bien seguir en España», confiesa Denise, que tiene 24 años y mide 1,83 metros. Puede jugar tanto de receptora como de opuesta. Ha cambiado Haro por El Algar, porque esta oferta era «la mejor que tenía» en España.

Ella tiene claro su rol en el equipo que este curso va a dirigir el brasileño Andre Collin. La han fichado para que sea una de las referentes del proyecto. «Quiero divertirme y ayudar a mis compañeras en cada entrenamiento y en cada partido. Me han dicho que el voleibol se vive mucho aquí. El reto es mantener la categoría y estoy deseando empezar. Este club es nuevo en Superliga y hay que ir poco a poco», subraya la estadounidense, quien llegó hace diez días a tierras cartageneras.

Comenzó a jugar al voleibol con 12 años en el colegio. Dos años después pasó a competir en torneos locales y estatales en su país, hasta que cumplió los 18. A partir de entonces comenzó a disputar la liga universitaria de Estados Unidos con el equipo de la Universidad de Florida, el USF Volleyball. A sus 24 años está en pleno proceso de madurez deportiva y es una jugadora que aún tiene margen de mejora.

Antes de ponerse con el voleibol, probó con el baloncesto. «En mi país es muy normal hacer varios deportes a la vez. Yo empecé con el baloncesto y la verdad es que me gustaba. Pero cuando comencé con el voleibol lo dejé. Me gusta más el voleibol, porque es un deporte en el que prima el trabajo en equipo y el compañerismo. No me gustan los deportes donde destaca el individualismo. Y el voleibol es todo lo contrario. Te sientes arropada en la pista por las compañeras y solo se tiene éxito si se trabaja en equipo», apunta Denise, el fichaje más importante de los realizados este verano por el Algar Surmenor.

La temporada pasada, cuando estaba en el Haro riojano, fue dos veces elegida MVP de la jornada de la Superliga 1. Y en su paso por la Liga sueca la nombraron mejor jugadora de la jornada hasta en ocho ocasiones. La directiva que preside Juan Sáez espera que Denise mantenga este nivel y sea la que tire del carro en un equipo que ha llegado a la élite para quedarse.