Fútbol sala David también da guerra a Goliat Juanpi agarra a Álex García en el derbi de la primera vuelta, en el que se impuso ElPozo (2-1). / j. c. / agm En los últimos derbis, Jimbee y Plásticos Romero han puesto contra las cuerdas a ElPozo, en partidos chisposos y con la gesta copera de 2017 RUBÉN SERRANO CARTAGENA Jueves, 4 abril 2019, 03:10

Es evidente la brecha que separa a ambos clubes. Uno es un peso pesado, acostumbrado a los altos vuelos y a codearse con los mejores de la Liga Nacional de Fútbol Sala; el otro, un aspirante que ha plantado la semilla, para crecer en un futuro y dar guerra a los campeones. Por ahora hay brotes verdes. Habrá que esperar hasta la próxima temporada, para ver qué sale. Son ElPozo Murcia y el Jimbee Cartagena, los dos representantes regionales en la élite del fútbol sala. Y este domingo, a las 12 horas, en el Palacio de Deportes de Cartagena, vuelven a verse las caras. Cuando se las cruzan, saltan las chipas, los partidos se igualan y David suele dar sustos a Goliat: a veces incluso son los charcuteros los que besan la lona.

Es lo que tienen los derbis, que no atienden a los presupuestos, el nivel de las plantillas ni a las dinámicas. Son partidos hechos de otra pasta. Y al Jimbee Cartagena no se le dan del todo mal las jornadas de alto voltaje. Esta temporada ya le dio un par de sustos al Barcelona, primero con un empate sobre la bocina en el Palacio de Deportes (5-5) y hace unas semanas con un histórico triunfo en el Palau (4-5). También le ganó a Palma y compitió fuera, ante Levante y Jaén. Pero su problema es la falta de regularidad, lo que hace que el derbi de este domingo sea más descafeinado que otros. Los chicos de André Brocanelo lo tiene crudo para meterse en la octava plaza, con Aspil Vidal y Peñíscola por delante. Aun con esas, el equipo que actualmente preside el empresario cartagenero Miguel Ángel Jiménez Bosque, dueño de Jimbo Fresh, es capaz de apuntarse a un bombardeo y darle una dosis de rock and roll a los charcuteros.

Los últimos derbis 01/12/18 Los de Giustozzi ganaron 2-1 a un Jimbee que compitió pese a las 8 jornadas seguidas sin conocer la victoria. 13/01/18 Los de Duda levantaron un 0-3 al descanso (7-4). 25/10/17 El Plásticos eliminó a ElPozo de la Copa del Rey en su pista, en la tanda de penaltis. 07/10/17 Inauguración de la pista principal del Palacio de Deportes de Cartagena. El Plásticos se queda a un gol de remontar un 0-3 al descanso (3-3).

En el derbi de la primera vuelta, los de Diego Giustozzi ganaron por un ajustado 2-1. El Jimbee dio faena, a pesar de llegar en pleno caos: con Brocanelo sin apenas rodaje en el banquillo y cerca de la zona de descenso, con ocho jornadas consecutivas sin ganar. Y pese al panorama, ElPozo tuvo que tirar de la pegada de Xuxa y Fernan (y las paradas de Fabio, que le sacó un doble penalti a Bateria a falta de un minuto y medio) para llevarse los tres puntos. Aquella tarde sirvió de escarmiento a los visitantes, que sí vencieron una semana después en su salida a Zaragoza (4-7).

El de la primera vuelta es un claro ejemplo de cómo los cartageneros le aprietan las cuerdas a los charcuteros. También sucedió con anterioridad, en la etapa de Plásticos Romero. El último choque entre ambos equipos, en la ciudad portuaria, fue el 7 de octubre de 2017 y sirvió para inaugurar la pista principal del Palacio de Deportes: los chicos de Guillamón casi remontan un 0-3 al descanso, con goles de Juanpi, Fernández y Pelé para impedir la victoria de los de Duda (3-3). Unas semanas después, el miércoles 25, el Plásticos Romero se tomó la revancha y dio la sorpresa en Murcia, eliminando a los locales en los octavos de final de la Copa del Rey, tras una larguísima tanda de penaltis, Raúl Jerez como héroe y Attos como anotador decisivo desde los seis metros.

El 10-9 del Reale, en 2011

Aquella histórica gesta copera del Plásticos Romero fue la excepción a una ristra de resultados sin conocer la victoria. En Liga, no lo hacen desde el curso 2010-11, con un 10-9 bajo el nombre de Reale Cartagena. La temporada pasada, el marcador fue ajustado en la instalación de la Avenida del Cantón. Y en la vuelta, pese al 7-4 final, en el Palacio de los Deportes de Murcia la historia iba camino de repetirse: ElPozo tembló al principio, pero remontó un 0-3 gracias a los quilates de Pito, Andresito y Marinovic.

En el curso 2016-17, los Rahali, Jesús Izquierdo y compañía domaron a ElPozo ante su público y merecieron algo más (4-4), a finales de 2016. En la vuelta en el Pabellón Central, en marzo de 2017, el Plásticos levantó un 0-3 de los de Duda, que no obstante tiraron de oficio y se llevaron el choque al final (3-4). También en mayo del año pasado, en la Copa Presidente (6-2).