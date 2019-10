Otra cita con la historia para el Algar Surmenor Las jugadoras del Algar Surmenor posan para 'La Verdad' en el pabellón escolar de la localidad, el jueves por la noche, antes del entrenamiento. / PABLO SÁNCHEZ / AGM La pequeña localidad de 8.000 habitantes vive hoy el estreno del equipo de voleibol femenino en Primera, con la visita del Barcelona RUBÉN SERRANO CARTAGENA Sábado, 19 octubre 2019, 03:30

Abran el bloc de notas en el móvil. O tomen nota con papel y bolígrafo. Pero apunten el sábado 19 de octubre de 2019 como un día histórico para la pequeña localidad cartagenera de El Algar, un lugar tranquilo de 8.000 habitantes, sin ajetreos ni titulares todos los días de la semana, más allá de las sonadas actuaciones del Teatro Apolo. Hoy el equipo de voleibol femenino, el Algar Surmenor, va a reunir en su coqueto y renovado pabellón escolar a 500 espectadores (300 en butacas) por primera vez en la historia, para el debut de las chicas de Andre Collin en la Liga Iberdrola, la máxima categoría. El equipo ya logró el triunfo la semana pasada, en Chamberí, y a partir de las siete de la tarde recibe al Barcelona en el primer encuentro en casa.

El pabellón se viste de lujo por primera vez, con 500 personas, para un partido que arrancará a las siete y será televisado para toda España

En sus 28 años de historia, el club jamás había vivido unos días con tanto revuelo como los de esta semana, previos a la organización de un evento deportivo profesional y que, de hecho, será retransmitido en toda España a través de la página web de la Federación Española de Voleibol (RFEVB). La directiva encabezada por Juan Sáez ha trabajado a destajo para tenerlo todo a punto. La RFEVB exige a todos los clubes unos requisitos muy precisos en cuanto a instalaciones se refiere. Convertir el coqueto pabellón escolar en uno más moderno ha llevado su tarea, mano a mano entre el club y la Concejalía de Deportes.

Conexión a internet

Hay un nuevo marcador; líneas, bocinas, focos y vallas publicitarias de un mismo color en la pista y una altura específica; un panel con el logo de la RFEVB, para las ruedas de prensa posteriores al encuentro; una silla muy concreta para el árbitro; conexión a internet para la media docena de medios de comunicación acreditados y técnicos de la RFEVB; y arreglos en los vestuarios. Ayuntamiento y Algar Surmenor tienen prevista una reunión la próxima semana, para calcular exactamente el coste de esta intervención. De no cumplir con alguna de las normas en el pabellón, aquellas que no permitan el correcto desarrollo del juego, el club podría ser multado. En esos casos, la Federación lo descuenta del aval depositado por los equipos al principio de la temporada (unos 6.000 euros).

«El pueblo está volcado y estoy seguro de que van a petar la pista. Eso nos dará un empujón», dice el entrenador

«La gente nos da la enhorabuena por la calle, por lo bien que lo estamos haciendo. Se espera a muchísima gente, más que nunca, porque solo en abonos ya hay 300 personas. Hay mucho trabajo detrás de todo esto y seguro que vamos a cumplir», resumió ayer a 'La Verdad' Sáez, alma máter del proyecto, que ya obró el milagro en la década de los 80 con el fútbol, con aquel equipo juvenil de La Salle Minerva, y en 1992 fundó el Algar Surmenor de voleibol para hacerlo debutar hoy en casa en la élite nacional. Casi nada.

Las azulgranas están hospedadas en La Unión y el club algareño, hasta arriba de trabajo, va a sortear un jamón

Las chicas entrenadas por Andre Collin afrontan sin bajas el estreno ante su afición. El técnico brasileño, en cualquier caso, no dará a conocer la convocatoria hasta hoy. Hay 22 jugadoras y en la lista entran 14. La única con molestias es la colocadora Annita del Nero, pero nada grave como para no poder jugar. «Hemos llevado la semana con muchísima ilusión. El público está volcado, con ganas de vivir el partido, y estoy seguro de que el pabellón se va a petar», explicó ayer Collin a este diario. «Tenemos claro que ese ánimo de la gente no nos debe presionar, sino empujar para darnos fuerzas».

Un subcampeón en los huesos

La semana pasada, en Chamberí (Madrid), el Algar Surmenor remontó en su estreno el 2-1 abajo en el marcador, para llevarse el partido en el 'tie-break'. Ahora debuta en casa, recibiendo al actual subcampeón, un Barcelona que nada tiene que ver al de la temporada pasada. «Su situación económica ha cambiado, han perdido a varias jugadoras del año pasado y han armado una plantilla con algunas extranjeras, pero sobre todo con gente de la casa», destacó Collin. En principio, deberían luchar por la permanencia. Las azulgranas llegan hoy al hotel Sierra Mar, en La Unión, donde comerán y pasarán la noche tras el partido, para regresar el domingo por la mañana a la ciudad condal.

Este establecimiento unionense, por cierto, sorteará un jamón entre los asistentes. En el club son conscientes de que habrá butacas, pero también gente de pie y «apelotonados» para seguir una cita histórica. Está prevista la asistencia de las principales autoridades municipales. Collin avisa de la azulgrana Mabel Caro, hija del presidente e internacional con la selección española. «Ganar sería un panorama maravilloso», para visitar al Haro (el gran favorito) la semana que viene con dos triunfos en el bolsillo.