Una causa, un reto, todo un equipo Isi Martínez, Miriam Fuentes, José Fernández, Sergio Cepeda y Vanesa Franco, junto a la catedral de Murcia. / alfonso durán / agm Un grupo de triatletas y apasionados del deporte crea 'En bicicleta contra el cáncer' para hacer frente a la enfermedad, que algunos conocen de cerca, a través de desafíos que les aportan visibilidad y la presencia en actos con los que recaudar fondos CÉSAR GARCÍA GRANERO Domingo, 28 abril 2019, 08:26

Corría 2016 cuando Sergio Cepeda (27 años) se encontró con unas semanas libres y se preguntó qué hacer. Enseguida pensó en un viaje, pero no en un viaje de postal y souvenir. Quería algo menos prosaico, sustanciarlo de algún modo. Su novia es enfermera de oncología y ahí se le encendió la bombilla: por qué no hacer algo que sirviera para la lucha contra el cáncer. Al final fue un viaje en bicicleta y fue de La Ribera a Santiago de Compostela, un lugar icónico de los viajes solidarios, llegando a recaudar 1.800 euros vía 'crowdfunding'. Fue un viaje provechoso, sin ninguna duda, pero este deportista de Tomelloso, estudiante de Ciencias del Deporte en San Javier, no quedó satisfecho. Le pareció poco, así que empezó a difundir su idea, a hablar con estudiantes, amigos y avecindados, gente con preocupaciones parejas, hasta que aquello empezó a coger carnadura, a tomar cuerpo. Surgió así un viaje fundacional, París-Valencia, un medio de locomoción, la bicicleta, y un grupo final formado por siete deportistas, parte de ellos murcianos, que el año pasado emprendieron aquel viaje bajo la bandera de un nombre motivacional: 'En bicicleta contra el cáncer'.

Sacaron más de 13.000 euros en aquel reto embrionario, aldabonazo de un grupo en el que ya hay hasta diez miembros alistados, muchos de ellos triatletas y parte de ellos murcianos. Ya tienen en mente su nuevo reto, un viaje de Santiago a Murcia en agosto, para el cual recaudan fondos con la venta de pulseras, colgantes y llaveros. «Queremos llegar a los 10.000 euros, para destinarlos a La Arrixaca a través de Afacmur (Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia)». La que habla es Miriam Fuentes, de 26 años, campeona de España por equipos con el Club Triatlón Unidata en 2017, tercera en el Nacional de triatlón olímpico en 2016 y una de las grandes propulsoras del proyecto, junto a Sergio Cepeda, con quien coincidió en San Javier como estudiante de Ciencias del Deporte. «Tengo que decir que la cosa va bien, pedimos 2.800 pulseras, que ya están vendidas, así que hemos pedido otras 3.000», dice. Las venden en las direcciones electrónicas habilitadas al caso, además de en expositores montados en actos significados como el próximo Campeonato de España de triatlón por relevos, que se va a celebrar en Águilas el 11 y 12 de mayo.

El proyecto Quiénes están. Son diez José Fernández (CT Caravaca), Ángeles Peñalver, Vanesa Franco y Miriam Fuentes (CT Murcia Unidata) e Isi Martínez (San Javier), todos ellos de la Región; además, están Sergio Cepeda (Tomelloso), Antonio y Pablo Carbonell (Torrevieja) y Nacho (Valencia). En todo caso, no es un grupo cerrado y animan a todos a que se unan al proyecto. Fundación El proyecto nació bajo el nombre 'En bicicleta contra el cáncer' con el fin de recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad. El objetivo es plantearse un viaje cada año y destinar la recaudación siempre a sociedades sin ánimo de lucro. El nuevo reto Tras ir de París a Valencia, han organizado un viaje del 23 al 30 de agosto, siete etapas para cubrir más de mil kilómetros desde Santiago de Compostela hasta Murcia. El objetivo es recaudar fondos que irán destinados al hospital Virgen de la Arrixaca, a través de Afacmur (Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia). Cómo colaborar El grupo vende llaveros, colgantes y pulseras en 120 establecimientos de Murcia. Además se puede ampliar la información y colaborar con ellos a través de www.migranodearena.org y www.teaming.net. Expositores El grupo estará presente en algunos acontecimientos deportivos como la Copa del Rey y de la Reina, y el Campeonato de España de triatlón por relevos, que se celebrará los días 11 y 12 de mayo en Águilas. Patrocinadores Cooperan en este proyecto las firmas Copele, Pizzería La Fábrica, ACG Gestión Aseguradora, JF Pintor y Agrometodos.

Espíritu montaraz

En ese reto en plena canícula estará, entre otros, Isi Martínez (43 años), de San Javier, deportista montaraz de espíritu desenjaulado, «apasionado de la bici y de la libertad», como él se define. Trabajaba en un almacén agrícola, pero un día se dio cuenta de que no le gustaban su trabajo ni su vida y dio un giro radical a todo. «Dejé el trabajo, vendí mi casa y vendí mi coche, y entonces me sentí mucho más libre y conforme conmigo mismo». No tiene empleo fijo, sino que va pizqueando aquí y allá, haciendo un poco de todo, cuando necesita dinero, ya sea de socorrista, de montador de muebles o repartidor. Lo cierto es que sale adelante, vive como le dicta su conciencia y no dudó en entrar al grupo, entre otras razones, porque vivió un episodio de cáncer en alguien tan cercano como su madre. «Hará seis o siete años que le detectaron un cáncer de mama que ya superó», explica.

«Un día me di cuenta de que no me gustaba mi vida; vendí casa y coche y cambié», dice Isi Martínez, del grupo

En general, el que más y el que menos en el grupo ha visto, sentido o tocado el latigazo de la enfermedad de alguna manera. A la madre de Miriam Fuentes también le diagnosticaron un cáncer. «Lo que más te toca es ver cómo les afecta a ellos. Mi madre lo pasó hace dos años y, cuando vives tan de cerca una cosa así, te das cuenta de que falta investigación», explica Miriam Fuentes, que ha sido entrenadora en el proyecto 'Mujer activa' de la UMU, dirigido a mujeres con cáncer de mama. «Se necesita mucho más dinero, aunque quede mal decirlo el cáncer es la enfermedad del momento y debería invertirse más dinero».

Tras un primer reto de París a Valencia en bici, preparan otro desde Santiago el próximo mes de agosto

En general, el que más y el que menos reivindica el optimismo como principal fuente de energía. «Hay que ser positivo. Yo, cuando lo de mi madre, lo viví con preocupación, pero siempre fui optimista respecto a cómo acabaría. Si te tomas las cosas con una mirada amable, al menos durante el camino, las cosas van saliendo. No logras nada siendo negativo», explica Isi Martínez, que, además de montaraz e indómito, se define como cicloturista, pero de los buenos. «Me gusta viajar en bici con alforjas», dice quien ha cubierto la legendaria Ruta 66 de Estados Unidos en bicicleta. «De Chicago a Los Ángeles, 4.500 kilómetros, la hice con mi pareja hace tres años y aprendí mucho, en realidad se aprende en cada viaje que haces. En este me di cuenta de que Estados Unidos es un país de enormes contrastes, más allá de la idea que nos llega. Tiene mucha más pobreza y es más agrícola de lo que podamos imaginar. Viendo aquello te explicas muchas cosas».

Una sola duda

Para el viaje de agosto, la expedición está más o menos conformada. Más o menos porque está la duda de Antonio Carbonell, a quien llaman 'el padre' dentro del grupo. Antonio tiene cáncer. «En el primer viaje desde París pidió permiso a los médicos y se vino con nosotros, pero no sabe aún si va a poder hacer el que nos toca ahora», explica Miriam. «En aquella ocasión nos ayudaron mucho, porque su mujer y Ángeles Peñalver, del club, nos acompañaron en coche. Iban por delante y nos solucionaron todo el problema de alojamiento, además de cargar las mochilas. Fue estupendo tenerlas, porque nos quitamos mucho peso y quebraderos de cabeza».

'En bicicleta contra el cáncer' tiene varias webs de apoyo (aparecen en la ficha de la información) y busca más visibilidad para lograr más eco. «Queremos sumar a deportistas conocidos para que nos echen un cable, como Mario Mola y Javier Gómez Noya. Cuanta más repercusión, más dinero podremos recaudar. A ver si lo conseguimos», concluye Miriam.