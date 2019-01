El CRU Cartagena arrolla al CUR Murcia (10-68) y lidera la promoción

El primer equipo senior masculino del Club Rugby Universitario Cartagena se desplazaba el pasado sábado Murcia para medirse al C.U.R. Murcia en la primera jornada de la segunda, y definitiva, fase de la competición liguera. La semana anterior ya se habían enfrentado ambos equipos en la última jornada de la primera fase. Y en esta ocasión, ya en la promoción de ascenso, repetían duelo.

El resultado fue de 10-68 favorable a los cartageneros. Antes del comienzo del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Clelia Saintotte, madre del jugador del C.R.U. Cartagena, Willy Zamudio, fallecida hacía unos días. Willy jugó todo el encuentro, teniendo una brillante actuación.

Los cartageneros fueron claros dominadores, a pesar de su inferioridad numérica. Jugaron con 13. Tras dos tarjetas amarillas, casi simultáneas, se llegaba al descanso con 10-26. En los primeros minutos de la reanudación, aún con 14 jugadores, los visitantes conseguían un nuevo ensayo que ponía el partido con una ventaja muy sustanciosa y, más tarde, otros cinco. Son líderes de esta fase de promoción.

Por el C.R.U. Cartagena jugaron de inicio Edu Sidrach (2 ensayos, 10 puntos), David (5 transformaciones, 10 puntos), Guillén, Rosique, Juansi, Hichame (1 ensayo, 5 puntos ), Edu Pérez (1 ensayo, 5 puntos ), Sergio (3 ensayos, 15 puntos), Mauro (1 transformación, 2 puntos), Willy ( 1 ensayo, 3 transformaciones, 11 puntos), Vick, Romain (1 ensayo, 5 puntos), Nacho, Harry e Iván. Después entraron: Pájaro, Nalsor, Pedreño, Alija y Thomas (1 ensayo, 5 puntos). El equipo femenino, por su parte, descansó este fin de semana. Empató a 10 en Elche en el último partido del 2018 y no competirá hasta el 2 de febrero. Visitará a las alicantinas del Akra Bárbara, líderes de la segunda fase de la Liga sénior.