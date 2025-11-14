La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Región de Murcia presentó su modelo de liderazgo en el deporte inclusivo, ayer, en la sede del CSD. CARM

El CAR Región de Murcia se afianza como sede del deporte paralímpico en España

La Comunidad consolida su liderazgo nacional tras la firma de seis convenios de colaboración con distintas federaciones deportivas del país

LA VERDAD

Murcia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:54

Comenta

El CAR Región de Murcia ha dado un paso decisivo en su consolidación como sede permanente nacional del deporte paralímpico tras la firma de seis convenios de colaboración con distintas federaciones deportivas españolas. Estos acuerdos, impulsados por la Dirección General de Deportes del Gobierno de la Región, en colaboración con el Comité Paralímpico Español y la Asociación del Deporte Español (Adesp), refuerzan el compromiso de la Comunidad con la inclusión y la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo de alto nivel.

Estos nuevos lazos permitirán desarrollar programas de tecnificación, detección de talento y promoción del deporte adaptado en disciplinas como triatlón, taekwondo, tenis de mesa, piragüismo, atletismo, boccia, natación y judo. El CAR acoge actualmente a 32 deportistas paralímpicos, lo que supone un 26% del total de deportistas en programas nacionales, consolidando a la Región como un modelo de referencia en inclusión deportiva a nivel nacional. Además, en lo que llevamos de año, el CAR ha recibido 45 concentraciones nacionales de los distintos deportes paralímpicos y cinco concentraciones de carácter internacional, resultado de ellas más de 2.870 pernoctaciones.

Durante el encuentro celebrado en la sede del CSD, en el que estuvieron, entre otros, el director general de Deportes de la Región, Fran Sánchez, junto al presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán. En este acto se destacaron los avances del modelo autonómico de integración del deporte adaptado y paralímpico, que apuesta por una visión transversal en la tecnificación, promoción y detección de talento de deportistas con discapacidad.

