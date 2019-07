Un campeón olímpico contra las mafias Joel González señala el póster de su tesis sobre amaños que presentó en la jornada de la UCAM 'Ciencia sin fronteras', que resultó elegido el mejor del acto. El taekwondista Joel González lleva años estudiando cómo frenar los amaños en apuestas deportivas y prepara una tesis tras colaborar con LaLiga, la UEFA y FederBet, que reúne a los empresarios del sector CÉSAR GARCÍA GRANERO Domingo, 28 julio 2019, 09:18

Joel González, taekwondista y criminólogo, campeón mundial y europeo, gerundés, 29 años; quizás le haya perdido la pista desde que lo vio colgarse la medalla de oro en Londres 2012, sublimando un currículo ya de por sí burbujeante, o la de bronce en Río 2016, pero no se vaya muy lejos. Y es que también está ligado a Murcia, donde vivió dos años en el CAR de Los Narejos, y desde que la UCAM lo acaudillara para formar parte de su elenco de deportistas reputados. Aún en activo, sueña con retirarse enguirnaldando su hoja de servicios con una nueva medalla olímpica, en Tokio 2020, pero mientras tanto no pierde el tiempo. Ha sabido trenzar sus dos pasiones, el deporte y la investigación, para unirlas por una causa: la lucha contra los amaños en apuestas deportivas.

Y lo ha hecho hasta el punto de ser todo un erudito en la cuestión. Ha trabajado con LaLiga y Javier Tebas, ha conocido la sala de máquinas de una gran casa de apuestas, SKS365, con sede en Viena, ha colaborado con la UEFA en Nyon, ha hablado con diputados de la UE, preocupados por el destino que las mafias dan a los beneficios de sus apuestas fraudulentas, y ha colaborado con FederBet, la asociación que reúne a los empresarios de apuestas deportivas y tiene sede en Bruselas.

EN CIFRAS 842.000 apostantes deportivos había en España el año pasado, según datos de la dirección general de la Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente de Hacienda, más del doble que solo cinco años antes. 560 millones de euros es la cantidad jugada en apuestas deportivas vía 'online' en España. 221 millones destinaron las empresas de juego 'online' hace un año a promoción, publicidad y actividades relacionadas con el marketing, frente a los 111 de 2013, lo que muestra el auge del sector. 1 millón casi de nuevos usuarios se registraron en casas de apuestas solo en 2018.

Fue en 2014, siendo ya campeón olímpico, cuando conoció a Miguel Cardenal, entonces secretario de Estado para el Deporte, que lo puso en contacto con Tebas, al frente de LaLiga. «Cuando le dije que había estudiado Criminología, me respondió que le interesaba mucho el tema y su relación con los delitos por causas de apuestas deportivas, en las que estaban entrando de lleno. Fue así como llegué a LaLiga, que me hizo un contrato. Me ofrecieron seguir, pero les dije que tenía un sueño: llegar a Río, así que me era imposible. También he colaborado en Nyon con la UEFA en 2018».

Director de cátedra

Aunque dejó LaLiga, Joel González siguió diseccionando el tema, buscándole las vueltas y destripándolo, y ahora hace la tesis sobre el mismo en la UCAM, donde completó el máster en Riesgos Laborales y donde va a dirigir la primera cátedra en Integridad en el Deporte. Antes pasó por la UPCT para estudiar Administración y Dirección de Empresas. Y es que el taekwondista está convencido del poder inherente a la educación como la principal herramienta para atajar el fraude en las apuestas, más allá de los recursos de las propias casas. «Hay que crear un código ético para concienciar al deportista que se presta. Si este no colabora con las mafias, no puede haber corrupción».

Las mafias reparten el dinero a apostar entre varias personas con el fin de diluir la apuesta y pasar desapercibidas

Y es que lanzar la caña en el propio campo es el principal recurso de las mafias, grupos de personas que están muy atomizados para pasar todo lo desapercibidos que puedan. El medallista olímpico lo explica así: «No es una persona, sino muchas. El o los cabecillas contactan con los jugadores y les proponen el escenario: marcar dos goles y recibir una amarilla, por ejemplo. A cambio, dan una cantidad a cada jugador, pongamos que 6.000 euros. Luego, para diluir la apuesta, reparten la cantidad total, pongamos que 50.000 euros, entre conocidos e implicados en la trama, de forma que cada uno apueste una pequeña cantidad a cambio de una recompensa, pongamos que 600 euros, de los que han de apostar 500. Así, esta gente gana 100 euros sin arriesgar ni uno solo y los cabecillas de la trama se embolsan beneficios extraordinarios».

Las grandes casas de apuestas cuentan con un departamento de riesgo para detectar posibles amaños en los partidos

Para 'talar' el problema, Joel González defiende en su tesis la conveniencia de ir a la raíz: si el jugador no se deja corromper, no hay problema. Así de simple, o de complicado. Hay que tener en cuenta, además, que las mafias tienen la mano larga y cuando el jugador se corrompe por vez primera, ya entra en la rueda. «Los van a buscar más veces y, si se niegan a seguir colaborando con ellos, los pueden amenazar». De ahí la importancia de actuar sobre la base. «En la UEFA incidían mucho en el castigo, pero es más importante educar que endurecer las penas. En EE UU existe la pena de muerte y no por eso se cometen menos delitos», explica el taekwondista.

Es importante resaltar que las mafias acuden donde les es más fácil. Aunque algunas, como la presuntamente liderada por los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda, ha podido actuar en partidos de mayor fuste, lo normal es que peinen categorías de menos talla, repletas de jugadores jóvenes, menores incluso, con sueldos magros, que son más frágiles y corrompibles. Y es importante resaltar que donde más acuden es al caladero del fútbol por una razón evidente: «Es donde más gente apuesta y donde más dinero se mueve. Es, por tanto, donde pasan más desapercibidas. No es igual meter 100.000 euros donde hay invertidos 200.000 que donde hay metido un millón», argumenta el campeón olímpico.

Cantidades ingentes

Las apuestas deportivas mueven cantidades ingentes, cada vez más, solo hay que ver la tabla de cifras que acompaña al texto. Es por eso que las firmas principales, algunas mastodónticas y tentaculares, con implantación en medio mundo y apuestas de todo tipo en todos los deportes, se han puesto las pilas. La razón es sencilla: la mayoría establecen sus propias cotizaciones y son las primeras interesadas en no perder dinero. Todas tienen su departamento de riesgos, una sección amplia y dedicada por entero a controlar maniobras orquestales en la oscuridad: movimientos raros, repentinos, extraños, que les hagan sospechar de un posible amaño. Para ello son minuciosos con las cotizaciones, que están automatizadas, es decir, varían de forma automática según el dinero que se va moviendo. «Si detectan fluctuaciones significativas, es que ha entrado una cantidad importante. Ahí se ponen en marcha para determinar las causas y si hay detrás un posible fraude». Y es que, hoy por hoy, las oscilaciones de dinero son casi la única herramienta eficaz de las casas contra el fraude. «Si hay un movimiento importante, saltan las alarmas, y se rastrea qué hay detrás. El problema es que en Malasia y China, por ejemplo, no hay límites y las mafias acuden a esos mercados -señala Joel González-, donde es muy difícil detectarlas». Pese a todo, el taekwondista considera que se se está en la senda y es posible combatirlas, si no erradicarlas: «Se está abriendo un camino que implica la colaboración de expertos, organismos, fuerzas del orden y casas de apuestas, como demuestra las últimas tramas desarticuladas. La corrupción se puede detectar y hay que ser optimistas, porque se puede combatir a las mafias».