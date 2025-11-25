La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Máximo Quiles, África Pereñíguez y Fermín Aldeguer, con sus premios. AYTO.

Cálido reconocimiento para Pereñíguez, Quiles y Aldeguer en su casa

La taekwondista y los pilotos de motociclismo reciben un homenaje por parte del Ayuntamiento, al igual que leyendas como Juanjo e Inmaculada Torres

Fernando Perals

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:51

El Ayuntamiento de Murcia mostró este martes por la noche, en la Gala del Deporte Murcia 1.200, un cálido reconocimiento a numerosos deportistas tras una temporada repleta de éxitos en multitud de disciplinas. La taekwondista África Pereñíguez y los dos pilotos de motociclismo Fermín Aldeguer (MotoGP) y Máximo Quiles (Moto3), recibieron un premio por la excelsa temporada que sellaron en un año 2025 que ninguno de los tres olvidará jamás.

El concejal de Deportes del Consistorio, Miguel Ángel Noguera, fue el encargado de entregar el reconocimiento que recibieron los tres deportistas por parte del Ayuntamiento de su ciudad. Pero no fueron los únicos en marcharse a casa con un galardón del acto que se celebró en el Palacio de los Deportes y que tenía como fin homenajear la leyenda, el presente y el futuro del deporte de la capital.

El mítico guardameta de ElPozo Murcia, Juanjo Angosto, y la primera murciana olímpica, Inmaculada Torres, recibieron el premio 'Leyenda del Deporte' por su trayectoria profesional, que marcaron diversas disciplinas durante una larga etapa.

Silvia Lloris y Dylan Ennis

La futbolista Silvia Lloris y el jugador del UCAM Murcia Dylan Ennis también fueron galardonados con el premio 'Presente del Deporte' por llevar el nombre de Murcia a competiciones nacionales e internacionales.

Además de los citados deportistas, la asociación Astrapace fue premiada por su trabajo diario en favor de la inclusión y la participación a través del deporte, y el CEIP Juan XXIII fue distinguido anoche por su implicación, sus resultados y su ejemplo en competiciones escolares durante el año 2025.

