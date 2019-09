El balonmano vuelve a ilusionarse Un chico se dispone a lanzar a portería, en el entrenamiento de ayer del equipo cadete del CAB Cartagena, en el pabellón Cuatro Santos de Barrio Peral. / pablo sánchez / agm El matemático Sergio Amat regresa para liderar un proyecto que arrastra a 400 personas entre equipos y escuelas RUBÉN SERRANO CARTAGENA Viernes, 27 septiembre 2019, 02:38

Iba paseando por la ciudad, hace ya casi una década, cuando encontró un cartel que le llamó la atención. Era del Club Amigos del Balonmano Cartagena (CAB) y Sergio Amat (Elda, 1973), matemático, vicerrector de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes de la Universidad Politécnica de Cartagena y exjugador en su juventud, no se lo pensó dos veces. Metió la cabeza en el organigrama del modesto club, lejos de prácticamente de todo el foco de los cartageneros, hasta convertirse en un pilar indispensable: este verano ha vuelto al banquillo del equipo sénior, sigue en el cadete masculino y también como seleccionador murciano en esa misma categoría. La competición del CAB arranca mañana ante el UCAM Murcia, el otro gran favorito para lograr el ascenso a la tercera categoría del balonmano español. El club está en uno de los mejores momentos de su vida, con un respaldo económico detrás. Amat lo sabe y va a por todas.

El club está en una muy buena situación, empujado por un proyecto de escuela que ya casi llega a veinte colegios del municipio e incluso de La Unión. «En Santa Lucía, por ejemplo, hemos empezado una iniciativa muy chula con la ayuda de La Caixa: cada vez que los chavales terminan de entrenar se les ofrece una merienda. Hay más de medio centenar de niños de ese y otros barrios cercanos. Es una actividad extraescolar más y hemos sacado una Liga Local, para juntarlos en una competición que organizamos en el colegio Concepción Arenal [en San Félix], que nos cede sus instalaciones y juegan partidos los sábados por la mañana. Este año esperamos llegar a veinte centros».

Al margen de esa iniciativa, el CAB tiene varios equipos propios, desde infantiles, cadetes y juveniles hasta el sénior, tanto en categoría femenina como en masculina. Este último compite en Segunda Nacional, equivalente a una Tercera División del fútbol. «Es una liga formada por diez equipos de la Región. Los cuatro primeros clasificados juegan los 'playoff', y el ganador disputa la final por el ascenso contra el campeón de otro grupo. La temporada pasada quedamos cuartos en liga y caímos en las semifinales. Entre las escuelas en los colegios y los equipos propios, hay unas 400 personas practicando balonmano, respaldados por un cuerpo técnico de monitores, que en su mayoría son jugadores del primer equipo que reciben 150 euros mensuales por esa labor», cuenta Amat, a las puertas de una nueva temporada en la que esperan dar la campanada.

UPCT e Isen

El club cuenta desde noviembre con el respaldo económico de la empresa Jimbo Fresh, la misma que sostiene el fútbol sala. El equipo sénior masculino, de hecho, se denomina desde entonces Jimbee Balonmano Cartagena. Pensar en algo más es posible. «Hace dos años era impensable pensar en algo más y nos quitamos la ilusión de ascender por la falta de apoyos. Pero hemos subido el nivel de exigencia desde que nos patrocina Jimbee. Además, están la UPCT y el centro de formación Isen, que pone el nombre al equipo femenino . También tenemos la subvención del Ayuntamiento. En total, manejamos un presupuesto de unos 40.000 euros. Ahí van incluidos los arbitrajes y los desplazamientos, que siempre son en autobús».

Pero obviamente, la situación económica no es boyante y no es para tirar cohetes. Lógicamente, los jugadores no cobran y hay una mezcla entre jóvenes talentos y veteranos. «El balonmano no da para pagar sueldos. De hecho, los jugadores pagan por jugar: las fichas cuestan algo más de 100 euros y ellos pagan 150 para cuadrar las cuentas. Hay jugadores de perfiles muy diferentes, desde jóvenes que acaban de subir con el juvenil hasta veteranos de 32 años que entrenaban conmigo hace un lustro. Tiene sus trabajos, jornadas de hasta 12 horas, y hacen un sacrificio muy grande por venir al pabellón a entrenar tres días a la semana, de nueve a once de la noche». Las categorías inferiores sí suelen ejercitarse en el Palacio de Deportes. No el sénior, que usa «una cera» especial para agarrar mejor el balón y «ensucia mucho» la superficie para el resto de deportes que usan la instalación de la Avenida del Cantón.

Un ucraniano y un francés

El equipo tiene en sus filas a dos jugadores extranjeros. El francés de 21 años Baptiste Escot y el ucraniano Denys Orieshkin, de 33. «Huyó de su país por la guerra. «Es ingeniero industrial y está terminando la tésis doctoral. Le ayudamos con una beca para que termine sus estudios y pueda tener la residencia y manutención», apunta Amat.

El entrenador del primer equipo empezó sus andadas en el club hace una década, cuando se mudó a la ciudad y apuntó a sus hijos. Luego, fue ayudante, hizo de segundo y estuvo un tiempo como primer responsable. «Durante los cuatros años que entrené al equipo, fuimos campeones. El problema es que si queríamos dar el salto de categoría necesitábamos duplicar el presupuesto y contar con unos 30.000 euros más, porque compites a nivel nacional en grupos de Andalucía o Valencia. Hacía años que no teníamos un respaldo como el actual. Jimbee, por ejemplo, nos da esperanza y eso nos abre la puerta para pensar en algo más. Esta temporada es la segunda que van a estar con nosotros. Desde ese momento, el futuro se ve diferente y vemos abierta esa posibilidad de ascender. Nos dan esperanza. Pero lo primero es mantener los pies en el suelo: siempre miramos a las bases y sin hipotecar al club, que no tiene deudas», asegura.

«Vamos a ir por todas para dar ese salto de categoría. Ante todo, el objetivo es hacer deporte, que se empapen de los valores del balonmano». La relación del CAB con el otro equipo de la ciudad, Maristas, es positiva. «Ellos no tienen equipo sénior, se han quedado en juveniles y, de hecho, muchos de nuestros jugadores han pasado por allí. Hace poco firmamos un acuerdo en la sección femenina, que suelen tener menos integrantes, para que sus juveniles puedan jugar en nuestro sénior, que compite en Primera Nacional Femenina [bajo el nombre de Isen CAB Cartagena], con cuatro equipos murcianos y cuatro de Almería».

Secciones como el Barça

Amat, en cualquier caso, es consciente de que el balonmano es un deporte minoritario en la ciudad, y salvo casos aislados es difícil crecer. Él apuesta, en un futuro, por una fusión con el Cartagena de Paco Belmonte. «Es normal que en una ciudad donde hay un equipo de fútbol con cierta solera, como es el Efesé, casi todo vaya en esa dirección. En la Liga Asobal, salvo el Barcelona y otro caso puntual casi todos los clubes son de ciudades donde el balonmano es el deporte principal. Así, el Ayuntamiento apuesta muy fuerte por eso. A nivel personal, me gustaría que el Cartagena hiciera algo estilo al Barcelona, unir varios deportes y crear un club muy potente con diferentes secciones y llegar no a la élite, pero sí a una Plata [una Segunda División del fútbol].