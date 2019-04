Voleibol femenino El Ayuntamiento aporta 20.000 euros al proyecto del Algar Surmenor Juan Sáez rodeado de deportistas. / Lv Juan Sáez, presidente del club, pide que «nos mantengan al margen de la campaña electoral y ningún partido nos use para hacer política» FRANCISCO J. MOYA Jueves, 25 abril 2019, 01:48

El presidente del Algar Surmenor, Juan Sáez, reclamó ayer que «nos mantengan al margen de la campaña electoral y ningún partido nos use para hacer politica», puesto que «nosotros somos un club modesto que tiene 25 años de vida, que siempre ha sido independiente y que solo tiene una razón de ser: dinamizar la vida deportiva de la zona y servir como herramienta de formación. Lo nuestro es el deporte, no la política. Y queremos estar al margen de disputas».

Sáez hizo estas declaraciones a 'La Verdad' después de que ayer arrecieran las críticas contra Manuel Mora, edil de Deportes, al publicar este periódico que el autobús que hoy llevará a las jugadoras del primer equipo hasta Socuéllamos (Ciudad Real), para disputar la fase de ascenso, lo va a pagar el FC Cartagena (cuesta alrededor de 1.500 euros) y que Mora no contestó a las llamadas de Sáez durante las dos últimas semanas. Así, las jugadoras entrenadas por David Sánchez, que iban a desplazarse en sus propios coches, saldrán esta tarde desde el polideportivo de La Unión, a las 17.30 horas, y viajarán en el autobús oficial del FC Cartagena.

«Estaría ocupado [el concejal Mora] en otras cosas y no conseguimos hablar con él, pero eso no significa que no nos sintamos apoyados por el Ayuntamiento de Cartagena. Al contrario, tengo hilo directo con Eduardo Armada [jefe de servicio de la concejalía] y me siento atendido por él en todo momento. No podemos tener queja de cómo se porta con nosotros el Ayuntamiento de Cartagena, entre otras cosas porque esta temporada ha aportado una subvención de 20.000 euros», explicó Sáez. El presupuesto del club es de 50.000 euros.

Sáez recordó que «en todas las etapas y con todos los partidos que han gobernado hemos podido ir tirando gracias a las subvenciones del Ayuntamiento» y agradeció la aportación recibida esta semana por parte del FC Cartagena, Proherso y Gesa Mediación.