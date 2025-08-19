La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mariano García liderando la semifinal del 800 metros disputado el pasado julio en Vallehermoso (Madrid). RFEA

El atletismo de la Región de Murcia, a la conquista de Tokio y Canfranc

Las dos citas mundiales marcan la hoja de ruta inmediata para Mariano García, Miguel Ángel López, Manuel Bermúdez y Álex García Carrillo

Antonio Zomeño

Martes, 19 de agosto 2025, 23:31

La temporada 2025 transita por los metros finales del tartán, pero la última curva, antes de la meta, dibuja un mes de septiembre ilusionante para ... el atletismo murciano. Tras un Nacional de Tarragona donde la Región encajó un golpe simbólico, ya que fue el primer Campeonato de España absoluto en los últimos 18 años sin una medalla de oro que tuviera acento murciano, los principales referentes locales miran ahora hacia el horizonte internacional más próximo. Tras el descanso del mes de agosto, el cierre de temporada brinda un calendario exigente, una oportunidad para reivindicarse en citas del máximo nivel.

