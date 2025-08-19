El atletismo de la Región de Murcia, a la conquista de Tokio y Canfranc

La temporada 2025 transita por los metros finales del tartán, pero la última curva, antes de la meta, dibuja un mes de septiembre ilusionante para ... el atletismo murciano. Tras un Nacional de Tarragona donde la Región encajó un golpe simbólico, ya que fue el primer Campeonato de España absoluto en los últimos 18 años sin una medalla de oro que tuviera acento murciano, los principales referentes locales miran ahora hacia el horizonte internacional más próximo. Tras el descanso del mes de agosto, el cierre de temporada brinda un calendario exigente, una oportunidad para reivindicarse en citas del máximo nivel.

El gran foco estará en el Campeonato del Mundo de Atletismo de Tokio, que se celebrará del 13 al 21 de septiembre. Entre los preseleccionados figuran tres nombres murcianos: Mariano García, que afrontará los 800 metros lisos; Miguel Ángel López Nicolás, uno de los grandes especialistas mundiales en los 35 kilómetros marcha; y Manuel Bermúdez, que también competirá en esta distancia. Para ellos, la cita en la capital nipona no es una competición más: supone la posibilidad de reafirmarse en la élite internacional y cerrar el año con un nuevo metal para la colección del palmarés regional.

Sergio López Barranco, André Müller y Estrella Santoyo, con grandes resultados en 2025, ya han finalizado su curso

El mediofondista Mariano García llegará a esta cita cargado de confianza. Tras unos años en la sombra, el de Fuente Álamo ha desplegado las alas y reencontrado su brillo, con esa sonrisa marcada por el destello de la plata que consiguió en el último Nacional de Tarragona, sellando el billete para Japón. Por su parte, Miguel Ángel López viene de lograr el récord de España en 35 km marcha, con un tiempo de 2:23:48, y estará en la pomada por subirse al podio en el Mundial. Junto al de Llano de Brujas, también estará el ciezano Manuel Bermúdez, quien consiguió la mínima con su octavo puesto en el Europeo disputado en mayo.

La ventana del trail

El mosaico de la actual generación de atletas regionales se completa con varios nombres propios que han dado por concluida su temporada. Es el caso de Sergio López Barranco, el hombre más rápido de la Región, que se colgó la plata en los 100 metros lisos del último Nacional, aunque no logró la mínima de 10,10 para competir en Tokio. El 'Coloso de La Manga', André Müller, también está de vacaciones tras lograr el bronce en lanzamiento de peso en la gran cita del atletismo nacional. Por último, Estrella Santoyo, la savia nueva de los velocistas regionales, ha puesto punto final a la temporada de su irrupción definitiva, en la que se ha proclamado campeona de España sub-20 en 200 metros, junto a la sexta plaza en el Europeo sub-23 con el relevo 4x100 de la selección española en Finlandia.

Así, el abanico competitivo se completa con otra cita mundial: el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running, que se disputará en Canfranc (Huesca) del 24 al 28 de septiembre. Allí estará Alejandro García Carrillo, especialista adscrito a la Federación de Atletismo de la Región que se ha convertido en la absoluta referencia murciana en la disciplina de montaña. Hace cuatro cursos ya se subió al podio mundial y ahora, a sus 37 años, estará en la terna por las medallas, tanto en la disciplina individual como con el combinado nacional. La Región de Murcia encara el final de temporada con una hoja de ruta ambiciosa, donde Tokio y Canfranc marcan el camino inmediato del atletismo regional.