El ceheginero Juan Francisco Fernández se proclama campeón de Europa de duatlón Juan Francisco Fernández, en un momento de la competición. / UMU Este estudiante de la Universidad de Murcia consiguió la medalla de oro en un campeonato europeo celebrado en Ibiza, en la categoría de 20 a 24 años LA VERDAD Miércoles, 24 octubre 2018, 16:19

Juan Francisco Fernández, estudiante de cuarto curso de Psicología en la Universidad de Murcia, se proclamó el pasado 21 de octubre campeón de Europa de duatlón, en la categoría de 20 a 24 años. Para conseguir colgarse al cuello la medalla de oro, Juan Francisco tuvo que correr diez kilómetros, hacer otros cuarenta kilómetros en bicicleta y correr otros cinco para finalizar, todo un logro que consiguió completar en tan solo una hora y cincuenta y cuatro segundos.

A este campeonato, celebrado en Ibiza, Juan Francisco asistía como campeón de España en la misma categoría. Uno de sus próximos retos será el campeonato del mundo, que se disputará en abril de 2019 en Pontevedra.

Natural de Cehegín, este estudiante de Psicología lleva solo dos años compitiendo y ya es todo un campeón, aunque no está siendo sencillo compaginar la actividad con las clases. «Muchas veces tengo que entrenar entre clases. Me llevo la bicicleta al campus, voy hasta Librilla, vuelvo, corro, me ducho y entro en clase. Y en época de exámenes es todavía peor. Mis compañeros dicen que estoy loco», explica entre risas Juan Francisco, que asegura que es «un alumno orgulloso de la Universidad de Murcia».