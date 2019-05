Alonso Gómez se despide del mundo del deporte y da por cerrada su etapa política Alonso Gómez López, durante la rueda de prensa, este miércoles. / Vicente Vicéns / AGM El director general anuncia que no seguirá tras las elecciones autonómicas: «Ha sido un honor» LA VERDAD Murcia Miércoles, 8 mayo 2019, 11:24

El director general de Deportes de la Región de Murcia, Alonso Gómez López, dio por cerrada este miércoles su etapa política al anunciar que no seguirá al frente del deporte regional pase lo que pase tras las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.

Gómez López convocó a los medios a una rueda de prensa para anunciar la decisión en la que hizo balance de su labor en la Dirección general: «He recorrido 140.000 kilómetros, he realizado 1.250 visitas y participado en 1.500 actos. Me he entregado en cuerpo y alma».

«Ha sido todo un honor para un cartagenero y murciano», concluyó.