Voleibol Femenino El Algar toca la cima Consigue los apoyos económicos necesarios para cubrir un presupuesto de 100.000 euros y asciende a Superliga 1 tras la renuncia del Arroyo FRANCISCO J. MOYA Martes, 18 junio 2019, 01:44

Por fin, la moneda cayó de cara. Tras muchos años de búsqueda infructuosa, el Algar Surmenor ha conseguido los apoyos económicos necesarios para obtener una plaza en Superliga femenina 1 y, de esta forma, la próxima campaña se convertirá en el primer equipo del municipio de Cartagena que compite en la máxima categoría del voleibol español. Solo lo había conseguido el Escáner Cartagena, a principios de siglo, en categoría masculina. A nivel regional, desde la renuncia del UCAM Voley Murcia en 2015, no había representación en Superliga 1 femenina. Para las chicas del Algar Surmenor, un club pionero en el trabajo de cantera en el voleibol regional, es un premio más que merecido a tantos años de duro trabajo.

El equipo algareño, que terminó tercero la fase de ascenso celebrada el pasado mes de abril en Socuéllamos, coge la plaza del Arroyo Extremadura, su verdugo en el partido definitivo de esa final a cuatro. Las extremeñas tuvieron que renunciar a subir de categoría al no poder cubrir todos los gastos y la Federación Española le ofreció la plaza a la entidad que preside Juan Sáez. En solo una semana este ha logrado recabar los apoyos económicos necesarios para cubrir un presupuesto de 100.000 euros y aprovechar «una ocasión histórica».

Superliga 1 2019-20 Clubes participantes Minis de Arluy Logroño (actual campeón), Barça, Fachadas Dimurol de La Laguna, Alcobendas, Menorca, Haro, Cajasol Dos Hermanas, 7 Palmas, San Cugat, Madrid Chamberí, Kiele Socuéllamos y Algar Surmenor Inicio de Liga Primer fin de semana de octubre. Equipos que bajan Los dos últimos clasificados.

«La semana que viene daremos forma a todo, pero lo importante es que el paso está dado. El dinero nos viene gracias a aportaciones privadas de personas de Cartagena, La Unión y El Algar. Hemos encontrado mucho apoyo. Esa es la verdad. Hay empresarios y hay también otra gente que colabora a nivel particular y, de momento, no quiere que demos a conocer su nombre. Tenemos también pendiente una reunión con el Ayuntamiento y otra con la Comunidad, ya que si las instituciones no nos respaldan no vamos a ningún lado», explicó ayer Juan Sáez a 'La Verdad'.

Le ha ofrecido la renovación al técnico asturiano David Sánchez, quien ha llevado este curso a las mismas puertas del ascenso al cuadro algareño. «Ha encontrado trabajo en Gijón, cerca de casa, y vamos a ver qué podemos hacer. La base de la plantilla va a ser la misma de este año, con tres o cuatro refuerzos de calidad que vendrán de fuera. Estamos obligados a dar de alta a cinco jugadoras y se nos encarece todo. El objetivo no puede ser otro que el de la permanencia», explicó Sáez.