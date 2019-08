El Algar Surmenor quiere llegar a los 500 abonados con carnés a 25 euros

El Algar Surmenor ha arrancado su campaña de abonados con la intención de sumar 500 apoyos en el año de su debut en Superliga 1. El precio de los carnés es de 25 euros para adultos y 10 euros para niños. Ya se pueden comprar en Librería Liarte (Plaza del Hondo, El Algar), oficina de Cableunión (Calle Mayor 91, La Unión) y a través de las redes sociales del club algareño. Existe además un abono premium, a partir de 100 euros, con el que empresas y particulares pueden colaborar con el proyecto.

El equipo, que este curso será entrenado por el brasileño Andre Collin, recibirá a los once mejores conjuntos de voleibol femenino del país: Minis de Arluy Logroño (actual campeón), Barça, Fachadas Dimurol de La Laguna, Alcobendas, Menorca, Haro, Cajasol Dos Hermanas, 7 Palmas, San Cugat, Madrid Chamberí, Kiele Socuéllamos. La entidad algareña contará con un presupuesto de 100.000 euros y disputará su primer partido de Liga el 12 de octubre en Madrid, ante el Chamberí. Debutará en casa el 19 frente al Barça.

El aforo del pabellón de El Algar, que hasta ahora era de 150 personas, va a ser ampliado y tendrá 500 localidades. Se colocarán 350 butacas nuevas y se mejorará la iluminación. El club organiza este domingo un torneo de voley playa en el kilómetro 2 de La Manga para recaudar fondos y el 11 de octubre habrá una gala benéfica con cóctel y presentación de todos los equipos en el teatro Apolo.

En lo deportivo, ayer se anunció el fichaje de la americana Denise Belcher, que jugó el año pasado en el Haro. También han sido contratadas la brasileña Edna Bugmann (ex de Elche), la norteamericana Devon Rachel (ex Universidad de Charleston) y Paula García (ex de Almería).