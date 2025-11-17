La alcazareña Claudia León se proclama subcampeona del mundo

Fernando Perals Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:31 Comenta Compartir

Otro éxito más para la alcazareña Claudia León. O quizás no, porque este es de los más especiales, de los que se quedan guardados para siempre en la memoria y se convierten en un antes y un después en la prometedora carrera de una deportista. La kitesurfista se proclamó el pasado fin de semana subcampeona del mundo de kitesurf freestyle en la última prueba del GKA Kite World Tour que se celebró en la laguna de Taíba, en Brasil.

A sus 24 años, selló en uno de los escenarios más emblemáticos donde se desarrollan las mejores pruebas de esta disciplina una de las actuaciones más destacadas de su carrera justo dos años después de una rotura de ligamento cruzado anterior que le mantuvo alejada varios meses del circuito. «Ha sido un viaje muy duro, con muchos altibajos, especialmente después de la lesión. He estado aprendiendo a escuchar mejor a mi cuerpo y ahora, después de que todo esto ha pasado, puedo decir que tenía mucho miedo de competir en Brasil, pero creo que di todo lo que tenía y estoy muy orgullosa; este resultado significa mucho para mí. Superar mis miedos y toda la ansiedad que he experimentado ha sido muy difícil y quiero agradecer a mi increíble psicóloga Zarina Fagiano, a mi familia y a mis amigos por apoyarme incluso cuando soy irracional», señaló la murciana en sus redes sociales.

El título de campeona del mundo se quedó en casa, ya que fue para la local Bruna Kajiya después de que se marcara una última prueba extraordinaria, en la que llevó a cabo maniobras de enorme precisión, incluso un histórico Pete Rose 5 que le permitió distanciarse de la murciana Claudia León, la italiana Francesca Bagnoli (tercera) y el resto de perseguidoras.

El segundo cajón del podio deja un sabor de boca muy dulce para la joven deportista de Los Alcázares. Le reafirma como una de las mejores kitesurfistas del mundo, le devuelve una confianza que estaba algo deteriorada por culpa de una lesión que ya se queda en el olvido y le permite volver a demostrarse a sí misma y al resto del mundo un nivel técnico muy alto. León da un paso adelante en su carrera. Que llegue el siguiente.

Temas

Los Alcazares