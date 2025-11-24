El álbum de recuerdos del deporte de la Región De Pantani devorando el asfalto a los triples de Petrovic o el juego total de Leo Messi, el fotoperiodismo murciano ha capturado las grandes gestas de la tierra

Marco Pantani lidera el pelotón durante la Vuelta a Murcia de 2002, una competición donde el ciclista italiano dejó una huella imborrable.

Antonio Zomeño Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:12

La acción congelada en un parpadeo. Instantes que condensan historias. Relatos suspendidos en píxeles. Encuadre, diafragma, obturador. Un juego de luces en movimiento con el visor como ventana que se abre al mundo: mide la luz, dibuja el ángulo, anticipa el movimiento. Entonces, el disparo; ráfagas de disparos. Y la eternidad. Milésimas de vida traducidas en píxeles, sin margen al azar en una coreografía improvisada de técnica e intuición, esa búsqueda silenciosa del instante que lo dice todo sin pronunciar una sola palabra.

De la alquimia en cuartos oscuros al envío ubicuo e inmediato. Papeles fotosensibles entre efluvios químicos, frente al ruido blanco de la transferencia de archivos y el tecleo de metadatos. De una última bala en el carrete a decenas de fotogramas por segundo; en medio, perenne, la mirada del fotoperiodista deportivo como notario visual de las epopeyas contemporáneas.

«El deporte está lleno de momentos imprevisibles. No son gestos estáticos, sino continuos y fugaces», explica Juan Francisco Moreno, fotógrafo veterano y presidente de la Asociación de Informadores Gráficos de la Región de Murcia desde su fundación en 1991. «La base de la profesión reside en el 'instante decisivo', pero en la captura del deporte ese momento es difícil de predecir. La improvisación es mucho más necesaria; en parte, es la que produce esas imágenes que llegan a portada», cuenta.

La idiosincrasia de la fotografía deportiva, esa necesidad de apresar el movimiento, supone en ocasiones una prueba de fuego donde el instinto juega un papel primordial. «El deporte es muy intuitivo... de las disciplinas más difíciles de fotografiar. Requiere de un gran conocimiento del propio deporte y, sobre todo, de reflejos. Hay fotógrafos muy dotados, pero la práctica también juega su papel», asegura José María Rodríguez (Cartagena, 62 años), una voz autorizada con una vasta trayectoria de más de 35 años como reportero gráfico en LA VERDAD.

Ampliar El ascenso de Alcoy en 2009. La bandera de Cartagena ondea sobre el verde de El Collao, invadido por la fiebre albinegra tras el gol de Juan Pablo. J. M. Rodríguez/ AGM

«El fotoperiodismo deportivo es fotografía de acción, con mucha inversión en equipo, pero lo principal es saber anticiparse», resume Abel F. Ros, fotógrafo cartagenero con experiencia en la cobertura de dos Juegos Olímpicos. «Cuando ves la foto en el visor, casi seguro que no la has pillado. Significa que has disparado una fracción de segundo después, y la foto se te ha escapado», asegura. Una difícil confluencia de técnica, instinto y conocimiento que articula una disciplina en constante evolución.

Del carrete a la nube

La fotografía deportiva no siempre fue inmediata. Antes del 'click' digital y los cables LAN como arterias conectadas a la cámara, los fotoperiodistas disparaban con el peso del límite en el bolsillo. Un carrete, 36 balas. «Revelaba en mi casa en blanco y negro y entregaba al equipo de rugby de Cartagena unas cuantas copias en papel», recuerda Abel F. Ros. Así se inició en la profesión: sin red, sin flashes, sin prensa. Todo voluntad para perseguir una pasión en días de laboratorio y químicos, como recuerda Juan Francisco Moreno: «A veces te tocaba guardar un último disparo por si el gol llegaba en el minuto noventa. Y luego, al cuarto oscuro, a revelar en condiciones que hoy serían totalmente impensables».

Con la irrupción del digital llegó la revolución. La cámara pasó de ser una herramienta analógica que requería de un proceso de artesanía a un emisor en tiempo real. «Hay clientes que te piden cinco fotos del calentamiento y otras quince antes del descanso», apunta Ros, un fotógrafo que ha probado las mieles de los mejores escenarios en Tokio y París. «En los Juegos Olímpicos se trabaja con editores conectados en directo a la cámara. Tú disparas y al otro lado del mundo están recibiendo, seleccionando y editando». Moreno lo explica con una fórmula sencilla: «Antes hacía 72 fotos por partido; hoy puedes tirar 3.000». Y aunque la ráfaga ayuda, no sustituye el ojo de quien sabe ver donde otros solo miran. La tecnología ha acelerado el disparo, pero la esencia del oficio permanece intacta.

Notarios de la realidad

La fotografía en prensa deportiva no se reduce a un complemento visual de la noticia; debe ser, en sí misma, relato y documento. «La imagen es fundamental en la información. Sin fotografía no hay libertad ni democracia», reivindica Juan Francisco Moreno.

Ampliar Messi y Xavi durante un amistoso celebrado en la Nueva Codomina de Murcia. Reuters/Sergio Perez

«El fotoperiodismo no es un trabajo de ocho horas y ya está. Vives para la información», recuerda José María Rodríguez, recién jubilado tras toda una vida con la cámara como extensión de su propia mirada en la empresa AGM. «Cuando pasa algo, aunque sea tu día libre, eres el primero que quiere ir a retratarlo. Siempre estás conectado, es una dedicación casi exclusiva». Su compromiso resume una profesión vocacional, donde la pasión hace de contrapeso ante las amenazas que enfrenta.

En una era saturada de estímulos visuales, el papel del profesional corre el riesgo de diluirse. Los desafíos se renuevan entre la marea escópica de unas redes sociales donde, paradójicamente, una imagen ha dejado de valer más que mil palabras. «En el mundo digital, los fotoperiodistas somos documentalistas de la realidad», explica Guillermo Carrión (Murcia, 53 años), fotógrafo en LA VERDAD desde 1990, más de media vida. «Ya no te puedes fiar de lo que ves por las redes sociales. Es complejo saber la veracidad de una información o una fotografía. En cambio, puedes confiar en un fotoperiodista totalmente, porque está poniendo en juego su reputación».

«Vivimos en el reinado de la imagen, pero hay más basura gráfica que nunca en la historia», lamenta Abel. Se refiere al intrusismo laboral en la cobertura de eventos deportivos, una demanda generalizada dentro de un gremio acelerado por los avances tecnológicos. «La Inteligencia Artificial puede ser útil para muchas cosas, pero estas tecnologías tienen un peligro tremendo», advierte Juan Francisco. «Es un desafío, pero eso es lo bonito de esta profesión: luchar por la independencia informativa y la veracidad de las imágenes».

Ampliar Drazen Petrovic bota el balón en un partido con Croacia disputado en Murcia en 1992, un año antes de su muerte. Juanfran Moreno

«Creo que la Inteligencia Artificial viene para beneficiarnos», asegura Ros. «Las imágenes que vemos en las redes sociales pueden ser un montaje. Los fotoperiodistas vamos a terminar siendo notarios de la realidad, como un certificado de veracidad. Ya existen marcas trabajando para crear un sello que garantice que detrás de una imagen hay un fotógrafo», como siempre ha sido.

Capturas para toda la vida

El instante exacto donde la bola escapa de la bota. Esa pedalada que descompone al ciclista en la subida al Collado Bermejo. La milésima de segundo que suspende el 'alley-oop' en el aire, y el giro para capturar un Palacio que explota. El perdón a una grada entregada que llora tras el pitido final, frente al éxtasis de verdes inundados en blanco y negro por la conquista del objetivo. El álbum del deporte regional narra nuestra historia a través de instantáneas; gatillos que detuvieron el tiempo en el momento preciso, como un reguero de imágenes que componen la memoria de un mundo sin pantallas.

«Más derrotas que victorias... Recuerdo 'el Cordobazo', ambos partidos, o el no ascenso de Majadahonda», resume José María Rodríguez tras más de tres décadas cubriendo los mejores años en la historia del fútbol cartagenero. «Pero también estuve en Alcoy», junto a los héroes del agónico ascenso en El Collao. «El drama y las celebraciones son imágenes que se quedan grabadas en la memoria. Las jugadas y los goles importan; pero es lo colateral, lo emocional, lo que acaba por perdurar en el tiempo».

Como ese icono contracultural que dejó una huella imborrable en las carreteras de la Región. «Fue una bajada épica. En la moto, delante de Marco Pantani... no nos caímos de milagro», recuerda Guillermo Carrión sobre aquella etapa de la Vuelta a la Región de Murcia en 2002. «Disparar desde la moto es toda una experiencia. Vas muy limitado, pero te buscas la vida como puedes». Una pericia al ritmo de 'el Pirata', tristemente fallecido dos años después de aquella instantánea; una de las muchas leyendas que conforman el carrete del fotoperiodismo deportivo murciano.

«Recuerdo a Drazen Petrovic jugando con Croacia; Alejandro Valverde o Perico Delgado en la Vuelta; Cruyff en La Condomina; o Rafa Nadal jugando en Murcia con 16 años... Es imposible quedarse con una sola fotografía», asegura Juan Francisco Moreno tras más de medio siglo componiendo la panorámica del deporte de la Región de Murcia.

El fotoperiodismo deportivo vive un equilibrio frágil en la Región, sostenido por profesionales que, pese a los contínuos retos del mundillo, siguen capturando la historia con la misma pasión que al principio, como una forma de vida. Los años pasan, los goles se suceden, pero quizá, el mejor disparo aún esté por llegar. O quizá ya esté hecho, aguardando su momento, enterrado bajo cajas de betún y tarjetas de memoria. Pero mientras tanto, a pie de campo, desde la esquina del pabellón o en la grada de la pista, hay alguien al acecho, con el ojo en la mira y el dedo sobre el gatillo. Disparando ráfagas, construyendo la memoria visual del mejor deporte de la Región.

