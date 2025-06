María Valsera: «No me importa el rival de la final. Podemos ganar y ser campeonas»

María Valsera (Badajoz, 20 años) está considerada una joven promesa del fútbol sala femenino español. Llegó con 16 años al STV Roldán para formar parte ... de su cantera y dio el salto al primer equipo dos temporadas después. Este miércoles, la portera extremeña fue decisiva en la tanda de penaltis (deteniendo dos lanzamientos) ante el Torreblanca Melilla. No había jugado en el primer partido de la eliminatoria ni en el segundo hasta ese momento, pero terminó siendo la gran heroína que metió al conjunto pachequero en la gran final por el título de liga en Primera División.

-Finalista de Primera División, ¿se lo cree ya?

-La verdad es que es un sueño. Enfrentarte a un equipo tan grande como el Torreblanca Melilla y ganarles en su casa fue mágico. Traer la eliminatoria a Roldán, ante nuestra afición, con la posibilidad de cerrarla y de estar en la gran final es algo increíble. Todavía no tengo palabras para describirlo.

-Decía su entrenador, Kilian Belmonte, en la previa que el STV Roldán siempre hace los mejores partidos ante los rivales más exigentes, ¿está de acuerdo?

-Tiene toda la razón. Es cierto que, por ejemplo, al Melilla siempre le habíamos competido muy bien pero en liga no había sido suficiente como para ganarles esta temporada. Pero al final, el 'playoff' es algo diferente, no se juega de la misma manera cuando puedes pasar a una final que en un partido de fase regular y eso se ha notado. Hemos afrontado esta eliminatoria con muchísimas ganas y mucha ilusión y creo que eso ha sido determinante.

-¿Cómo se vivió toda la jornada en el Gabriel Pérez?

-Fue un día inolvidable. Antes del partido nos recibió toda nuestra afición en la puerta del pabellón, igual que hicieron en la Copa de la Reina, y nos dio un subidón tremendo. Después, poder pasar a una gran final delante de todas esas personas y sentirse tan queridas todas las jugadoras es una sensación que todavía no puedo transmitir bien. Estaban todas las niñas de la cantera en primera fila, yo he salido de estas bases y he compartido vestuario con alguna de ellas en otras categorías inferiores, por eso fue tan especial para mí.

- ¿Lloró María Valsera cuando terminó el partido?

-Muchísimo. Primero por el impacto del balón en la cara al parar el penalti. Y después de la emoción y la ilusión por haber hecho algo tan grande como estar en la fase final. Ver la ilusión en las caras del resto, ver a mis compañeras emocionarse por todo lo que han peleado para llegar hasta aquí, me sigue erizando la piel.

-El Torreblanca Melilla es un equipo plagado de estrellas y claro candidato a todos los títulos en España. ¿Le da, por eso, más valor a esa clasificación para la final?

-Tenemos que ser conscientes de a quién hemos eliminado. El Melilla es un rival muy difícil, que ha ido primero toda la temporada, tiene jugadoras de muchísima calidad, pero creo que no se esperaban esta derrota. Vi lágrimas y desilusión en sus caras cuando terminó el partido y se han quedado a un paso de pelear por el título. Sí creo que tiene mucho valor lo que hemos hecho.

-¿En qué momento se lo empezó a creer el STV Roldán?

-Desde antes del primer partido. Nosotras confiábamos muchísimo en nuestras posibilidades y en que podíamos hacer algo que casi todo el mundo de fuera veía imposible. Dependía de nosotras, solo eran dos partidos.

-¿Cómo fueron los días previos a este segundo partido?

-Seguimos la rutina normal de cualquier partido, con alguna dinámica grupal más. Sabíamos que nos quedaba un paso pero teníamos la tranquilidad de que si no ganábamos, todavía nos quedaba otra oportunidad en Melilla. Sabíamos que teníamos que corregir detalles tácticos del primer partido, pero la ilusión y el esfuerzo iban a estar intactos.

-Ellas se pusieron 1-4 en el marcador, ¿les entraron las dudas?

-En ese momento noté al equipo un poco nervioso, pero seguíamos confiando en nuestras opciones porque quedaba tiempo para remontarlo. En fútbol sala los últimos segundos pueden ser decisivos, ya lo habíamos visto en el partido de Melilla cuando metimos el gol de la victoria en el minuto final.

-Llegan los penaltis y Kilian Belmonte le dice que va a ser la portera, sin haber jugado antes ni ese partido ni el primero. ¿Qué sintió?

-Realmente, el entrenador nos dejó toda la libertad a las porteras para decidir quién se ponía para la tanda. Cristina y yo hablamos de cómo lo íbamos a hacer y cuál era la mejor opción para el equipo. Yo me veía con muchísima confianza, había estudiado penaltis de las rivales, aunque tenía claro que también iba a priorizar mi intuición. En el primer penalti que paré, Jane nunca lo había tirado a ese lado pero lo vi claro. Creo que en una situación así, tienen más presión las tiradoras que las porteras. Necesitábamos quitarnos el mal sabor de boca que nos dejaron los penaltis en la Copa [cuando cayeron en los cuartos de final contra el Poio Pescamar]. Y lo hemos hecho.

-Mucha gente cree que fue la gran heroína de la noche, ¿cómo lo vivió usted?

-Todas aportamos nuestro granito de arena, yo parando los penaltis. Sin ese poco de cada una, no estaríamos en la final. Es un éxito colectivo, sin ninguna duda.

-¿A quién abrazó primero?

-A mi padre, que estaba en la grada. Soy de Extremadura y las distancia hace que pase mucho tiempo sin ver a mi familia. Poder celebrarlo con él fue algo increíble.

- ¿Tiene muchos mensajes y llamadas sin contestar todavía?

-Lo voy haciendo poco a poco, son muchísimos. Me ha hecho mucha ilusión que se hayan acordado de mí jugadoras o entrenadores con los que he compartido equipo en mis inicios, por ejemplo.

- Echando la vista atrás, debutó en Primera con el STV Roldán en 2023, después de 2 años en el filial. ¿Cómo ha sido el proceso hasta llegar aquí?

-Llegué muy joven a este club y todo ha sido muy poco a poco. Aquí me he formado como profesional y como persona. Los primeros años solo entrenaba con el primer equipo y después jugaba con el filial en Segunda División. Ahora he ganado experiencia y es lo que trato de enseñar a las niñas de la cantera.

-¿Y ahora, a quién prefieren en la final?

-No me importa. Sea el rival que sea, Burela o Atlético Futsi, creo que serán partidos muy difíciles pero que podemos ganar. Confío plenamente en mi equipo, podemos lograr ser campeonas.