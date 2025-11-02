La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Herida una atleta al recibir varios perdigonazos mientras entrenaba

La deportista, que sale a correr a las afueras de Tomelloso, en Ciudad Real, estaba preparando la Maratón de Málaga

J. M. L.

Ciudad Real

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:21

Silvia es una atleta semiprofesional de Tomelloso (Ciudad Real) que suele competir en carreras profesionales. Sale a entrenar varias veces a la semana corriendo por las afueras de esta localidad de 36.500 habitantes. Pero uno de sus últimos entrenamientos acabó con ella en el hospital con varios impactos de perdigones en la cabeza y en un brazo.

«Había salido a correr por un camino público. Cuando ya había hecho unos tres kilómetros, de repente escuché unos disparos y empezó a arderme la oreja y un brazo», relata Silvia. «Empecé a mirar por todos lados para ver de dónde venían los tiros hasta que unos cazadores se acercaron a mí y me pidieron disculpas», cuenta esta atleta, que ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil.

Según recuerda, «los cazadores reconocieron su imprudencia y que se habían equivocado al disparar sus escopetas en dirección a un camino público». Minutos más tarde tuvo que acudir al Hospital General de Tomelloso para ser curada de las heridas «que podrían haber sido peores pero no sólo para mí sino para mucha gente que sale a correr o a pasear por esa zona, cerca de la A-43, y en la que yo, incluso, he salido en bicicleta con mi niño en muchas ocasiones».

Fobia a correr

«Sigo dándole vueltas a la cabeza porque podría haber pasado algo peor. Para mí ha sido algo traumático, me quedé en shock, y hoy tengo fobia a salir a correr por ahí», confiesa Silvia cuyo próximo objetivo es correr la Maratón de Málaga el 14 de diciembre. «Mis ánimos han bajado con todo lo que ha pasado y sigo procesándolo pero intentaré estar allí», explica Silvia, que sólo pide que se haga justicia y que los cazadores se conciencien del peligro que conlleva su actividad si se ejerce sin responsabilidad.

«No tengo nada en contra de la caza pero debe haber más control y seguridad para quienes salimos a caminos que son públicos», añade esta atleta que, después de su accidente, ha tenido que soportar «comentarios como que esto me ha ocurrido por salir a correr al monte cuando es una vía pública por la que transita gente de todas las edades».

La caza en caminos públicos

El incidente de esa atleta ha vuelto a abrir el debate sobre la caza en las inmediaciones de caminos públicos. La actual Ley de Caza de Castilla-La Mancha prohíbe cazar en caminos y vías pecuarias aunque también autoriza cortes temporales de estos caminos para actividades cinegéticas con el debido permiso de las administraciones autonómica y municipal. Las condiciones para este tipo de autorizaciones quedarán reflejadas en el nuevo Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha que colectivos como Ecologistas en Acción, federaciones de montaña y senderismo y clubes deportivos tachan de estar al servicio del «lobby» del sector de la caza.

