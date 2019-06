El Womens Golf Day se celebra por primera vez en la Región de Murcia La Torre Golf acogió una jornada repleta de detalles para todas las golfistas MARÍA JESÚS PEÑAS Miércoles, 5 junio 2019, 10:06

La Región de Murcia encendió la llama del Día Internacional de la Mujer Golfista con un evento celebrado en La Torre Golf, promovido por la Federación de Golf murciana, que constituyó todo un éxito, aprovechando el fin de semana -también lo han hecho en otros puntos de la geografía española- para adelantarse a la celebración conjunta que tenía lugar en numerosos campos de España el martes 4 de junio.

La FGRM contó para ello con la complicidad de GNK Desarrollos, propietario del campo que lo vistió para esta ocasión. Lo hizo colocando incluso toallas lavabolas de color rosa y la leyenda del Día Internacional de la Mujer Golfista en el interior de los hoyos, Un color elegido como el conductor de todo el evento. El recorrido mantuvo dichas marcas del 1 al 4 de junio para visibilizar y poner de relieve la celebración del golf femenino.

Dos madrinas para realzar el evento

Como madrinas hubo dos jugadoras locales. Una de las decanas del golf amateur en la Región, la murciana María López-Ferrer, que a sus 78 años no ha perdido un ápice de competitividad, esa por la que aboga en el campo: «Las mujeres debemos ser más competitivas (...). Al campo se viene a competir, no a pasear. Porque el golf no es una distracción, es un deporte». En su intervención en la entrega de premios insistió en «dar clase con un profesor y no perder un ápice de competitividad»; también en que hay que «hacer más pruebas para mujeres desde los estamentos federativos para mostrar la realidad y las necesidades del golf femenino».

La otra madrina fue la joven pinatarense Maite García, que ha vuelto de Estados Unidos, donde cursa estudios de Administración de Empresas, en la McNeese State University, de Louisiana, para pasar el verano en familia y compitiendo en España.

La murciana forma parte del equipo de golf de esta universidad americana: «Yo me enganché con la primera bola que di siendo muy pequeña (...), y espero que las mujeres del golf estimulen a que otras mujeres a prueben este deporte. Para mí ha sido toda una escuela de vida, un gran compañero. Algo así como un matrimonio (lo que despertó la sonrisa de las participantes) con sus días buenos y sus días malos» y reivindicó «el papel de la mujer golfista para da a conocer este deporte a la sociedad».

La Prueba se disputó a tiro, a las 9 horas. Con tres categorías para poder abarcar a los diferentes hándicaps. Tres premiadas por cada categoría y ganadora 'scratch': la joven Laura Fernández, a quién GNK Desarrollos, que cuenta en su Circuito GNK Golf Tour con el patrocinio de relojes Garmin, entregó en nombre de Garmin un reloj.

María Teresa García (35), Ana María Aragón (35) y Pavla Serakova (34) ganaron en primera categoría; en segunda, Allica Kulichova (41), Susan Lansdell (39) y Anna Frigieri (36), en segunda y en tercera Anne Van Den Borre (47), Paqui Collado (37) y Carmen Verdú (36).

Apoyos imprescindibles

Garmin no fue el único que colaboró en este evento. Muchas marcas se sumaron: Balneario de Leana, Bodegas Maset, Double Tree by Hilton, Duca del Cosma, El Corte Inglés (ECI), Elton Frank Eyewear, Estrella Levante, Evian, Experiencia 43, Garmin, Helly Hansen, Kiehl's, Tag Heuer - Joyero Pedro Luis Olivares y Tees&Things.

Para Santiago Sánchez, el director de Comunicación de ECI, «El Corte Inglés siempre apoya a todas las mujeres que deciden hacer deporte, y en esta ocasión y de forma especial a las mujeres golfistas».

Todo tipo de detalles

La Torre Golf recibió a las participantes con un desayuno de cortesía, bolas de prácticas y una gorra y marcador conmemorativos del Womens Golf Day. A la entrega de las tarjetas las mujeres recibieron una camiseta rosa con una leyenda simpática sobre el golf, que les recordará esta fecha.

Repercusión mediática

La prueba captó la atención de la televisión local y la 7 Región de Murcia grabó el evento. La presentadora Kika Frutos, del programa 'Picoesquina', estuvo durante parte de la prueba y durante la entrega de premios. Era su primer contacto con el golf y fue toda una caja de sorpresas conocer esta realidad a veces desconocida para el resto de la sociedad.

A la conclusión de la prueba se procedió a la entrega de premios con la presencia de José Jover, presidente de la FGRM, el artífice de que la prueba se haya llevado a cabo, con la estrecha colaboración de GNK Desarrollos. «Os agradezco a todas vuestra participación. Vosotras hacéis grande este día. Habrá una edición 2020 y será también con GNK», aseguró el máximo responsable de la Federación murciana de golf.

Presentes a lo largo de la jornada: la profesional de golf y gerente del campo municipal de Torre Pacheco, la murciana Maribel Romero, la head-greenkeeper Belén Mosquera, la cargo de cuatro campos de golf GNK y la periodista de golf María Jesús (Chusa) Peñas, coordinadora de todo el evento.