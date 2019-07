Último pulso de poder a poder Laura Fernández y Carlos Garre se saludan antes de empezar su pulso golfístico. / FOTOS: Mª Jesús peñas Dos jóvenes murcianos, Carlos Garre y Laura Fernández, disputan en Golf Altorreal una vibrante final nacional del Olagolf Masters 2019 MARÍA JESÚS PEÑAS MURCIA Lunes, 22 julio 2019, 21:35

Carlos Alejandro Garre (hcp -1,5) tiene 18 años. Mide 1,87 centímetros, pesa 80 kilos y va para economista. Un ligero acompañamiento de acento inglés cuando habla en español delata su profunda inmersión en los Estados Unidos, desde que en 2015 se fuera al otro lado del planeta para seguir formándose como jugador -en la Academia de Greg Norman- y como persona. Un joven feliz que de vuelta a casa en época estival, ha dejado de manifiesto en diferentes competiciones locales su buen tono de juego.

Llegó con tiempo al 'tee' del 10 de Golf Altorreal (Molina de Segura), para a las 13.45 horas -y con un sol de justicia- disputar durante la pasada jornada del día 14 y frente a otro 'local player' (jugador local) la esperada final en 1ª categoría del Olagolf Masters 2019. Poco después de él llegaría al 'tee' la jugadora, Laura Fernández (hcp 2,8), muy enchufada también a sus palos de golf y en el horizonte académico sus estudios de Filología Inglesa. 19 años, 1,62 centímetros de altura y 53 kilos que transmiten fuerza y corazón. «Es de las que no se arrugan. No tiene miedo. Es una gran jugadora de 'match play'», destaca de ella el director deportivo de la Territorial, Antonio Parrón, mientras que a la par pondría también de manifiesto la «magnífica forma física de Carlos». Ambos, dos perfectas radiografías de lo que es ser un deportista y del golf del futuro.

Mauricio Marín Responsable del Olagolf Masters: «El espíritu de esta prueba es el de una cruzada en favor de los mejores valores de la competición»

'The winner is...'

Por delante, 9 hoyos donde dirimir quién iba a proclamarse campeón de la reputada competición. Una prueba, el Olagolf Masters (OM), que en su tercera edición sigue refrendando el espíritu con el que nació: «El de que esta prueba es una cruzada en favor de los mejores valores de la competición, que a veces se ven diluidos por el carácter comercial que se les imprime a los torneos», afirma con convicción Mauricio Marín, el responsable del OM y del operativo previsto de hasta 16 personas para atender a los 58 jugadores clasificados para la competición. Hándicaps en su mayoría de un solo dígito que ponen de manifiesto el nivel de exigencia deportiva que se pide en el Olagolf Masters.

Quizás para Marín ha sido la de 2019 la peor de las finales posibles. «¡Se me va a salir el corazón!», susurraría mientras seguía a Garre y Fernández por el campo. Con ambos jugadores mantiene una entrañable relación de amistad, y es que «Laura es como mi hermana». No hay que olvidar que Marín es murciano. De ahí, también, que cuando se gestó esta competición a nivel nacional buscara -y encontrara- la complicidad de Golf Altorreal para que la final se disputara en Murcia. La competición se ha convertido desde entonces -y van tres ediciones- en una excelente tarjeta de presentación de las bondades de la Región en cuanto a golf se refiere (este año se disputaron seis previas clasificatorias) en toda España.

La final no defraudó. De hecho, se cerró a lo grande. En 'playoff' y con un 'eagle' en el segundo hoyo en juego, el 11, donde Garre decantó de manera irrefutable el marcador a su favor, tras empalmar un trallazo de 'drive' de más de 290 metros (con viento en contra y en subida), con un segundo tiro con el hierro 3 que dejó la bola a metro y medio del hoyo. Un 'putt' de los que te hacen temblar las piernas y que entró. Precisamente este par 5 también fue el escenario de un excepcional golpe de recuperación de la murciana nada más empezar la contienda, que dejó claro desde el principio las habilidades de ambos, y que consiguió arrancar múltiples aplausos de un nutrido y rendido público, al que Fernández agradeció su presencia al finalizar la prueba: «Me he sentido tan arropada como cuando vi en Valderrama a la gente seguir a Jon Rahm». Los dos dejaron muestras de un alto nivel de juego, de concentración deportiva, de clase en el campo y de puro estado natural de adrenalina. A sus flancos, dos amigos: sus 'caddies', Alejandro Poveda llevando la bolsa de su jugadora, de la que destaca «su cabeza»; y junto a Garre, quien ya sabe lo que es jugarse una final OM (la de 2018), Christian Berg, que apeló «a la consistencia» de su amigo para hablar de su calidad como golfista.

Una vasca, la primera mujer

Esta vasca aún no se lo cree. Venida desde Izki Golf, fue pasando las diferentes rondas hasta enfrentarse al madrileño Ignacio Martín (hcp 6,5). Y lo consiguió. Era la primera vez que una mujer llegaba tan lejos en un OM. Begoña Vidal-Abarca (hcp 8,1) era la primera ganadora de un Olagolf Masters. Lo hizo en segunda categoría. Y desde entonces no se le ha borrado la sonrisa. «¡Estoy en estado de 'shock'!», dice divertida. «Me ha encantado el campo. Me ha resultado superdivertido, con un diseño fantástico y con un gran mantenimiento. De verás, me ha encantado -dice, para asegurar-: Volveré». Marín está encantado con la presencia de golf femenino en la prueba. «De hecho, nosotros tenemos categorías indistintas. No hacemos distinciones. (...). Solo que sí tenemos muy en cuenta las salidas de ambos para que no haya desequilibrios». Vidal-Abarca anima a las mujeres «¡a que pierdan el miedo a competir!».

Para el presidente de Altorreal Swing, Óscar Pérez, llevar a cabo la final del OM en el campo molinense «es un orgullo para nosotros y haber vivido una final como esta, con dos jóvenes jugadores pertenecientes a este club, toda una satisfacción». Y destaca el valor de la competición: «Un torneo con carácter profesional que disputan 'amateurs'. Todo un incentivo para ellos, y para nosotros el de participar en una prueba de estas características». El club acaba de celebrar su 25 aniversario. Un club donde se siguen dando «pasitos cortos, y todos hacia adelante», como asegura su gerente, Joaquín Medina, que ya tiene en mente pedir a la Casa de su Majestad el Rey de España la distinción de 'Real' para Golf Altorreal.