II Tumi Spain Golf Tour 2025: «Ésta es una gran oportunidad»

Cerraron el año 2024 con 38.182 salidas al campo. Jugadores en su mayoría extranjeros –nórdicos y belgas suman el 80% de la ocupación–, que han encontrado en New Sierra Golf (NSG) un excelente recorrido donde disfrutar de su deporte favorito, bajo una inmejorable climatología; la de la Región de Murcia. «Y el 2025 va camino de mejorar esa cifra», apunta Pedro Blanco, uno de los dos 'pros' –el otro es su hermano Isaac– ligados al 'caddie master' y a la academia de esta instalación que aunque nacida en 2007 (Grupo Masa) no es hasta 2015 cuando reflota –tras la severa crisis de la burbuja del ladrillo– de la mano de la empresa alicantina Urmosa. Un promotor inmobiliario que entonces no sólo le cambió el nombre a la instalación (de Sierra Golf paso a ser New Sierra Golf), sino que tras sanear las viviendas existentes, planificó concluir el desarrollo urbanístico previsto y llevar a cabo el plan primario en cuanto al golf; ser un recorrido de 18 hoyos.

Seis años después

10 años después y dos vueltas completas, Blanco revisa los números recientes. Los concernientes a 2025. «En el primer trimestre ya se han mejorado las cifras del año pasado y la perspectiva es que este año sea mejor que el anterior». Es uno de los objetivos que se han marcado desde la propiedad. Pero hay otra más. El de ser la sede de una de las pruebas del II TUMI Spain Golf Tour 2025. El circuito de la Asociación de Profesionales de Golf (PGA) de España. Todo un reto. Porque hace años que la Región no recibe una competición vinculada a esta asociación. Hay que remontarse a 2019, cuando se disputó en Hacienda del Álamo (Fuente Álamo) la final del entonces Circuito Seve Ballesteros PGA Spain Tour, que ganó Alfredo García Heredia.

7 torneos en distintos puntos de España, de abril a noviembre, conforman el calendario de esta nueva edición dirigida a los golfistas profesionales españoles. La prueba a disputarse en tierras murcianas se jugará en los 18 hoyos de New Sierra Golf

Tras la sequía de seis años sin una prueba de profesionales en la Comunidad, «es a través de Fredy Borras, un buen amigo de este campo y de Alfonso Buendía –ambos profesionales de golf– cuando surge la idea de hacer una prueba en nuestro recorrido», cuenta a LA VERDAD Andrea Pascual, la directora de Marketing y Comunicación de NSG. La propuesta se gesta en octubre de 2025 y a finales de éste, es Ander Martínez, el presidente de la PGA España quien visita NSG. «En esa reunión se cierra el acuerdo y comenzamos a hablar de fechas», sigue narrando Pascual. Finalmente se optó por el mes de septiembre (del 10 al 12).

Ampliar Pedro Blanco. El profesional está junto a su hermano Isaac, a cargo del 'caddie master' del recorrido. María Jesús Peñas

En fase de expansión

Contar con dos 'pros' en plantilla «es indudablemente una ventaja –asegura Pascual– para que el campo esté en las condiciones que se espera de una prueba con este perfil de jugador; dificultad, velocidad de 'greens'...». Para Fredy Borrás, profesional de golf en la Región, gerente del club de Torre Pacheco y director deportivo de la PGA España «era inevitable que el circuito viajara al Levante». Y es que precisamente en calidad de su última responsabilidad, Borrás se preguntó hace tiempo «¿cómo teniendo tan buenos campos y una excelente climatología no hay ninguna prueba del circuito de profesionales en la Región?». Con su intervención la cuestión quedó subsanada este 2025. Su buena relación con New Sierra Golf hizo que la idea tomará forma en esta instalación, «cuya propiedad aceptó enseguida lo que le propusimos y que podíamos hacer de manera conjunta», asegura Borrás, quien cree que «pruebas de este tipo animan al 'amateur' a visitar los escenarios donde se juegan». Para Andrea Pascual es claramente «una gran oportunidad de que vengan y de que nos conozcan. Estamos en fase de expansión y crecimiento». Aunque también añade que «no sólo para nosotros. Sino que creo que también es una oportunidad para la Región. De que se conozca más como una comunidad donde hay campos de calidad que pueden alojar pruebas de este tipo».

Posicionamiento

Urmosa lleva los últimos años posicionando el campo en la mente del jugador. En 2022 asistieron por primera vez a la famosa Iagto (el encuentro anual de turoperadores a nivel internacional), donde «y aunque sabíamos que con 9 hoyos entonces no íbamos a ser muy atractivos, sí encontramos una buena oportunidad de reunirnos con la turoperación y de hacer marca». Fueron tan cuidados en qué mostrar, que en 2022 atrasaron la apertura de su segunda vuelta, «porque no queríamos perder la reputación adquirida por abrir antes de tiempo. El campo es un ser vivo que necesita cuidados como los bebés. Y cuanto mejor lo cuidas, mejor crece». Así que NSG esperó a 2023 para mostrar que ya era un 'bebé' hermoso y fuerte. Y su segunda visita a la Iagto así lo demostró. «Íbamos preparados. Llevamos material audiovisual y lo enseñamos».

Ampliar Cambios. La plantilla de mantenimiento trabaja ahora en los búnkeres de la primera vuelta. María Jesús Peñas

La inauguración de los 18 hoyos fue el 2 de septiembre de 2023 con una prueba deportiva y donde además se habló a los presentes de la optimización de los recursos de NSG, de agua regenerada (...) y de su huerto solar, operativo desde 2022. «Sí. Nuestro interés sigue siendo que seamos lo más sostenibles. Incluido el apartado eléctrico. Y el huerto solar nos da una autonomía del 70% u 80%. Creemos que es un acierto y el futuro. Más en esta Región donde podemos aprovechar uno de sus grandes recursos, las horas de sol».

Andrea Pascual no juega al golf aunque uno de sus recuerdos de muy pequeña era precisamente la imagen de una bolsa de palos en su casa. Y es que su padre viajaba con frecuencia por trabajo a Inglaterra, donde comenzó sus pinitos en este deporte que se coló en el hogar familiar y con el que coqueteó la hermana mayor de Andrea. «Tengo que empezar». Ese también es otro de los objetivos, este personal, de Pascual para este 2025. Y mientras todo esto sucede, en NSG se sigue trabajando en el día a día. Concretamente en la arena de los 19 búnkeres de la primera vuelta que se están cambiando para igualarla a la de la segunda.

